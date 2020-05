Kommentar Durchführung der Innerrhoder Landsgemeinde im Coronajahr 2020: Nun muss ein Urnengang her! Die auf den 23. Augst verschobene Innerrhoder Landsgemeinde steht wegen des ausgedehnten Veranstaltungsverbots erneut auf der Kippe. Weil der Kanton auf den definitiven Demokratie-Shutdown zusteuert, wäre ein Urnengang nun zwingend. Claudio Weder 06.05.2020, 15.36 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Claudio Weder, Redaktor. Bild: Urs Bucher

Sie gehörte zum festen Bestandteil des Innerrhoder Jahreskalenders: die Landsgemeinde. Bis Corona kam und alles auf den Kopf stellte. Im Jahr 2020 nehmen auch in Innerrhoden die Dinge nicht ihren gewöhnlichen Lauf. Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte wurde der jahrhundertealte Traditionsanlass auf den Sommer verschoben.

Die neuen Corona-Sicherheitsmassnahmen machen dem wichtigsten Festtag der Innerrhoder nun aber einen erneuten Strich durch die Rechnung. Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bleiben gemäss Bundesrat bis Ende August verboten. Die Landsgemeinde hätte am 23. August stattfinden sollen.

Die Standeskommission gerät nun zunehmend unter Druck: Per Notrecht einen Urnengang beschliessen oder auf allfällige Lockerungen seitens des Bundesrates hoffen, die eine Durchführung – vielleicht im Herbst oder gar im Winter – doch noch möglich machten?

Urnenabstimmung ist kein Novum im Kanton

Eine weitere Verschiebung der Landsgemeinde gilt es zu vermeiden. Auch die Bezirksgemeinden sind verschoben, Kirch- und Schulgemeindeversammlungen sind abgesagt. Der Kanton steuert unweigerlich auf den definitiven Demokratie-Shutdown zu, wenn die Vorlagen dem Stimmvolk nicht in absehbarer Zeit oder in alternativer Form zur Abstimmung unterbreitet werden.

Schliesslich geht es um die wichtigsten politischen Geschäfte des Kantons in diesem Jahr, deren Behandlung nicht ins Blaue hinaus verschoben werden kann. Es geht in diesem Jahr um die Neubesetzung des Statthalteramtes, welche nicht bloss zu einer personellen Veränderung in den Reihen der Standeskommission führt, sondern auch die Weichen für das Spital Appenzell neu stellen könnte. Und es geht nicht zuletzt um etwas Elementares: das Recht der Innerrhoder Bürgerinnen und Bürger auf politische Mitbestimmung.

Deshalb gibt es nur einen Weg: Eine briefliche Stimmabgabe muss in diesem Jahr das öffentliche Handmehr im Ring ersetzen. Diese Form widerspricht zwar strenggenommen der Landsgemeindetradition, ist aber kein Novum im Kanton – zumindest auf kommunaler Ebene. So führt der Bezirk Oberegg, als einziger Bezirk in Innerrhoden, Urnenabstimmungen durch.

Bis zu 4000 Personen werden jährlich an der Landsgemeinde in Appenzell erwartet. Bild: Hanspeter Schiess

Landsgemeinde muss «krisenfest» werden

Gegen einen Urnengang anstelle der Landsgemeinde hatte sich die Standeskommission zu Beginn der Coronakrise noch gewehrt. Mit der Begründung, dass die Verfassung keine Urnenabstimmung vorsehe. Was dabei oft vergessen geht: Auch eine Verschiebung der Landsgemeinde ist nicht verfassungskonform. Zulässig ist eine solche nur, wenn Ostern auf den letzten Sonntag im April fällt.

Die Gesetzesgrundlage ist in diesem Punkt ohnehin ziemlich dünn. Es fehlen konkrete Bestimmungen, die regeln, was in einer Ausnahmesituation, wie sie jetzt gerade herrscht, zu tun ist. Der Gesetzestext suggeriert damit eine gewisse Unantastbarkeit der Institution Landsgemeinde. Als wäre deren Durchführung am letzten Sonntag im April in Stein gemeisselt bis zum Letzten Tag.

Die Coronakrise lehrt uns, dass das Gegenteil der Fall ist. Deutlicher als je zuvor offenbaren sich in der jetzigen Krise die Schwachpunkte einer solchen Tradition. Die politische Zwangspause bietet deshalb die Gelegenheit, über die Zukunft der Landsgemeinde nachzudenken. Unumstritten ist, dass sie «krisenfest» werden muss. Das heisst: Alternative Durchführungsmöglichkeiten müssen zwingend in der Verfassung verankert werden. Wohl kaum wollten die Verfasser des Gesetzestextes in Kauf nehmen, dass in einem Pandemiefall die Stimmbürger trotzdem am letzten Sonntag im April zu Tausenden in den Ring strömen und sich mit dem Virus infizieren.

Die Tradition in die Moderne überführen

Jetzt wäre der Zeitpunkt da, die Tradition endgültig ins 21. Jahrhundert zu überführen. Das heisst, sie auch in Bezug auf die Teilnahme- und Stimmabgabemöglichkeiten zu modernisieren. Seit vergangenem Jahr wird die Landsgemeinde per Livestream im Internet übertragen. Warum beispielsweise nicht auch elektronische Abstimmungsmöglichkeiten anbieten?

Die momentane ausserordentliche Lage soll bestimmt nicht das Ende der Landsgemeinde bedeuten. Vielmehr soll die Krise deutlich machen, dass Altes nur erhalten werden kann, wenn es sich immer wieder verändert.