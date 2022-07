Warum Urnäsch Schweizer Dorf des Jahres werden sollte

Dorf des Jahres Vom Kraftort über das Museum bis zum Käse: Warum Urnäsch zum Schweizer Dorf des Jahres gewählt werden sollte Urnäsch gehört zu den acht Finalisten im Kampf um den Titel «Schweizer Dorf des Jahres». Im von der «Schweizer Illustrierten» lancierten Wettbewerb geht es in diesem Jahr darum, welches Dorf über ein besonderes kulturelles Angebot verfügt. Philipp Langenegger und Peter Kürsteiner erklären, warum sie Urnäsch auf dem ersten Platz sehen. Ramona Koller Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Urnäsch ist Finalistin im Rennen um den Titel «Dorf des Jahres 2022». Bild: Reto Martin

Urnäsch könnte Nachfolgerin der Gemeinde Schwellbrunn werden. 2017 wurde die höchstgelegene Ausserrhoder Gemeinde im Rahmen eines Wettbewerbs der «Schweizer Illustrierten» zum schönsten Dorf der Schweiz gewählt. Seit 2020 wird nach einer Umbenennung des jährlich stattfindenden Wettbewerbs nach dem «Schweizer Dorf des Jahres» gesucht. Zu den acht diesjährigen Finalisten gehört auch Urnäsch.

Auf Stimmenfang begibt sich der in Urnäsch aufgewachsene und wohnhafte Schauspieler Philipp Langenegger. Er wurde von der «Schweizer Illustrierten» als Botschafter für die Hinterländer Gemeinde auserkoren. Heuer geht es im Wettbewerb vor allem um das, was ein Dorf kulturell zu bieten hat. Langenegger erklärt:

«Wegen seiner urtümlichen, appenzellischen Eigenart der Menschen und den gelebten Traditionen hat Urnäsch den Titel ‹Schweizer Dorf des Jahres› verdient.»

Der Urnäscher Schauspieler Philipp Langenegger ist Urnäscher Botschafter. Bild: «Schweizer Illustrierte»

Der Urnäscher Gemeindepräsident, Peter Kürsteiner, stimmt Langenegger zu: «Ich bin überzeugt, dass Urnäsch mit dem Brauchtumsmuseum und seinen lebendigen Traditionen ein würdiger Sieger in diesem Wettbewerb wäre.»

Über 16 Jahre lang lebte Langenegger in Deutschland. Vor sieben Jahren ist er in seine Heimat zurückgekehrt und wohnt heute mit seiner Frau und den vier Söhnen in Urnäsch. «Ich schätze hier vor allem die Menschen. Und dass man sich noch ‹Grüezi› sagt. Aber auch die gute Luft und die vielen ‹Hügeli ond Böggeli›.»

Vom Kraftort bis zum Museum

Auf die Frage, was Urnäsch kulturell zu bieten hat, entgegnet Langenegger mit einer Gegenfrage: «Gibt es ein Dorf, in welchem so viele Menschen spontan ‹zauren› können?» Dazu zitiert er, der selbst jeweils als Silvesterchlaus unterwegs ist, Johann Gottfried Seumes. Dieser sagte einst: «Wo man singt, da lasse dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder.» Doch nicht nur musikalisch habe Urnäsch einiges zu bieten. Das Zentrum für Handwerk und Kunst «9107» sei eine fortschrittliche Plattform für die vielen Kunsthandwerke im Dorf. Auch das bekannte Brauchtumsmuseum Urnäsch auf dem Dorfplatz sei ein kulturelles Highlight.

In Urnäsch wird allerlei traditionelles Handwerk ausgeübt. Wie beispielsweise in der Sattlerei Frehner. Bild: Reto Martin

Fragt man den Urnäscher nach Orten, die man in seinem Dorf einmal besucht haben muss, sprudelt es nur so aus ihm heraus. Das prächtige Spitzli, den Berg, nennt er beispielsweise. Ausserdem liege oberhalb des Dorfs einer der stärksten Kraftorte der Schweiz. «Für einen Ausflug mit ‹Goofe› eignen sich der Lillyweg oder der Pumptrack», so Langenegger. Aber auch das mit dem Best of Swiss Gastro ausgezeichneten Cafe Saienbrücke und die Urnäscher Käserei mit dem Vize-Weltmeister Käse «Urnäscher Hornkuhkäse» seien immer einen Besuch wert. Als tollen Treffpunkt nennt er das Weinlokal Engel am Dorfplatz, das ausschliesslich Schweizer Weine anbietet.

Das Weinlokal Engel am Dorfplatz. Bild: Reto Martin

Grosse Freude und Ehre

Mit einem Sieg im Wettbewerb könnte der touristische Bekanntheitsgrad Urnäschs gesteigert werden, ist sich Peter Kürsteiner sicher. «Aber in erster Linie wäre es natürlich eine grosse Freude und Ehre, diesen Titel zu bekommen», fügt er an. Der weiteren Entwicklung der Gemeinde würde dies sicher guttun, ist Kürsteiner überzeugt.

Wie man den Titel allenfalls marketingtechnisch nutzen würde, sei noch nicht festgelegt. Urnäsch dürfte die Auszeichnung Dorf des Jahres 2022 ein Jahr lang tragen. «Es wäre natürlich vorteilhaft, wenn wir mit diesem Titel landesweit möglichst viel positive Aufmerksamkeit generieren könnten. Ein fertiges Konzept diesbezüglich liegt aber nicht in der Schublade», so Kürsteiner.

Aus dem Dorf kommt ein Vize-Weltmeister. Der «Urnäscher Hornkuhkäse». Bild: Reto Martin

Bis zum 4. August abstimmen

Eine Fachjury hat acht Dörfer aus allen Sprachregionen ausgewählt. Im Juli werden die «Schweizer Illustrierte», «L’illustré» und «La Domenica» über diese Gemeinden im Heft und online berichten. Die Leserinnen und Leser wählen dann im nationalen Wettbewerb das «Schweizer Dorf des Jahres 2022».

Die ersten Hürden auf dem Weg zum Titel hat Urnäsch bereits gemeistert. Eine Fachjury hat die Gemeinde mit sieben weiteren aus allen Einsendungen ausgewählt. Bis zum 4. August kann nun unter www.dorfdesjahres.ch für eine der acht Gemeinden abgestimmt werden. Auch der Urnäscher Gemeinderat bittet die Einwohnerinnen und Einwohner um ihre Stimme. Für den «Urnäscher Botschafter» Langenegger ist klar, dass auch diese etwas vom Sieg hätten. Im Falle des ersten Platzes erhofft er sich nämlich: «Freibier und ein Fest für Jung und Alt!»

