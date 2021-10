Ausserrhoden: Regieurung nimmt Änderungen am Energiegesetz vor

Energiepolitik Drei Millionen für Solaranlagen, Heizungswechsel bleibt das umstrittene Thema: Die Ausserrhoder Regierung überarbeitet das Energiegesetz Erneuerbare Energien sollen im Kanton stärker gefördert werden. Dies schlägt der Regierungsrat im Hinblick auf die 2. Lesung des Energiegesetzes im Kantonsrat vor. Dagegen möchte er auf das Basler Modell beim Ersatz des Wärmeerzeugers verzichten. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 04.10.2021, 05.00 Uhr

Ehrgeizige Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien, Einführung des Basler Modells beim Wechsel des Wärmeerzeugers, strenge Vorschriften für Elektroheizungen: Der Kantonsrat hat im Februar in der ersten Lesung ein ambitioniertes Energiegesetz beschlossen.

Das Energiegesetz in Kürze Mit der Teilrevision des Energiegesetzes möchte die Regierung die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) 2014 umsetzen. Mit den Vorschriften soll der Energieverbrauch im Gebäudebereich reduziert und der Anteil an erneuerbaren Energien erhöht werden. Auch gibt es neu eine Sanierungspflicht für Elektroheizungen und zentrale Elektroboiler. Diese müssen innerhalb von 15 Jahren ersetzt werden. Bei Neubauten sollen zehn Prozent des Stromverbrauches durch Eigenproduktion erzeugt werden. Der Kantonsrat verschärfte das Gesetz deutlich. (cal)

In der Volksdiskussion sind die Vorschläge kontrovers beurteilt worden, wie die 39 Beiträge zeigen. Der Regierungsrat hat diese nun ausgewertet und den Entwurf zuhanden der zweiten Lesung im Kantonsparlament verabschiedet. «Wir haben die Details ausgearbeitet, wie die vorgeschlagenen Massnahmen umgesetzt werden können», sagt Landammann Dölf Biasotto, Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft. Zudem sind deren finanzielle Konsequenzen berechnet worden. Im Folgenden die wichtigsten Fragen und Antworten zur Vorlage.

Ja, in einem wesentlichen Punkt weicht der Gesetzesentwurf der Regierung von jenem des Kantonsparlaments ab: beim sogenannten Basler Modell. Dieses verlangt, dass Hauseigentümer künftig bei einem Heizungswechsel auf erneuerbare Energien umsteigen müssen, sofern dies technisch machbar ist und zu keinen Mehrkosten führt. Das Basler Modell sieht dabei vor, den Mehraufwand durch erhöhte Beiträge auszugleichen. Soweit möchte der Regierungsrat nicht gehen. Er setzt stattdessen auf die Mustervorschriften der Kantone (MuKEn 2014). Demnach sind beim Ersatz bestehender Wärmeerzeuger in Bauten mit Wohnnutzung diese so auszurüsten, dass der Anteil an nichterneuerbarer Energie 90 Prozent des massgebenden Bedarfs nicht überschreitet. Alle anderen beschlossenen Verschärfungen im Energiegesetz hat die Regierung übernommen, so auch das Ziel, bis 2035 mindestens 40 Prozent des Stroms im Kanton aus erneuerbaren Energien zu erzeugen.

Nach Ansicht der Regierung haben die MuKEn 2014 ein besseres Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis als das Basler Modell. Die Erfahrungen aus anderen Kantonen zeigten, dass mit den MuKEn bereits vier von fünf Öl- und Gasheizungen durch solche ersetzt werden, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden, sagt der Landammann. Dieses Modell führe abgesehen davon für Kanton und Gemeinden zu keinen Mehrkosten. In Zeiten angespannter Kantonsfinanzen möchte der Regierungsrat gemäss Biasotto die vorhandenen Mittel lieber in die Förderung von Fotovoltaikanlagen investieren. Biasotto verweist zudem auf die Klimastrategie, die ebenfalls Kosten verursachen wird. Erste Massnahmen in diesem Bereich sind im Voranschlag 2022 eingeplant, welcher Ende Oktober vorgestellt wird.

