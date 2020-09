«Echinacea ist ein lange bekanntes und bewährtes Mittel»: Das sagen Appenzeller Heilspezialisten zum Echinaforce-Hype Sonnenhut wird als mögliches Wundermittel gegen Corona genannt. Wir haben Appenzeller Heilspezialisten gefragt, ob die Heilpflanze es tatsächlich schaffen könnte, die Pandemie einzudämmen. Astrid Zysset 15.09.2020, 16.58 Uhr

Aus Rotem Sonnenhut wird das Arzneimittel Echinaforce hergestellt. Bild: Pius Amrein (lz)/«Luzerner Zeitung»

Das pflanzliche Arzneimittel Echinaforce der Thurgauer Firma A. Vogel AG wird derzeit in den Medien als «Wundermittel gegen Covid-19» genannt. Das renommierte Labor Spiez des Bundes hatte in einer Studie festgestellt, dass es das neuartige Coronavirus zu hemmen vermag. Allerdings hielt das Labor fest, dass die in der Studie belegte Wirksamkeit der Arznei in einer Zellkultur, also in vitro, erfolgt sei. Einen Beweis für die Wirksamkeit im menschlichen Organismus gibt es derzeit noch nicht.

Trotzdem ist der Hype um das Echinaforce bereits gross. Wir haben bei Appenzeller Heilspezialisten nachgefragt, wie sie den Sonnenhut, aus dem Echinaforce gewonnen wird, als Arzneimittel bewerten und ob er tatsächlich erfolgreich im Kampf gegen Corona angewandt werden könnte.

Hanspeter Horsch, Drogerie «Gesundes Wissen» in Oberegg

Drogist und Naturheilpraktiker Hanspeter Horsch. Bild: PD

In erster Linie stärke der Sonnenhut das Immunsystem, ist Drogist Hanspeter Horsch überzeugt. Und erst eine gestärkte Abwehr kann erfolgreich gegen Viren kämpfen. Horsch sagt:

«Echinacea tritt den Viren auf die Zehen.»

So gesehen sei es in seinen Augen wahrscheinlicher, dass dieses Naturheilmittel erfolgreich als vorbeugendes Medikament im Kampf gegen Corona eingesetzt werden könnte. Als direkt wirksames Medikament, wenn eine Ansteckung bereits erfolgt ist, sieht Horsch es hingegen weniger. Die Datenlage sei auch noch sehr dünn.

Der Drogist zeigt sich überrascht über den Hype, der aktuell um den Sonnenhut respektive das Echinaforce gemacht wird. In der Naturheilkunde wird in erster Linie dem einjährigen Beifuss wie auch den Zistrosen eine besondere antibakterielle und antivirale Wirkung nachgesagt. Diese beiden werden zuerst bei Infektionen eingesetzt. Sonnenhut dürfe aber nicht unterschätzt werden, so Horsch. Sie sei eine Heilpflanze mit viel Potenzial. So wurde sie einst auch entzündungshemmend bei Schlangenbissen eingesetzt.

Roland Vontobel, Naturheilpraxis Vontobel in Teufen

Naturheilarzt Roland Vontobel freut sich, dass ein Naturheilmittel eine dermassen grosse Aufmerksamkeit erhält. In der Schweiz wird Echinaforce seit rund 50 Jahren vor allem zur Stärkung des Immunsystems eingesetzt.

«Es ist ein lange bekanntes und bewährtes Mittel.»

Da es die körpereigene Abwehr stärkt, würde es der Teufner im Kampf gegen Corona vor allem als vorbeugendes Medikament eingesetzt sehen. Es könnte eine Ansteckung verhindern oder den Infektionsverlauf zumindest mindern. Als ähnlich gelagerten Fall führt Vontobel den einjährigen Beifuss an. Dieser stärkt ebenfalls das Immunsystem und wird im asiatischen Raum gegen Malaria eingesetzt.

Studien zur Wirkung von Extrakten von einjährigem Beifuss gegen Krebs laufen derzeit noch. «Mit einer Tasse Tee pro Tag, gewonnen aus dieser Naturarznei, konnten schon gute Ergebnisse erzielt werden», so Vontobel. Eine ähnliche Erfolgsgeschichte könnte in seinen Augen auch dem Echinaforce widerfahren. 20 Tropfen pro Tag zur Grippezeit vorbeugend einzunehmen, empfiehlt er seinen Patientinnen und Patienten schon seit Jahren.

Tabea Sonderegger, Drogerie Sonderegger in Speicher

Drogistin Tabea Sonderegger erachtet Echinaforce als altbewährtes Heilmittel. Jeden Winter kaufen es viele Kundinnen und Kunden zur Bekämpfung der üblichen Erkältungssymptome.

«In der Erfahrungsmedizin weiss man, dass Echinacea purpurea einen antiviralen und entzündungshemmenden Effekt hat.»

Es wird aber auch im Zusammenhang mit der Stärkung des Immunsystems schon länger eingesetzt.

Dass das Labor Spiez eine Studie mit Echinaforce im Zusammenhang mit der Eindämmung der Pandemie durchführte, kam für Tabea Sonderegger überraschend. Das Phytotherapeutikum nun als Wundermittel gegen Corona anzusehen, davon rät die Drogistin entschieden ab. «Es ist erst eine Studie, welche erst noch in vitro durchgeführt wurde. Hiervon eine verlässliche Wirkung auf den menschlichen Organismus abzuleiten, wäre verfrüht.» Dennoch freut sie sich, dass ein pflanzliches Heilmittel dermassen viel Aufmerksamkeit bekommt.