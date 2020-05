Dürfen Primarschüler trotz Corona einen Geburtstagskuchen teilen? Die Suche nach einem so normalen Schulalltag wie möglich in Heiden Am Montag geht der Präsenzunterricht wieder los. Wie haben sich die Schulen auf die Wiederöffnung vorbereitet? Ein Augenschein in Heiden. David Scarano 09.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Lagebesprechung im Schulhaus Wies in Heiden vor dem Neustart. Bild: David Scarano

Ob im Gruppenraum, Lehrerzimmer oder Eingangsbereich: Desi ist an diesem Tag omnipräsent. Beim Rundgang durch die Schulanlage Wies in Heiden Anfang Woche kommen Schulleiter Hans-Peter Hotz, Vorsteherin Angela Germann, Hausabwart Thomas Leuch und Cosima Kolb, Leiterin des Betreuungsangebots Schule Plus, immer wieder auf Desi zu sprechen.

Desi ist aber nicht der Name einer neuen Lehrperson oder einer auffälligen Schülerin. Er steht denn auch nicht für Désirée. Die Heidler Schulpersonen meinen damit schlicht Desinfektionsmittel. Die Verwendung der Kurzform zeigt, wie zentral Händewaschen und Desinfektionsgel in Zeiten von Corona im Schulalltag sein werden.

Kantone haben Spielraum

Am 11. Mai erfolgt in Appenzell Ausserrhoden die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts. Die Schulen haben sich intensiv auf den Neustart vorbereitet. Zentrale Aspekte sind Distanz- und Hygienevorschriften, um Neuerkrankungen zu vermeiden.

Der Bund überlässt den Kantonen bei der Umsetzung Spielraum. Das Bildungsdepartement in Herisau stellte letzte Woche den Schulen das Ausserrhoder Schutz- und Betriebskonzept zu. Die Schule Heiden hat es an ihre Bedürfnisse und Gegebenheiten angepasst.

Optimaler statt maximaler Schutz

Beim Vorbereitungstreffen in Heiden wird deutlich, wie aufwendig die Gestaltung des Schulalltags post Shutdown ist. Das kantonale Konzept ist 18 Seiten lang. Aber: Auch mit allen baulichen und betrieblichen Anpassungen sei es kaum möglich, ein Maximum der Schutzmassnahmen immer und jeder Zeit aufrechtzuhalten, heisst es darin. Das spürt und hört man in der Schulanlage Wies.

Schulleiter Hans-Peter Hotz. Bild: PD

Immer wieder heisst es, «das lösen wir pragmatisch». So etwa, wenn es ganz profan um Schülergeburtstage geht. Das Teilen von Essen und Getränken ist strikt untersagt. Doch was passiert mit einem Geburtstagskuchen? Gilt das bereits als teilen? Schliesslich sagt Schulleiter Hans-Peter Hotz:

«Wenn jeder seinen Teller mit einem Stück bekommt, dann ist das in Ordnung.»

Für die Lehrpersonen werden die kommenden Wochen eine Gratwanderung sein. Sie müssen den Bildungsauftrag unter aussergewöhnlichen Bedingungen erfüllen. Oder wie es Hotz formuliert. «Unser Motto lautet: So normal wie möglich, so eingeschränkt wie nötig.» Deshalb begrüsst er es ausdrücklich, dass der Kanton von Anfang an auf Normal- und nicht wie Nachbar St.Gallen auf Halbklassen setzt.

Die Schule Wies in Heiden. In den vergangenen Wochen war auch im Vorderland Fernunterricht angesagt. Bild: David Scarano

Die Primarschulanlage Wies ist mit rund 200 Kindern und 25 Lehrpersonen die grösste im Vorderland und eine der grössten im Kanton. Wie werden diese Einlass finden? Braucht es analog Migros und Coop ein Tröpflisystem, um die Abstandsregel von zwei Metern einhalten zu können? Die Schule Wies sieht davon ab. Abwart Thomas Leuch sagt: «Das bisherige System mit der Auffangzeit ab 7.30 Uhr bewährt sich. Am Morgen treffen die Schüler jeweils schon gestaffelt ein.»

Auch im Treppenhaus soll alles so bleiben wie bisher. Die Schule will weitestgehend auf speziell ausgezeichnete Bereiche verzichten. Der Kanton empfiehlt hingegen Bodenmarkierungen, um Zonen für Aktivitäten zu reservieren und so Personenströme zu kanalisieren. Laut kantonalem Konzept führen bestenfalls «Einbahnwege» durch das Schulgebäude.

Vorsteherin Angela Germann. Bild: PD

Wies-Vorsteherin Angela Germann setzt stattdessen auf das Wissen und die Mitarbeit der Kinder. Es brauche keine besondere Wegmarkierung. Germann sagt:

«Nach mehreren Wochen Coronakrise kennen die Schüler die Distanzregeln bestens und befolgen diese.»

Nicht nur im Eingangsbereich werden Informationstafeln positioniert, um die Mädchen und Knaben stets an die Regeln des Bundesamts für Gesundheit BAG zu erinnern.

