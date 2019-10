Weissküfer Hans Mösli erhält Gaiser Anerkennungspreis: Ehre für einen sterbenden Beruf Hans Mösli arbeitet seit 43 Jahren als Weissküfer. Die Gemeinde Gais verleiht ihm dafür den Anerkennungspreis. Astrid Zysset

Hans Mösli zeigt im hauseigenen Präsentationsraum einige seiner Werke. Bild: Astrid Zysset

Nicht im Traum hätte er damit gerechnet. Hans Mösli aus Gais lächelt verlegen: «Andere hätten das bestimmt auch verdient.» Mösli erhält am Samstag den Anerkennungspreis der Gemeinde Gais für sein Engagement und Wirken für das traditionelle Handwerk verliehen. Seit 43 Jahren betreibt er im ehemaligen Webkeller seines Bauernhauses im Rietli eine Weissküferei. Und das erfolgreich: Drei Mitarbeitende konnte er beschäftigen, acht Lehrlinge ausbilden.

Heute wird der Beruf des Weissküfers nur noch selten ausgeübt. In der Ostschweiz gibt es gerade einmal noch fünf Betriebe. Tendenz: abnehmend. Mösli betont zwar, dass er immer ausreichend Arbeit gehabt habe, doch einfach war es nicht. Die Weissküferei lebte vom Ansehen der Landwirtschaft, den damit verbundenen Traditionen und dem Interesse der Touristen daran. «Seit 15 Jahren nimmt all dies kontinuierlich ab», so Mösli. «Ich will nicht jammern. Aber es hat sich vieles verändert.»

Ein Gewerbe, das sich gewandelt hat

Einst waren es Gerätschaften für die Milch- und Alpwirtschaft wie Fahreimer, Butterfässer, Tragreff oder auch Melkstühle, die der Weissküfer herstellte. Heute sind diese Gegenstände weniger gefragt. In seiner Werkstatt fertigt Mösli gerade Fässer für eine Bäckerei aus Mörschwil an. Darin soll einmal Sauerteig gelagert werden. Die Verkaufsschlager des Gaisers sind jedoch Wetterstationen, Uhren, Ehren-Tafeln, Pfeffermühlen und Gartenbänkli. Mösli zückt zwei Ordner mit insgesamt über 200 Artikeln hervor, die er in den vergangenen Jahren hergestellt hatte. «Es gibt nichts, was nicht möglich ist», sagt er mit einem Lächeln. Gut erinnert er sich an eine Frau aus dem st.-gallischen St.Georgen, die einen Biedermeiertisch zu Hause stehen hatte, schliesslich aber in eine kleinere Wohnung umziehen musste, in der ihr Lieblingsmöbelstück keinen Platz mehr fand. Kurzerhand baute Mösli den Tisch in einer kleineren Ausführung nach. «Ich habe die Frau zufällig beim Spazieren wieder getroffen. Sie erzählte mir, dass sie jeden Tag aufs Neue Freude an dem kleinen Tisch habe.»

Hans Mösli arbeitet heute mit seinen 68 Jahren alleine in der Werkstatt. Sein Bruder hilft ab und zu mit, seine Frau erledigt administrative Arbeiten. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht. «Nichts zu tun, das schaffe ich nicht», sagt Mösli. Tatsächlich hat er jeden Tag viel zu erledigen. So viel, dass er ab und zu Aufträge ablehnen muss. Trotzdem fände er es schön, wenn sich eine Nachfolge für seinen Betrieb finden würde. Doch noch ist keine in Sicht.

Freude an der Arbeit mit Holz

Hans Mösli hat den Beruf des Weissküfers wie auch denjenigen des Drechslers erlernt. Eine Entscheidung, die er bis heute nie bereut hat. «Ich arbeite gerne mit Holz. Was anderes konnte ich mir nie vorstellen», sagt er. «Man hat am Schluss einen fertigen Gegenstand in der Hand. Das gefällt mir.» Tatsächlich hatte er bereits als Kind gerne geschnitzt. Seine Lehren absolvierte er in Herisau und Hundwil. 1977 bezog er zusammen mit seiner Frau schliesslich deren Elternhaus in Gais und liess sich dort nieder. 1979 übernahm er noch den Bauernbetrieb von seinen Schwiegereltern. Diesen übergab er vor drei Jahren schliesslich seinem Sohn. Hans Mösli hilft lediglich noch aus, wenn Not am Manne ist. Ansonsten widmet er sich der Weissküferei. Ein Querschnitt seines Schaffens zeigt sich im hauseigenen Präsentationsraum, den er eingerichtet hat, um Kunden wie auch Touristen einen Einblick in das traditionelle Handwerk zu ermöglichen. Und ja, Touristen kommen auch heute noch zu Mösli nach Gais – wenn auch nicht mehr so zahlreich wie früher.

Den Anerkennungspreis verleiht die Kulturkommission am Samstag um 11 Uhr im Museum am Dorfplatz. Anschliessend ist die Sonderausstellung zugänglich, die ausgewählte Arbeiten des Weissküfers zeigt.