Im Kanton gibt es 10 000 Öl- und Gasheizungen. Etwa 400 davon werden schätzungsweise jährlich ersetzt. Werden nur die Investitionskosten betrachtet, sind erneuerbare Lösungen teurer als fossile Heizungen. Die Berechnungen des Kantons zeigen, dass in diesem Fall das Basler Modell etwa zwei Millionen Franken kosten würde. Werden dagegen die Lebenszykluskosten betrachtet, schneiden die erneuerbaren Energien besser ab. Die Mehrkosten würden sich bei dieser Variante auf 0,5 Millionen Franken belaufen. Auch ist das Basler Modell mit zusätzlicher Planungsarbeit für die Privaten sowie Verwaltungsaufwand für Gemeinden und Kanton verbunden.

Die Nutzung der Sonne auf Dächern hat in Ausserrhoden das grösste Potenzial, wie es im Energiekonzept 2017-2025 heisst. Um das Ziel im Energiegesetz zu erreichen, muss der Zubau an erneuerbaren Energien um das 3- bis 4-Fache erhöht werden. Das soll gemäss Biasotto vor allem durch Fotovoltaikanlagen erfolgen. Der Regierungsrat schlägt vor, die Beiträge des Bundes für Solaranlagen durch Kantonsmittel zu verdoppeln.

Heute gibt der Kanton für das Gebäudeprogramm eine Million Franken aus, der Bund steuert den doppelten Betrag bei. Fotovoltaikanlagen unterstützt Ausserrhoden bis anhin nicht. Nun soll sich dies ändern. Gemäss Biasotto wurden für 2023 im Aufgaben- und Finanzplan drei Millionen Franken dafür eingestellt. Für Liegenschaftseigentümer wird die Solarenergie dadurch interessanter. Künftig werden Bund und Kanton je nach Grösse der Anlage bis mehr als die Hälfte der Investitionskosten übernehmen.

Der Grund ist einfach: Solaranlagen können am schnellsten realisiert werden. Dagegen sind Windenergieprojekte umstritten, wie das Beispiel Oberegg zeigt. Erfahrungsgemäss dauert die Planungs- und Bewilligungsphase bis zu zehn und mehr Jahre. Die Windenergie besitzt in Ausserrhoden das zweitgrösste Potenzial. Der Regierungsrat wird Ende Jahr seine Haltung zu Grosswindanlagen neu definieren. 2018 sprach er sich gegen das Projekt in Oberegg aus. Nun hat der Kanton zusammen mit Innerrhoden und St. Gallen eine Studie erarbeiten lassen, welche auf der Basis der neuen Windenergiekarte des Bundes mögliche neue Standorte aufzeigt. Mit Fokus auf die Versorgungssicherheit sollten sich längerfristig die erneuerbaren Energiequellen optimal ergänzen.

Die Regierung will bei diesem Punkt auf der strengen Linie des Kantonsrates bleiben. Dies bedeutet: Elektroheizungen sollen in den nächsten 15 Jahren aus Ausserrhoder Häusern verschwinden. Nachdem neue Elektroheizungen bereits seit 2012 verboten sind, bezeichnet Dölf Biasotto dies als «langen Zeitraum». Die entsprechende Sanierung sei baulich mit vertretbarem Aufwand machbar. Elektroheizungen haben einen schlechten Wirkungsgrad. Sie sind schweizweit für zehn Prozent des Stromverbrauchs verantwortlich, im Winter sogar für 20 Prozent. Nach Schätzungen des kantonalen Amts für Umwelt dürfte die Situation in Ausserrhoden ähnlich sein. «Es darf nicht sein, dass wir, um das Stromziel von 40 Prozent bis 2035 zu erreichen, Fotovoltaik mit Millionen fördern und gleichzeitig 20 Prozent des Stroms mit Elektroheizungen ineffizient verschwendet werden», sagt Biasotto.

Die Kantonsrätinnen und Kantonsräte werden voraussichtlich am 21. Februar 2022 darüber beraten. Zuerst ist die vorbereitende Kommission Bau und Volkswirtschaft an der Reihe.

Das ist offen. Der Gesetzesentwurf untersteht dem fakultativen Referendum. In Kantonen wie Bern und Aargau hat der Hauseigentümerverband (HEV) das Referendum ergriffen. Gemäss seinem Beitrag zur Volksdiskussion trägt der Ausserrhoder HEV viele der Verschärfungen im teilrevidierten Energiegesetz mit. Er befürchtete jedoch, dass aufgrund der erwähnten Frist für den Ersatz von Elektroheizungen und zentralen Elektroboilern Hausbesitzer in finanzielle Schwierigkeiten geraten könnten.