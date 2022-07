Andreas Gabalier begeistert am Donnschtig-Jass in Schönengrund

«Donnschtig-Jass» Dirndl-Alarm in Schönengrund: Volks-Rock-’n’-Roller Andreas Gabalier verzückt Jung und Alt Der «Donnschtig-Jass» aus dem Appenzellerland war ein voller Erfolg. Vor 3500 Zuschauerinnen und Zuschauern holte sich Baar den Sieg und damit die Austragung der nächsten Sendung. Karin Erni Jetzt kommentieren 15.07.2022, 14.48 Uhr

Etliche Besucherinnen haben sich für Andreas Gabalier ins Dirndl gestürzt. Bild: Tobias Hug

So viele Leute transportiert das Postauto wohl selten nach Schönengrund. Dutzende Passagiere, die sich die SRF-Livesendung des «Donnschtig-Jass» anschauen wollen, entsteigen dem gelben Doppelstöcker. Vorbeigeht es an duftenden Essständen. Es ist drückend heiss und die Schlange vor dem Glacestand ist um einiges länger als jene bei den Bratwürsten.

Wetterglück für Schönengrund

Auf dem Festgelände beim Mehrzweckgebäude herrscht schon ausgelassene Stimmung. Die Gesichtsfarbe einiger Leute lässt erahnen, dass sie schon länger auf den Festbänken sitzen. Viele haben bereits der General- und später der Hauptprobe beigewohnt und freuen sich nun auf die Livesendung. Wer einen der raren Schattenplätze ergattern konnte, gibt ihn nicht mehr her. Noch immer brennt die Sonne auf das Festgelände und lässt die Getränkebestellungen explodieren. Das Servicepersonal in den petrolfarbenen Schönengründler-Shirts ist gut organisiert: Während die einen mit einem Mobilgerät Bestellungen aufnehmen und das Geld einziehen, schwärmen die anderen aus wie die Bienen und bringen nonstop Getränke und Essen zu den Tischen. Allerdings scheint die sternförmige Anordnung der Tische nicht optimal zu sein, denn immer wieder sorgen verirrte Bestellungen für ratlose Gesichter.

Die Zuschauer trotzen tapfer der Hitze. Bild: Tobias Hug

Publikum wird geschult

Co-Moderator Stefan Büsser fuchst das Live-Publikum derweil humorvoll auf die Fernsehregeln ein: Kein Winken in die Kamera, kein Nasenbohren und das Handy möglichst wegpacken. Auch aufstehen und umhergehen ist verboten. Wer so dringend aufs WC müsse, dass sich das Weiss der Augen gelb verfärbe, solle einfach laufen lassen, rät der Comedian. Auch im korrekten Gebrauch der abgegebenen Leuchtstäbe werden die Zuschauer genaustens instruiert und schliesslich will noch das richtige Klatschen während der Sendung geübt sein. Das Signal dazu kommt von den Helfern, die an verschiedenen Stellen des Platzes positioniert sind und an den entsprechenden Stellen jeweils wie Lassowerfer mit den Armen wedeln. Die Schönengründler lernen schnell und beantworten die Aufforderung prompt mit tosendem Applaus und Gejohle.

Dann folgt die erste Anwendung des Gelernten. Es geht darum, einen Trailer aufzunehmen, der den Fernsehzuschauern nach der «Tagesschau» eingespielt wird, um sie zum nachfolgenden «Donnschtig-Jass» zu holen. Die Stargäste des Abends Naticoach Murat Yakin, Volks-Rock-'n'-Roller Andreas Gabalier und Leadsänger Noah Veraguth von Pegasus stehen adrett gekleidet nebeneinander auf der Bühne, nur Stefan Büsser trägt einen Bademantel. Auf die Frage von Moderator Rainer Maria Salzgeber: «Was trägst du darunter?», schweigt Büsser verschämt. Als er das Geheimnis lüften soll, kommt ein rot-weisses Dirndl zum Vorschein. Es wird gelacht, doch offenbar nicht genug. Die Szene muss wiederholt werden. Nach dem dritten Versuch klappt der Sketch schliesslich, und das Publikum reagiert pünktlich mit Lachen und Klatschen.

Blick auf das Jass-Zelt. Bild: Tobias Hug

Auch Schönengrunds Gemeindepräsident Thorsten Friedel wird auf die Bühne geholt. Er bedankt sich bei den vielen Freiwilligen aus dem Dorf und den Nachbargemeinden, die den Anlass ermöglicht haben. Der «Donnschtig-Jass» sei ein schöner Ersatz für die Feierlichkeiten zum 300-Jahr-Jubiläum, die coronabedingt ausgefallen waren, so Friedel.

Die Sendung beginnt

Dann gilt es ernst. Die Sendung geht live. Nach einem eingespielten Rückblick auf Salzgebers Velofahrt nach Schönengrund über 211 Kilometer begrüsst er die Zuschauer zu Hause. Er lobt die «sensationelle Kulisse» und erwähnt die 3500 Zuschauer in Schönengrund. «Das sind sieben Mal mehr als das Dorf Einwohner hat.» Seinen Gruss «Sönd willkomm!» quittieren die Fanlager aus Cham und Baar mit Johlen und Trycheln.

Enttäuschung bei den Fans aus Cham. Bild: Tobias Hug

Die Jasser sitzen am Tisch im bunten Zelt. Die erste Runde geht an den Telefonjasser Kari Schönbächler aus Baar, der sie mit null Differenzpunkten beendet. Auch in den folgenden Runden bleibt das Glück den Baarern treu. Sie holen sich mit insgesamt 70 Differenzpunkten den Sieg und damit die nächste Austragung des «Donnschtig-Jass» in ihr Dorf.

Für zahlreiche Lacher beim Publikum sorgt die Einspielung von Rainer Maria Salzgeber, der die Wohngemeinschaft Stocken mehr oder weniger geschickt beim Schaffen eines Stalls für die Esel Lenny und Luna unterstützt. Die Bieler Band Pegasus gibt ein Stück mit dem einheimischen The Voice of Switzerland-Sieger Remo Forrer zum Besten. Andreas Gabalier begeistert nicht nur das Publikum mit seinem Stück «Bügel dein Dirndl gscheit auf.» Auch Sonia Kälin tanzt freudig im Dirndl zu den Klängen. Natürlich muss Gabalier zum Schluss sein Evergreen Hulapalu zum Besten geben. Mit nicht enden wollendem Applaus fordert das Publikum Zugaben. Doch der strenge Fahrplan der Sendung lässt dies nicht zu.

Der Einheimische Remo Forrer geniesst den Applaus. Bild: Tobias Hug

Die Stars des Abends zeigen sich publikumsnah. Sie stellen sich für Selfies zur Verfügung und geben Autogramme. Auch die «Legenden aus der Vergangenheit» wie der langjährige Schiedsrichter Dani Müller, Bauchredner Klibi, Monika Fasnacht oder Einstein sind beliebte Fotoobjekte. Murat Yakin wird vor der Kamera von Junioren des FC Neckertal interviewt. Die Frage nach seinem Lieblingsspieler beantwortet er diplomatisch.

Mit der Brassband Bombrasstisch aus Neckertal und volkstümlichen Klängen aus Schwellbrunn endet der aussergewöhnliche Sommerabend. Viele feierten gemäss OK-Präsident Dominik Flück noch bis in die frühen Morgenstunden: «Es war sensationell!»

Was die Gäste des «Donnschtig-Jass» halten zum Schweizer Kultspiel. Video: Denis Nikocevic

