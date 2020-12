Diskussion um parteinamen «Wir laufen Gefahr, unfassbar zu bleiben»: Bei der Innerrhoder CVP kommt der neue Name «Die Mitte» nicht überall gut an Die CVP Schweiz will ab 2021 unter dem Namen «Die Mitte» zu neuen Ufern aufbrechen. Ob die Sektionen im Appenzellerland diesen Namen übernehmen, ist allerdings noch unklar. Besonders bei der Innerrhoder CVP herrscht Skepsis. Claudio Weder 21.12.2020, 05.00 Uhr

Die CVP Schweiz wird ab 2021 mit der BDP zur neuen Partei «Die Mitte» fusionieren. Ob auch die Kantonalparteien den neuen Namen übernehmen, bleibt ihnen überlassen.

Die CVP Schweiz ist im Umbruch. Nach dem Entscheid zur Fusion mit der BDP zur neuen Partei «Die Mitte» liegt der Ball nun bei den Kantonalparteien. Diese haben fünf Jahre Zeit, um zu entscheiden, ob sie den Namenswechsel ebenfalls vollziehen oder nicht.

Im Appenzellerland ist von der Umbruchstimmung der Christdemokraten aber derweil nur in Ausserrhoden etwas zu spüren: Bereits vier Tage nach der Delegiertenversammlung der CVP Schweiz gab die CVP Heiden bekannt, dass sie sich ab 2021 «Die Mitte Vorderland» nennen will. Die Ausserrhoder CVP sowie die CVP Herisau werden voraussichtlich in den kommenden Tagen nachziehen.

Stefan Ledergerber, Präsident CVP AI.

Im katholischen Nachbarkanton verspürt man hingegen keine Eile. Wie sich die in Innerrhoden dominierende CVP künftig nennt, entscheidet die Parteibasis an ihrer nächsten Hauptversammlung im September 2021. «Der Entscheid über einen allfälligen Namenswechsel der Innerrhoder CVP ist nicht sehr dringend», sagt Parteipräsident Stefan Ledergerber. Ausserdem bestehe durch dieses Vorgehen die Möglichkeit, diese wichtige Frage innerhalb der Kantonalpartei eingehend zu diskutieren.



Doppelname als Kompromiss

Eine Grundsatzdiskussion zum Namenswechsel habe die Innerrhoder CVP aber bereits geführt. «Vor der Delegiertenversammlung der CVP Schweiz haben wir eine interne Konsultativabstimmung durchgeführt, damit die Delegierten ungefähr wissen, wie sich die Parteimitglieder zu einem Namenswechsel der nationalen Partei stellen.»

Diese Abstimmung sei – für Ledergerber eher überraschend – mit einer knappen Mehrheit für einen Namenswechsel zu «Die Mitte» ausgefallen. Er persönlich würde einen Mittelweg, also zum Beispiel die Kombination «CVP – die Mitte» am sinnvollsten finden.

«Damit bewahren wir einen wichtigen Teil unserer Identität und bringen dennoch die nationale Zugehörigkeit zum Ausdruck.»

Sorgen, dass sich an dieser starken Position aufgrund einer allfälligen Namensänderung etwas ändern könnte, hat Ledergerber keine: «Durch die Namensänderung verändert sich weder der Inhalt noch die Form unserer Politik.» Auch auf personeller Ebene werde sich nicht viel verändern. «Ich glaube darum nicht, dass sich ein kompletter Namenswechsel negativ auf den Wähleranteil auswirken wird.»

Dennoch befürwortet er den Mittelweg: «Ich nehme den Kanton Appenzell Innerrhoden und seine Bevölkerung doch eher als traditionell und wertkonservativ wahr. Glaube und Religion sind enger mit dem Staat verbunden, als dies in anderen Kantonen der Fall ist. Der Mittelweg trägt diesen Tatsachen Rechnung.»

Positive Effekte erwartet

Nationalrat Thomas Rechsteiner (CVP)

Ähnlich sieht dies Nationalrat Thomas Rechsteiner. Auch er würde den Doppelnamen bevorzugen: Damit sei kurzfristig der Wiedererkennung gedient und mittelfristig der Weg für «Die Mitte» geebnet. In Anbetracht der politischen Strukturen und Gegebenheiten in Innerrhoden erachtet er die Namensänderung der Partei für den Moment als nicht sehr schwerwiegend.

