Ebnat-Kappel «Den Weltuntergang zu prophezeien, öffnete die Portemonnaies»: Experte erklärt, wie Toggenburger Sektenführer zu Lebzeiten Geld verdiente Die Erben von Werner Arn wollen fünf Immobilien in Ebnat-Kappel losschlagen. Werner Arn war der Gründer und bis zu seinem Tod auch Leiter der endzeitlich orientierten christlichen Gruppe Adullam. Der Sektenexperte Georg Otto Schmid erläutert, weshalb Menschen solchen Gemeinschaften Geld spenden. Martin Knoepfel

Aktualisiert 06.05.2021, 13.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das ehemalige Hotel Traube in Ebnat-Kappel steht nicht zum Verkauf.

Bild: Benjamin Manser

Georg Schmid, wie beurteilen Sie die Situation der Gemeinschaft Adullam heute?

Georg O. Schmid leitet Relinfo.

Bild: PD

Adullam ist massiv geschrumpft und zählt geschätzt noch um die 200 Anhänger und Sympathisanten. Beim Tod von Werner Arn im Jahr 2016 waren es noch rund 500 Personen gewesen. Zudem gab es Nachfolgeprobleme in der Gemeinschaft, denn Josua Arn, ein Sohn von Werner Arn, hätte nach dessen Tod 2016 die Nachfolge übernehmen und wie der Gründer in Personalunion über die Liegenschaften verfügen sollen. Das hat nicht geklappt, denn Roger Bachmann, der schon zu Lebzeiten von Werner Arn als Nummer Zwei der Gemeinschaft galt, hat die Leitung übernommen.

Die fünf Liegenschaften in Ebnat-Kappel, die jetzt zum Verkauf stehen, waren ja Privateigentum von Werner Arn, nicht Eigentum der Gemeinschaft.

Ja, diese fünf Liegenschaften, die «Traube» in Ebnat-Kappel und die frühere Sockenfabrik in Wattwil, heute eine christliche Pension, gehörten Werner Arn privat. Dies, obwohl die Gemeinschaft Adullam dort Versammlungen und Gottesdienste durchführte sowie Missionare schulte. Die Gemeinschaft Adullam existierte ja nicht als Organisation.

Wie erklären Sie den Verkauf der Liegenschaften?

Der Immobilienverkauf ist keine Überraschung. Adullam benötigt wegen der Schrumpfung heute weniger Liegenschaften als früher. Ich vermute, dass die Missionarsausbildung in der «Traube» oder in der christlichen Pension in Wattwil, der ehemaligen Sockenfabrik an der Waisenhausstrasse, weitergeführt werden, falls zurzeit überhaupt noch Missionare geschult werden.

Glauben Sie, dass die Anhänger von Werner Arn Geld gespendet haben in der Annahme, dass es in die Kasse der Gemeinschaft fliesst, nicht an ihn direkt?

Den Spendenden war bewusst, dass Adullam kein Verein oder sonstige Organisation war, und dass das Geld an Werner Arn privat floss. Sie nahmen aber an, dass er es im Sinne der Gemeinschaft verwenden würde.

Wie soll das gehen?

Werner Arn hat den Zehnten für den Herrn verlangt. Gemäss der Lehre von Adullam sind alle anderen christlichen Gemeinschaften von Gott abgefallen. De facto war eine Spende an den Herrn nur als Spende an Werner Arn möglich. Da konnten über die Jahre schon Millionen zusammenkommen. Ich weiss auch von mindestens einem Fall, dass eine Anhängerin Werner Arn im Testament als Erben eingesetzt hat.

Werner Arn hat gemäss Relinfo 1999 gepredigt, dass der Weltuntergang in längstens 20 Jahren komme.

Den baldigen Weltuntergang zu prophezeien, ist eine der besten Methoden, um Portemonnaies zu öffnen. Wer glaubt, dass in wenigen Jahren alles vorbei ist und Christus wiederkehrt, spendet grosszügig, weil er annimmt, keine grossen Rücklagen mehr zu brauchen. Stattdessen wird dem Leiter gespendet, in der Hoffnung, dass er noch möglichst viele Menschen zur Wahrheit führt. Das ist für endzeitlich orientierte Gemeinschaften nicht untypisch. Eine Rückforderung solcher Spenden ist aber juristisch aussichtslos.

Viele Menschen reduzieren wegen der Coronapandemie Kontakte mit Unbekannten. Ist es da für Sekten schwieriger geworden, neue Mitglieder zu gewinnen? Leidet auch Adullam unter dieser Entwicklung?

Die Coronapandemie war für schrumpfende Gemeinschaften wie Adullam zuerst ein Vorteil, da Krisenzeiten keine Gelegenheiten für spirituelle Experimente sind und sich die Menschen eher ans Vertraute halten. So sind auch absprungwillige Mitglieder von Adullam vor diesem Schritt eher zurückgeschreckt, umso mehr, als die Ereignisse die Weltendserwartungen zu bestätigen schienen. Mit dem Andauern von Kontaktbeschränkungen leiden aber die Gemeinschaften, die wie Adullam mit persönlichem Kontakt werben, und geraten gegenüber den Online-Communitys und Internet-Bewegungen ins Hintertreffen. Informationen über Sekten