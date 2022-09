Familie renoviert historische Mühle in Walzenhausen

Do-it-yourself-Renovation 25'000 Schindeln selber verlegt: Wie eine Familie mit grossem Einsatz eine historische Mühle in Walzenhausen sanierte Immer weniger Familien können sich in der Schweiz ein Eigenheim leisten. Die Lelaurains aus Walzenhausen haben einen besonderen Weg eingeschlagen, der viel Eigenleistung erfordert. Ihre liebevoll renovierte Mühle begeistert die Ausserrhoder Denkmalpflege. David Scarano Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Frisch geschindelt: Die Mühle im Sägentobel in Walzenhausen. Bilder: dsc

Sie sind der vorläufige Abschluss der aufwendigen Aussensanierung: Die himmelblauen Fensterläden, die sich markant von der frisch geschindelten Fassade abheben. Timothée Lelaurain und Vreni Härdi stehen vor der Mühle Sägentobel im gleichnamigen Walzenhauser Weiler. Sie tauschen sich darüber aus, wie gut die Farbe zum Lärchenholz passen wird, wenn dieses in ein paar Jahren witterungsbedingt die typische silbergraue Patina erhält.

Timothée Lelaurain, Mühlenbesitzer und Sozialarbeiter.

Timothée Lelaurain hat mit seiner Frau vor rund zehn Jahren die denkmalgeschützte Liegenschaft im Appenzeller Vorderland gekauft. Vreni Härdi ist Co-Leiterin der kantonalen Denkmalpflege von Appenzell Ausserrhoden. Während der Sanierungsarbeiten standen sie im regelmässigen Kontakt.

Die blauen Fensterläden und der Schindelschirm stehen stellvertretend für die Art, wie die Familie Lelaurain die Mühle mit viel Idealismus und grossem persönlichen Einsatz saniert hat. Wann immer möglich verwendeten sie Occasionsbaumaterial. So haben sie statt neue zu kaufen, die alten Fensterläden restauriert und wieder montiert.

Die Schindeln sind hingegen neu und stammen aus dem nahen Bregenzerwald. Angebracht hat sie Timothée Lelaurain aber selber, obwohl er kein Handwerker ist, wie er betont. Der Sozialpädagoge hat sich die alte Technik von Holzbauer Rolf Lieberherr zeigen lassen und danach die rund 25’000 Schindeln in Eigenregie montiert.

Der Zimmermann und Dachdecker aus Walzenhausen begleitet die Familie beim Projekt. Er war eine Art Bauleiter und übernahm die Planung sowie die schwierigen Arbeiten.

Zufriedene Denkmalpflege

Vreni Härdi, Co-Leiterin der kantonalen Denkmalpflege AR.

Der Aufwand beim Schindeln war für Timothée Lelaurain dennoch gross, die Arbeit anspruchsvoll. Er sagt: «Auf zehn Metern lag die Fehlertoleranz im Millimeterbereich.» Über 2000 Stunden hat er dafür aufgewendet. «In den Ferien, an Feierabenden und Wochenenden.» Mit dem Resultat ist er zufrieden, Denkmalpflegerin Vreni Härdi ebenfalls, man sehe keinen Unterschied gegenüber einer Profiarbeit, sagt sie.

Die Liste der Renovationsarbeiten, welche die Vorderländer Familie am Haus selber ausgeführt hat, ist lang und eindrücklich. Mit seiner Frau hat Timothée Lelaurain etwa die alten Fenster durch modernere ersetzt und die Rahmen gestrichen. Er hat Keller, Dachboden und Aussenwände wärmeisoliert. Auch den Kalkputz hat er an der wettergeschützten Fassade selber angebracht. Diese Arbeit sei diffizil und die «körperlich anstrengendste» gewesen.

Diese Do-it-yourself-Renovation setzte eine langjährige Planung voraus. So hat der Walzenhauser etwa die Onlineplattformen Tutti und Ricardo regelmässig nach passenden Fenstern abgesucht und diese dann für wenig Geld erworben. Statt der handelsüblichen 1000 Franken für Neuware zahlte er zum Teil einen Zehntel oder weniger. Über die Jahre hinweg hat er ein kleines Arsenal an zwei- und dreifachverglasten, teils sogar schallschützenden Fenstern angelegt. Von den 22 ersetzten Fenstern sind bis auf eines alle occasion.