Unter 10-Jährige können sich frei bewegen

Der Heidler Schule Wies kommt zugute, dass die Klassen pro Stock stufenweise getrennt sind: zwei Basisstufenklassen (Kindergarten bis 2. Klasse) im 1. Stock, je zwei 3./4. und 5./6. Klassen im zweiten. Wie es das kantonale Konzept vorsieht, sollen sich Lernende unter 10 Jahren möglichst normal verhalten und bewegen können; bei älteren müssen die Abstandsregeln eingehalten werden. Die Pausen werden gestaffelt gestaltet.

Eine Ausnahme bezüglich Markierung macht die Schule Wies bei der Essensausgabe beim Mittagstisch, der ab dem 11. Mai wieder für die gesamte Schülerschaft gedeckt wird. Während des Shutdowns war er für Familien von systemrelevanten Berufen reserviert. Nun soll mit Klebeband markiert werden, wohin sich die Schülerinnen und Schüler hinstellen sollen.

Hans-Peter Hotz bezeichnet den Mittagstisch als «grösste Herausforderung». Der Platz indoor ist etwas beschränkt, vor allem am Montag, wenn über 40 Kinder aus ganz Heiden sich hier verpflegen. Leiterin Cosima Kolb hofft deshalb auf eine Schönwetterfront, damit auch die Aussentische berücksichtigt werden können. Eine Herausforderung ist der Mittagstisch, weil Schülerinnen und Schüler aus allen Dorfschulen dazu stossen: Die Einhaltung der Abstandsregeln ist besonders aufwendig.

Wer gefährdet ist, darf zu Hause bleiben

Bei der Essensausgabe besteht für die Betreuungspersonen eine der wenigen Maskenpflichten der Schule. Allgemein gilt: Eine Vorgabe ist für Schüler nicht gegeben, Lehrpersonen können selbst entscheiden, ob sie solche tragen wollen. Fahrer der Schulbusse sind ebenfalls verpflichtet, Masken zu tragen.

Grundsätzlich müssen Personen mit Krankheitssymptomen zu Hause bleiben. Solche, die mit Covid-Patienten zusammenleben, müssen sich laut Schutzkonzept zehn Tage in Selbstquarantäne begeben. Lernende, die aus Risikogründen zu Hause bleiben, erhalten Fernunterricht. Auch gefährdete Lehrerinnen und Lehrer, die zur Risikogruppe gehören, müssen gemäss Hans-Peter Hotz nicht vor Ort sein. Sie können für den Fernunterricht eingesetzt werden. Bislang habe sich noch keine Fachkraft dispensieren lassen, sagt der Schulleiter.

Schutzmaterial: Gemeinde muss Kosten übernehmen

Die Ausserrhoder Kantonsärztin Franziska Kluschke Bild:dsc

Doch was geschieht, wenn es in der Schule zu einer Ansteckung kommt? Dann werde die Kantonsärztin Franziska Kluschke informiert. Eine Klassenschliessung sei bei einer einzelnen Infizierung nicht vorgesehen, bei einem Cluster hingegen schon, erklärt der Schulleiter. Dann würde die betroffene Schülergruppe wieder Fernunterricht erhalten. Aber soweit soll es nicht kommen, auch dank des Schutzmaterials, das die Schule zentral über den Führungsstab einkaufen kann, aber selbst bezahlen muss.

Die Heidler haben unter anderem zehn Desinfektionsstationen und 60-Liter-Gel eingekauft. Die Stationen werden an strategisch günstigen Orten in der Schule platziert, so etwa beim Eingang. Allerdings ist das Gel für die Lehrerschaft reserviert. Kinder müssen aus gesundheitlichen Gründen ohne Desi auskommen, sie müssen die Hände gründlich mit Seife waschen. Der Alkohol schadet den Kinderhänden.

Zu Beginn eines Unterrichtshalbtags ist das Händewaschen Pflicht. Der Kanton empfiehlt es zudem bei jedem Schulzimmerwechsel. Gefordert ist auch Abwart Thomas Leuch. Die häufig berührten Oberflächen gilt es regelmässig und mehrmals täglich zu reinigen. «Gell, du schreibst die Überstunden auf», sagt Hotz zu ihm.

Kinder emotional abholen

In Heiden wird nach regulärem Stundenplan unterrichtet. «Die Coronakrise und die Zeit des Fernunterrichts soll in einer ersten Phase aber thematisiert werden», sagt Angela Germann. Es gelte, die Kinder auch emotional abzuholen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, heisst es dazu im kantonalen Konzept. Empfohlen wird darin auch, die im Fernunterricht erlangte Selbstständigkeit der Schüler weiter zu nutzen und die digitalen Fortschritte einzusetzen.

Für den Heidler Schulleiter Hotz fielen die Erfahrungen mit dem Fernunterricht positiv aus. Man habe von der in den vergangenen Jahren forcierten Digitalstrategie profitieren können. So hätten Sekschüler schon ab dem ersten Tag via eines Onlineprogramms unterrichtet werden können. Über den schuleigenen Youtube-Kanal lasen Lehrpersonen den Basisstufenschülern Kinderbücher vor.

Der Schulleiter befürchtet nicht, dass die Lernziele wegen des Unterbruchs des Präsenzunterrichts nicht erreicht werden können. Der Vorderländer, sein Team und wohl alle Lehrpersonen im Kanton freuen sich nun auf den Neustart am Montag – dies trotz Desi. «Lernen und Lehren ist auch ein sozialer Akt», sagt Hotz.