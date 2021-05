E-Sports im Appenzellerland: Was macht ein Profigamer

E-sports In Wald bei einem Profigamer: Ein Einblick in die Welt eines E-Sportlers Für viele ist das Gamen nur ein Hobby, doch für Michel Kaufmann, der im Dezember 21 Jahre alt wird, ist es eine Leidenschaft und eine Arbeit. Zusammen mit seinem Bruder hat er 2018 in Wald AR eine

E-Sports-Organisation gegründet. Sie trägt den Namen «LetsCarryThis E-Sports». Bis heute hat die Organisation drei Teams in drei Spielen und etwas mehr als zehn Mitglieder. Elia Fagetti 31.05.2021, 05.00 Uhr

Mit 18 Jahren gründetet Michel Kaufmann die E-Sports-Organisation. Bild: Elia Fagetti

Von Trogen kommend liegt das Haus von Michel Kaufmann an der Hauptstrasse in Wald. Es ist leicht zu übersehen, denn mit der matten beigen Farbe fällt es nicht auf. Michel Kaufmann wartet an der Türe. Der Eingang wirkt etwas schmal, doch das Erdgeschoss ist grösser, als es von aussen aussieht. In der rechten Ecke des Raums erspäht man einen Stuhl mit hoher Rückenlehne, ein klassischer Stuhl für Gamer, weil sie lange Zeit sitzen. Dort findet die Action statt. Schon beim ersten Schritt in das kleine Computerzimmer merkt man, das ist nicht die klassische Höhle, die man sich bei einem Gamer vorstellt. An der Wand ist ein Schrank gefüllt mit Ordnern. Auf der linken Seite des Raumes stehen Andenken. Es sieht aus wie ein gewöhnliches Büro.

Der Ausserrhoder fängt an, zu erzählen. In seiner Stimme und seinem Gesicht sieht man deutlich die Freude. «Wir gründeten die Organisation 2018. Mein Bruder und ich wollten diese Sache seriös angehen», erzählt Michel. Zuerst starteten sie mit einem einzigen Team im Spiel «PlayerUnknown’s Battleground», auch kurz PUBG genannt. Ein sogenanntes Battle-Royal-Spiel, bei dem zwischen 50 und 100 Spieler auf einer Karte ausgesetzt werden. Danach müssen sie Ausrüstung und Waffen sammeln, während in immer kleiner werdenden Abstand der Kreis enger wird. Ausserhalb des Kreises erleidet der Spieler Schaden. Ziel ist es, als einziges Team übrig zu bleiben.

Die Organisation wächst

Mittlerweile haben sie zwei weitere Spiele, Fifa und Rocket League, in ihr Repertoire aufgenommen. Kaufmann selbst ist Teil des PUBG-Teams. Dort sind sie zu viert. In Rocket League, einem Fussballspiel mit Autos, sind die Teams auf drei Leute beschränkt. Und FIFA, ebenfalls ein Fussballspiel, wird jeweils von einem einzelnen Spieler gespielt. «Es ist schwierig, neue Teams und Sponsoren zu finden», erklärt er weiter. Sein Ziel ist es, Sponsoren zu finden, damit die Organisation ihre Spieler an Turniere schicken kann. Dafür baut der 20-jährige eine Präsenz in den sozialen Medien auf. «Hier ist Twitter am wichtigsten», sagt Kaufmann. «Aber auch andere Kanäle sind wichtig. Zum Beispiel Twitch.» Twitch ist eine Streaming-Plattform, wo Zuschauer den Gamern live beim Spielen zuschauen können. Zudem hat die E-Sports-Organisation einen Instagram-Account, auf dem sie Highlights ihrer Spiele hochladen.

Eine weitere Art, um Aufmerksamkeit zu generieren, sind Turniere. Ein eigenes Turnier verlief im Sand. Sie hatten nicht genug Geld, um einen guten Preis anzubieten. Auch wenn Michel Kaufmann jeden Monat Geld auf die Seite legt für seine Organisation. Neben seinem Beruf als freischaffender Immobilienmakler sucht er momentan auch noch nach einer Festanstellung. Kaufmann erklärt seine Motivation dahinter:

«Ich will mehr arbeiten, um Geld für die Organisation zu haben.»

Ebenfalls sucht er nach Sponsoren für seine Organisation. So konnte sich das Team schon Trikots ergattern. Diese konnte Michel Kaufmann über einen Freund beziehen. «Mein Freund sagte mir, dass er wegen der Coronakrise nicht sehr viele Sponsoringaufträge vergeben konnte, deswegen konnte ich die Trikots sicherstellen», erklärt Kaufmann. Ziel sei es, die Teams an möglichst viele Turniere zu schicken.