Aufwendige Heimarbeit: Die Schindeln brachte der Hausbesitzer selber an.

Historische Substanz geschont

Die 1750 erstmals schriftlich erwähnte Mühle ist in ihrem inneren und äusseren Erscheinungsbild geschützt. Vreni Härdi ist kein ähnliches Sanierungsprojekt bekannt. Sie nennt es dennoch «beispielhaft». Beim Denkmalschutz geht es darum, eine Spur in die Vergangenheit zu legen, indem Bauzeugen bewahrt werden. Weil die Ressourcen beschränkt waren, wurde nur ersetzt, was wirklich sinnvoll war. Das schonte die historische Substanz.

Härdi spricht von Balance und Disziplin, nicht nur was die Finanzen betrifft. «Anspruch und Wünsche waren nie masslos», sagt sie. Denn bei Sanierungen bestünde die Gefahr, dass diese überborde und schliesslich die Substanz bedrohe.

«Dadurch entstand etwas, das zur Situation passte. Es ist in sich schlüssig.»

Um als Laie ein solches Sanierungsprojekt wie im Sägentobel in Angriff zu nehmen und erfolgreich zum Abschluss zu bringen, braucht es Durchhaltewillen, Idealismus, Mut und eine Portion Unbekümmertheit. Timothée Lelaurain sagt: «Viele der Arbeiten beherrschte ich vorher nicht. Aber ich lasse mich nicht abschrecken. Denn ich weiss, wenn ich mich darauf einlasse und vertieft damit auseinandersetze, werde ich es können.»

Seiner Frau und ihm ging es darum, mit vorhandenen Ressourcen auszukommen. «Flicken statt neu kaufen, ist schon immer meine Devise gewesen», sagt er. Dass er diese genügsame Sichtweise von seinem Vater mit auf den Weg bekommen haben könnte, ist nicht unwahrscheinlich. Timothée Lelaurain erzählt, wie dieser stets sagte, er müsse nicht mehr haben, als er zum Leben brauche. Das galt auch für den Lohn. «Nach 30 Jahren war er der am schlechtesten bezahlte Lehrer seiner Schule.»

Wert des Hauses verachtfacht

In Zeiten, in denen sich immer weniger Familien aufgrund der explodierenden Preise ein Eigenheim leisten können, setzen die Lelaurains mit ihrem Projekt einen Kontrapunkt. «Auch mit fünf Kindern und wenig Geld ist einiges möglich», sagt der Familienvater.

Das Haus war verglichen mit den aktuellen Preisen ein Schnäppchen. Die Ausgaben für die Sanierung beliefen sich auf 67’000 Franken, wobei die regulären Denkmalbeiträge von Bund, Kanton und Gemeinde rund die Hälfte davon abdeckten. Die Arbeit der Lelaurains ist in dieser Rechnung nicht enthalten.

Timothée Lelaurain schätzt die selber erbrachten Leistungen auf rund 180’000 Franken. Er geht davon aus, dass der Wert der Liegenschaft sich seit dem Kauf insgesamt verachtfacht haben könnte.

Mehr als 250 Mühlen im Appenzellerland

Im Appenzellerland existieren über 250 Mühlen. Nicht alle haben oder hatten so leidenschaftliche Besitzer und wurden so liebevoll saniert wie die im Sägentobel. Einige wurden ihrem Schicksal überlassen und sind nur noch Ruinen. Die Lelaurains wollen nach der anstrengenden Sanierung «eine Pause einlegen.»

Dennoch: Ideen für weitere kleinere Erneuerungen sind bereits vorhanden. Timothée Lelaurain kann sich vorstellen, die Mühle wieder mit einem Wasserrad auszustatten, um Strom zu produzieren. Das dürfte aufgrund der Wasserrechte aber nicht ganz einfach sein, sagt der Sozialarbeiter.

Einfacher umzusetzen ist die Verbesserung der Heizungsanlage. Die bisherige Holzfeuerung soll durch einen wasserführenden Kaminofen ersetzt werden, damit die Räume im Erdgeschoss über Radiatoren beheizt werden können. Wann er diese Arbeit in Angriff nehmen wird, ist offen. Fest steht für Timothée Lelaurain aber: «Die Hauptarbeit werde ich selber erledigen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen