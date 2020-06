Ehrenrunde nach 40 Jahren Bühnenpräsenz dank Corona: Das Engel-Chörli aus Appenzell macht bis 2021 weiter Wegen des Veranstaltungsverbots muss das Engel-Chörli seine Abschiedsvorstellung um ein Jahr verschieben. Dies hat einen Grund. Karin Erni 18.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die acht Sänger des Engel-Chörli hoffen, bis zum Eidgenössischen Jodlerfest 2021, noch ein paar schöne Auftritte bestreiten zu dürfen. Bild: PD

Der Auftritt am Eidgenössischen Jodlerfest in Basel hätte Höhepunkt und Schlusspunkt sein sollen. Nach 40 Jahren Bühnenpräsenz plante das Engel-Chörli aus Appenzell an diesem Grossanlass seinen allerletzten öffentlichen Auftritt. Doch die Coronamassnahmen machten den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Das Jodlerfest musste um ein Jahr verschoben werden.

Emil Koller, musikalischer Leiter Bild: APZ

«Um unseren Abschied zu feiern, hatten wir bereits ein Feuerwerk von Auftritten organisiert mit dem ‹Eidgenössischen› als Schlussbouquet», sagt der musikalische Leiter Emil Koller. «Nun einfach sang- und klanglos von der Bühne zu verschwinden, kommt für uns nicht in Frage. Also haben wir entschieden, am ursprünglichen Entscheid festzuhalten und am Eidgenössischen Jodlerfest in Basel aufzuhören, das nun ein Jahr später stattfindet.» Er wirkt über die unerwartete Zusatzrunde aber nicht enttäuscht und spricht gar von einem «geschenkten Jahr». «Nun hoffen wir einfach, dass wir trotz der Coronakrise noch ein paar schöne Konzerte geben können.»

Das Engel-Chörli gehört zu den bekanntesten Gesangsformationen in der Schweiz. Mit ihrer ureigenen Mischung aus Jodel und A-cappella-Gesang erobern die acht Sänger regelmässig die Herzen der Zuhörer im Sturm und sorgen für gute Stimmung. Sie könnten gut auf die Bedürfnisse der Zuhörerschaft eingehen. Koller erklärt:

«Wir machen vieles spontan aus dem Stegreif. Je nachdem, wie das Publikum drauf ist, bleiben wir förmlicher oder geben mehr Gas.»

Von der Guggenmusik in den Konzertsaal

Der Ursprung des Engel-Chörli liegt in der 1977 gegründete Guggenmusik «Ä-pfoch». Diese traf sich jeweils im Gasthaus Engel in Appenzell zum Proben. «Unglaublich laut und unglaublich lang haben wir gesungen», erinnert sich Emil Koller. Fünf der Sänger entschieden, sich vermehrt der «Pflege des Liedguts» zu widmen. Sie übten fortan regelmässig und liessen 1979 die Tradition des Neujahrssingens wieder aufleben. Wegen ihres damaligen Stammlokals im «Engel» erhielten sie den Spitznamen Engel-Chörli. Dieser wurde bei der Vereinsgründung 1982 zum offiziellen Namen. «Wichtigstes Vereinsziel war und ist die Pflege der Kameradschaft. Alle sind gleichberechtigt, alles wird gemeinsam entschieden», sagt Koller. Die fünf Gründungsmitglieder sind denn auch heute alle noch dabei. Ein herber Schlag war der Verlust von Arrangeur und Vizedirigent Kläus Dobler, der im Jahr 2008 verstarb. «Er hat die Gruppe massgeblich mitgeformt und weitergebracht», so Emil Koller.

Für die Qualität des Gesangs war Emil Koller als Streicher verantwortlich. «Wer Geige spielt, braucht ein feines Gehör.» Er habe später auch eine Dirigentenausbildung und verschiedene Kurse absolviert.

«Mir lag immer viel an der Reinheit des Gesangs. Daran haben wir lange gefeilt und sie wurde unser Markenzeichen.»

1985 gab das Engel-Chörli sein erstes Konzert und bald darauf erfolgte der Eintritt in den eidgenössischen Jodlerverband. 1986 nahmen die Sänger in Rorschach erstmals an einem nordostschweizerischen und 1987 in Brig erstmals an einem eidgenössischen Jodlerfest teil. «Von da an haben wir lückenlos alle Jodlerfeste besucht und wurden stets mit der Note 1 ausgezeichnet.» Die Jodelliedliteratur sei mit den Jahren immer anspruchsvoller geworden, resümiert Koller. «Man merkt, dass junge Komponisten am Werk und viele junge Jodler heute gesanglich ausgebildet sind.»

Erfolg mit «A-cappella-Pop»

«Am Anfang durften wir an Anlässen jeweils nur einige Stücke zum Besten geben, später bestritten wir zunehmend abendfüllende Programme», erinnert sich Emil Koller. Zu den Anfangszeiten hätten sie Appenzeller Lieder und Rugguserli gesungen. Später kamen Männerchorlieder und Messgesänge dazu. Ab Anfang der Neunzigerjahre machte das Chörli vermehrt musikalische Experimente und integrierte seinen ureigenen «A-cappella-Pop» ins Repertoire.

Die bunte Mischung kam beim Publikum gut an. Legendär waren auch die Unterhaltungsabende, die schon fast Musicals waren. Derzeit hat das Engel-Chörli noch ein Repertoire von 100 Stücken, die jederzeit aufführbereit sind. Auch im Ausland seien sie mehrfach aufgetreten, erinnert sich Koller. «In besonderer Erinnerung geblieben sind mir Moskau und St.Petersburg.» Singen sei etwas Universelles und funktioniere auf der ganzen Welt, so Koller. «Wenn die Sprache nicht mehr hilft, überbrückt das Musikalische kulturelle Grenzen. Internationale Festivals dienen der Völkerverständigung. Wir pflegen noch heute viele Kontakte in der ganzen Welt.»

Den grossen Ruhm nicht gesucht

Im Jahr 1989 wurde die erste CD produziert, später kamen noch sieben weitere Engel-Chörli-CD dazu. Es folgten TV-Auftritte. Doch ihre Popularität hätten sie nicht forciert, sondern seien im Gegenteil eher auf die Bremse gestanden, so Emil Koller.

«Wir wollten uns nicht verheizen lassen und stattdessen lieber ein ewiger Geheimtipp bleiben.»

Auch nach dem Ende des Engel-Chörlis wird es den acht Sängern nicht langweilig. Das nächste Jodlerfest des Nordostschweizerischen Jodlerverbandes findet Anfang Juli 2022 in Appenzell statt. Vier der Chörli-Mitglieder sind im OK engagiert. «Gerade die Jodlerfeste haben uns viele schöne Erlebnisse beschert. Nun wollen wir uns engagieren und etwas zurückgeben.»