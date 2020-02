Planung für Doppelspur in Teufen fast abgeschlossen Endspurt bei der Projektierung der Doppelspur. Auch die Arbeitsgruppe Dorfgestaltung kann einen fertigen Vorschlag präsentieren wie sich das Zentrum aufwerten liesse. Doch ob auch alles so realisiert werden kann, ist ungewiss. Die Diskussion um einen Tunnel lässt Teufen nicht los. Astrid Zysset 19.02.2020, 01.11 Uhr

So würde sich die Doppelspur in Teufen einmal präsentieren. Visualisierung: PD

Das Projekt "Doppelspur" ist bereit zur öffentlichen Auflage. Gemäss Gesamtprojektleiter Arthur Hitz braucht es noch ein, zwei Wochen Feinschliff, dann ist es fertig ausgearbeitet. Grund genug, es der Bevölkerung im Rahmen eines öffentlichen Informationsanlasses im Lindensaal detaillierter vorzustellen. Doch die Tunnelbefürworter befanden sich ebenfalls im Saal. Dementsprechend oft eilte Hitz beschwichtigend voraus. "Dass die Bahn auf die Strasse kommt, kann man als Aufwertung betrachten, wie auch als Hindernis." Für ihn stelle das Projekt jedoch einen Mehrwert für Teufen dar. Es schaffe Platz für den Langsamverkehr, hebe die Gegenverkehrssituation beim Schützengarten und an der Dorfstrasse auf wie auch die "gefährlichen Bahnübergänge" entlang der heutigen Einspurstrecke.

Viel Neues beinhaltete die Projektvorstellung nicht. Die Doppelspur sieht vor, dass die Appenzeller Bahnen (AB) nicht mehr ein separates Trassee nutzen, sondern sich auf der 900 Meter langen Strecke zwischen Stofel und dem Bahnhof in den Strassenverkehr eingliedern. Beim Stofel ist vorgesehen, dass die Haltestelle in Richtung Dorfzentrum verschoben wird. Die Bahn würde auf der Strasse anhalten, um Passagiere ein- und aussteigen zu lassen. Hitz: "Bevor Sie befürchten, dass es zu Staus kommen könnte, gilt zu beachten, dass ein Zug zwischen 17 und 29 Sekunden hält. Nicht länger." Die Sanierung der Hangbrücke beinhaltet eine Erneuerung der Stützmauer, damit die Tragfähigkeit für die nächsten Jahrzehnte wieder sichergestellt wird. Ansonsten würde das Projekt Doppelspur vor allem eine Verbesserung für Fussgänger und Velofahrer anstreben; es sind ein durchgehendes Trottoir wie auch eine Veloverbindung auf der Südseite vorgesehen. Fahrleitungsmasten wären im Dorfzentrum genauso viele vorgesehen wie es jetzt schon gibt, nämlich deren 14.

Drei Jahre dauern Bauarbeiten

Der "Pferdefuss" des Projektes, wie es Hitz nannte, ist die Bauzeit. Drei Jahre sind bis zur Fertigstellung veranschlagt. Der Gesamtprojektleiter betonte zwar, dass der Bauablauf noch nicht im Detail definiert wurde, doch könnte es so vonstatten gehen: Im ersten Jahr würden Vorbereitungsarbeiten durchgeführt. Der Verkehr wäre hiervor nicht betroffen. Im zweiten Jahr würde unter anderem mit der Sanierung der Hangbrücke und dem ersten Teil der Dorfgestaltung begonnen. Die Kantonsstrasse erfahre für einige Zeit eine Einspurlösung. Im dritten, im "intensivsten Jahre", wie Hitz sagte, würde wohl ab Mai der Bahnverkehr eingestellt. Die Strassenbauarbeiten seien dann in vollem Gange. Im September würden die Arbeiten abgeschlossen sein. In puncto Kosten bleibe es bei den 43 Millionen für das Projekt Doppelspur respektive den 65 Millionen Franken für die gesamte Ortsdurchfahrt.

AB-Direktor Thomas Baumgartner brach eine Lanze für die Doppelspur indem er in Aussicht stellte, dass mit ihr eine höhere Fahrplangenauigkeit erreicht werden könne. Die jetzige Einspurmöglichkeit schaffe keine Möglichkeit, Verspätungen aufzufangen. Die Doppelspur sorge für mehr Flexibilität, so Baumgartner.

Ein neuer Dorfplatz für Teufen

Erstmals wurden an diesem Abend auch die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Dorfgestaltung präsentiert. Seit Februar 2019 hatte diese einen Vorschlag in der Schublade, wie sich das Zentrum Teufens neu gestalten liesse. Als Reaktion auf die damals bekannt gewordene Kostenexplosion beim Projekt Ortsdurchfahrt wurde die Umgestaltung jedoch auf Eis gelegt. Zu ungewiss war die Zukunft. Wie Gemeinderätin Pascale Sigg-Bischof gestern im Lindensaal betonte, ist die Verknüpfung zwischen der Dorfzentrumsneugestaltung und der Doppelspur gegeben. "Die Gestaltung in dieser Form kann nur realisiert werden, wenn die Doppelspur auch tatsächlich kommt."

Geplant ist, den 1873 durch die Strasse geteilten Dorfplatz optisch wieder zu vereinen. Der obere Teil vor dem Schul- und dem Gemeindehaus könnte ein Platz zum Verweilen werden. Sitzbänke, Brunnen und Stühle sollen dort angebracht werden. Die Parkplätze würden auf den Vorplatz vor der Kirche verschoben. Anstelle der heutigen Parkplätze könnte eine Treppe realisiert werden, vor der Bibliothek und der Apotheke jeweils ein kleiner Gartenbereich. Die Beleuchtung würde sich über den oberen und unteren Teil des Platzes ziehen und, zusammen mit der Pflästerung, so den Eindruck eines einheitlichen Dorfplatzes vermitteln. Gemäss Sigg sei man mit diesem Gestaltungsvorschlag weit unterhalb der einst veranschlagten fünf Millionen Franken für die Dorfgestaltung.

Eine Gefahr für Fahrradfahrer?

Zu Diskussionen führte die Zentrumsneugestaltung denn auch nicht. Bei der Doppelspur hingegen wurde seitens der anwesenden Bürgerinnen und Bürgern die Sicherheit für Velofahrer aufgrund der Schienen bemängelt. Hitz bestätigte, dass es zu Unfällen kommen könne. Gemäss einer Statistik der Stadt Zürich seien diese aber selten. In Zürich wären lediglich drei bis sieben Prozent der Fahrradunfälle auf das Queren der Gleise zurückzuführen. Weiter bestätigte Hitz eine Anmerkung aus dem Publikum, dass beim Beginn der Doppelspur und an der Bahnhofskreuzung Ampeln angebracht würden. Die Kritik, dass der Projektierungskredit für den Tunnel, über welchen am 17. Mai abgestimmt werden soll, zu hoch, und dass das Vorprojekt für den Langtunnel aus dem Jahre 2006 "lausig", so ein Bürger, ausgearbeitet worden sei, wiesen die Verantwortlichen seitens Gemeinde, Appenzeller Bahnen und Kanton hingegen zurück.