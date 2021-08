Ex-«Voice of Germany»-Teilnehmer kritisiert Zubi

Kontroverse Wegen Engagement gegen «Ehe für alle»: Ex-«Voice of Germany»-Teilnehmer kritisiert SVP-Nationalrat Zuberbühler und ruft zum Nachdenken auf Der Ausserrhoder SVP-Nationalrat David Zuberbühler wehrt sich gegen die «Ehe für alle». Robin Portmann, bekannt aus «The Voice of Switzerland» 2014 und «The Voice of Germany» 2017, stösst dieses Engagement sauer auf. Auf Instagram ruft der 25-jährige Herisauer dazu auf, sich zu überlegen, ob man «Zubi» mit einem Einkauf in seinem Geschäft wirklich unterstützen will. Der Politiker kritisiert den Boykottaufruf. Ramona Koller 07.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nationalrat David Zuberbühler ist gegen die «Ehe für alle». Der homosexuelle Robin Portmann wünscht sich hingegen, dass auch Andersliebende heiraten und Kinder bekommen dürfen. Bild: AZ

«Ich möchte daran erinnern, dass David Zuberbühler bei der Referendumseingabe zuvorderst gestanden ist und eine solche Kampagne unterstützte», schreibt der Herisauer Robin Portmann in einer Instagram-Story. Diese Storys werden jeweils nach 24 Stunden gelöscht, weshalb sie heute nicht mehr online ist. Wellen schlägt sie jedoch immer noch.

Robin Portmann ist für die «Ehe für alle». Stephanie Martina

Auf einem Plakat der «Nein zur Ehe für alle»-Kampagne ist ein weinendes Kleinkind zu sehen mit den Worten: «Ich habe keine Mama. Egoistische Homo-Adoptionen vor Kindeswohl?» Portmann, selbst homosexuell, stört sich an der Kampagne. «Für mich gibt es kein legitimes Argument gegen Homo-Ehen. Es geht um die Gleichberechtigung von gleichgeschlechtlich Liebenden», so Portmann.

In seiner Story weist er deshalb darauf hin, dass «jeder Rappen, der bei Zubischuhe ausgegeben wird, eine Person unterstützt, die eine solche Kampagne für gut befindet und Menschen aufgrund ihrer Sexualität aktiv gleiche Rechte verweigern möchte».

«Ein der Demokratie unwürdiger Aufruf»

David Zuberbühler ist Mitglied des Referendumskomitees. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

David Zuberbühler ist Ausserrhoder SVP-Nationalrat und Mitinhaber der Firma zubischuhe.ch AG, welche mit einem Laden sowie einem Outlet in Herisau und mit weiteren Filialen in Aadorf, Effretikon, Kreuzlingen und Bülach zu finden ist. Er sieht sich zum ersten Mal mit einem Aufruf konfrontiert, der zum Inhalt hat, ein Besuch in seinem Geschäft in Frage zu stellen.

«Ich betreibe keine polarisierende Politik und will eigentlich nur das Beste für unseren Kanton und unser Land.» Dabei versuche er stets, Politik und Geschäft zu trennen. Ein wirtschaftlicher Boykott könne ganz allgemein nie die Antwort auf eine politische Auseinandersetzung sein.

Ihm selbst würde es dabei nie einfallen, zum Boykott eines politischen Gegners aufzurufen. Ein solcher Aufruf sei seiner Meinung nach der Schweizer Demokratie nicht würdig.

Portmann versteht seine Instagram-Story hingegen keineswegs als Aufruf zum Boykott. Der Herisauer, dem 2500 Leute auf Instagram folgen, sagt:

«Ich wollte einfach meine Meinung mit meinen Followern teilen. Das sind, nebenbei bemerkt, nicht so viele, als dass ich wirklich etwas bewirken könnte.»

Er wolle lediglich eine Diskussion anregen. Diese wird nötig, weil gegen die parlamentarische Initiative «Ehe für alle», die fordert, dass Homosexuelle heiraten dürfen und lesbischen Paaren der Zugang zu Samenspenden ermöglicht werden soll, das Referendum ergriffen wurde. Im überparteilichen Referendumskomitee, welches eine Abstimmung am 26. September erwirkt hat, sitzt auch SVP-Nationalrat David Zuberbühler.

«Ist man anderer Meinung, wird man angefeindet»

Für Zuberbühler ist der «Aufruf zum Boykott» nur eine Frage der Zeit gewesen: «Das LGBT-Lobbying hat sich in Sachen ‹Ehe für alle› stark auf die öffentliche Meinung ausgewirkt. Wer eine abweichende Meinung vertritt, wird teilweise massiv angefeindet.» Der Boykottaufruf sei in dieser aufgeheizten Stimmung deshalb nur eine Frage der Zeit gewesen. Der Politiker erklärt:

«Ich finde es schade, wenn angeblich tolerante Mitmenschen nicht mehr zwischen meiner marktwirtschaftlichen Aufgabe und meiner gesellschaftlichen Rolle unterscheiden können. In unserer Demokratie sollte gewinnen, wer die besseren Argumente hat.»

Für Portmann gibt es keine legitimen Argumente gegen die «Ehe für alle». «Menschen, die in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben, auch wenn diese offiziell eingetragen ist, erleben gerade bei Themen wie Einbürgerung, gemeinsamer Adoption und Witwenrente eine massive Benachteiligung», erklärt der Herisauer, «zudem geht es nicht um das Tolerieren von individuellen Ansichten in dieser Abstimmung, sondern um die rechtsstaatliche Gleichbehandlung aller Schweizerinnen und Schweizer, wie sie in der Bundesverfassung festgehalten wird.»

Gegen Samenspende für Homosexuelle

Mit dem Zugang zur «Ehe für alle» wäre unter anderem auch das Recht auf Adoption von «fremden Kindern» verbunden und lesbische Paare erhielten den Zugang zur Samenspende. David Zuberbühler ist klar dagegen. «Kinder haben ein Anrecht auf eine Mutter und einen Vater», sagt er. Wenn ein Elternteil sterbe oder das Kind von einer alleinerziehenden Person grossgezogen werde, sei dies etwas anderes und schon heute Realität.

Fakt sei, dass die «Ehe für alle» inklusive Samenspende für lesbische Paare zu gesetzlich vorgesehener Vaterlosigkeit und Identitätsproblemen für die betroffenen Kinder führe. «Und letztlich stimmen wir über die Vorlage ab, weil man in dieser Frage unterschiedlicher Meinung sein darf», so Zuberbühler.