Für die Organisationsstruktur ist Michel zuständig. Seine Philosophie ist Selbstständigkeit. Jedes Team kann seine Trainingseinheiten selbst bestimmen. Er spielt mit seinem Team in PUBG dreimal in der Woche während jeweils vier Stunden. Andere Teams haben einen anderen Zeitplan. Er und sein Team starten immer gegen 18 Uhr mit dem Training. Da fast alle Teammitglieder einer Arbeit nachgehen, muss momentan noch am Abend trainiert werden. Der Einzige, der keine Arbeit hat, ist ein deutsches Teammitglied, welches noch an der Universität studiert. Doch nicht nur Training ist wichtig. Für das Team von Rocket League hat Michel einen Trainer organisiert. Für sein Team in PUBG ist das nicht so sinnvoll, wie Kaufmann erklärt:

«Beim PUBG kommt es sehr darauf an, wie gut du schiessen kannst, das kann dir ein Trainer schlecht beibringen. Bei Rocket League zum Beispiel lohnt es sich, einen Trainer zu haben. Es ist ja eigentlich Fussball mit Autos.»

Kommunikation ist zentral

Doch was machen E-Sportler beim Training? «Wenn wir Zeit haben, dann wärmt sich jeder individuell vor dem Training auf. Danach spielen wir in der Rangliste und versuchen, besser zu werden. Ich kann aktiv, wenn ich ausgeschieden bin aus der Runde, bei meinen Teamkameraden zuschauen. So sehe ich als Kapitän schnell, wo wir uns verbessern müssen», erklärt der 20-Jährige. Eines der schwierigeren Probleme ist die Kommunikation. «Es ist schwierig, in allen Situationen klar zu kommunizieren. Es passierte uns, dass wir eine Information von unserem Teamkollegen nicht gehört haben, weil wir selbst in einem Feuergefecht steckten. Wir wurden deswegen überrascht und verloren die Runde.»

Nicht nur auf das Geschehen müssen sich die Spieler konzentrieren. Auch die Kommunikation ist essenziell für den Sieg. Bild: Elia Fagetti

Das Team, so, wie es jetzt ist, gibt es seit einem Jahr. «Die Kommunikation hat sich sehr schnell entwickelt. Am Anfang kannten wir uns noch nicht so gut, deswegen war es etwas holprig. Doch schon nach einigen Monaten waren wir sattelfest. Es ist erstaunlich, wie schnell man sich mit Menschen verbindet. Das finde ich mitunter das Beste am Gamen. Man lernt neue Menschen kennen und kann so seine Perspektive erweitern.» Er erzählt von seinem ältesten Teamkollegen, der 34 Jahre alt ist. Er sei von ihm auf seinen Junggesellenabschied eingeladen worden, dabei kennen sich die beiden erst seit einem halben Jahr.

Eine Gemeinschaft aufbauen

Für die Organisation sei es wichtig, sich auch im echten Leben zu treffen, so Kaufmann. Vor der Krise sei der Plan gewesen, dass man sich jedes halbe Jahr trifft. Mitglieder, die nahe beieinander wohnen, treffen sich mehrmals im Monat. Dieser Kontakt sei sehr wichtig und trage zu einer guten Teamkultur bei. «Wir wollen uns alle gut kennen», sagt er. Ausserdem findet regelmässig ein «Gameabend» statt, bei dem Teammitglieder auch ihre Freunde einladen können und man gemütlich zusammen etwas spielt. Kaufmann sagt dazu:

«Wir spielen meistens Spiele von kleineren Entwicklern, sogenannte Indiespiele.»

Es gehe hierbei um das Bilden einer Gemeinschaft. Das sei in der heutigen Zeit erforderlich, wenn man eine E-Sports-Organisation aufbauen möchte. Deswegen streamen die Mitglieder auch auf Twitch, posten auf Twitter, und teilen Bilder ihrer Matches auf Instagram.

Auf die Frage hin, ob sie denn das Spiel wechseln würden, wenn sich die Gelegenheit bietet, meint Kaufmann: «Wir würden wahrscheinlich wechseln. PUBG stagniert momentan ein wenig. Die Entwickler arbeiten nicht mehr so viel am Spiel. Es ist auch einfach zu schnell gewachsen. Zwischen 2019 und 2020 gab es am meisten Turniere. Viele neue Gesichter sind in die Szene gekommen. Das macht die ganze Sache schwierig.»

Einer der grössten Unterschiede zum klassischen Sport ist, dass man viel einfacher das Spiel wechseln kann. Sobald sich ein Markt bietet, kann man wechseln. Die meisten E-Sportler bleiben jedoch bei ihrem ersten Spiel, noch wechseln die wenigsten. Für viele Profis, die ihre Karriere beenden, bietet sich das Streamen auf Plattformen wie Twitch an.

Perspektiven auch nach E-Sports

Wer in seiner Zeit als Spieler genug Fans sammelt, der kann darauf eine Streaming-Karriere aufbauen. Dies machen auch sehr viele Ex-Profis. Ein berühmtes Beispiel ist der Spieler «Shroud». Ein Kanadier, der früher das Spiel Counter Strike Global Offensive gespielt hat und mittlerweile sein Geld mit Streaming verdient. Und das nicht schlecht. Eine kurze Google-Suche ergibt, dass Michael Grzesiek, wie Shroud im echten Leben heisst, ein Gesamtvermögen von ungefähr 16 Millionen US-Dollar besitzt.

Es ist mittlerweile durchaus möglich, vom E-Sport zu leben. Aber eben fordert das, wie bei jedem anderen Spitzensport, Zeit und Kraft. Dass das dazu gehört, ist für Michel Kaufmann klar.