«Künftig wird die Öffnung der Partei und Positionierung für Freiheit und Solidarität, Wohlstand und Gerechtigkeit zusammen mit dem neuen Namen eher positiv dazu beitragen, die Parteibasis zu verstärken und politische Inhalte zu prägen.»

Reto Inauen, Grossrat (CVP).

Grossrat Reto Inauen, ebenfalls CVP-Mitglied, ist klar der Meinung, dass nun auch die Innerrhoder CVP den Namenswechsel vollziehen soll, damit ein national einheitlicher Auftritt gewährleistet sei. Dennoch hat er Bedenken: Er findet, dass ein Parteiprogramm und die darin festgehaltenen Werte und Haltungen sowie die klare Positionierung in aktuellen politischen Themen viel entscheidender für den Erfolg einer Partei seien. Der neue Parteiname «Die Mitte» könnte bei den Wählerinnen und Wählern zudem eine gewisse Unentschlossenheit und unklare Positionierung der Partei in der Schweizer Politiklandschaft suggerieren.

Namensänderung könnte zu Bedeutungsverlust führen

Daniel Fässler, Ständerat und alt Landammann.

Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Letzteres sieht auch Ständerat Daniel Fässler als Problem. Er würde es bevorzugen, bei der Kantonalpartei den Namen zu behalten. «Unter der CVP können sich die Innerrhoder Wählerinnen und Wähler etwas vorstellen, nämlich eine Partei, welche für die traditionellen, christlichen Werte der Schweiz eintritt.» Dies passe auch inhaltlich zu Innerrhoden, sagt Fässler. «Die Innerrhoder schätzen es zudem, wenn Politiker klar Position beziehen.» Dies könnten sie auch als «Mitte»-Politiker tun. Doch eine Partei mit dem Namen «Die Mitte» laufe in Innerrhoden trotzdem Gefahr, unfassbar zu bleiben. Fässler sieht noch einen weiteren Nachteil:

«Eine Namensänderung könnte zu einem Bedeutungsverlust führen und andere Parteien stärken.»

Für Daniel Fässler sind die christlichen Werte auch in der Politik wichtig. Nichtsdestotrotz könne er mit einer Abkehr vom Namen «CVP» auf nationaler Ebene leben. «Ich hätte mir allerdings einen anderen Namen gewünscht, der sich auch abkürzen lässt. Der Name ‹Die Mitte› sagt über die inhaltliche Positionierung nichts aus.»

Ausserrhoder CVP sieht «grosses Potenzial» im Namenswechsel

Claudia Frischknecht, Präsidentin CVP AR.

Während die Innerrhoder CVP über den zukünftigen Namen noch diskutieren will, herrscht in Ausserrhoden mehr Klarheit. Aktuell stimmen die Mitglieder der Ausserrhoder CVP über die Namensänderung ab. Das Resultat wird voraussichtlich am 21. Dezember vorliegen. Der Vorstand der Ausserrhoder CVP habe sich einstimmig für die Namensänderung ausgesprochen, sagt Parteipräsidentin Claudia Frischknecht. Persönlich befürwortet sie die Namensänderung, weil sie «grosses Potenzial» im Kanton Appenzell Ausserrhoden sehe:

«Die CVP wird immer noch sehr stark mit dem Katholizismus verbunden. Ich bin überzeugt, dass wir mit der Namensänderung mehr Wählerinnen und Wähler gewinnen können, welche sich eher mit ‹Die Mitte› als mit der CVP identifizieren können.»

Raphaela Rütsche-Urejkic, Präsidentin CVP Herisau.

Und auch die CVP Herisau wird noch vor Weihnachten bekannt geben, ob sie den Namenswechsel vollziehen wird. Präsidentin Raphaela Rütsche-Urejkic war zwar anfänglich gegen eine Namensänderung, weil ihr das «C» und besonders die damit verbundenen Werte wichtig waren und immer noch sind. Sie konnte sich jedoch schnell vom Gegenteil überzeugen. Mit dem Namenswechsel zu «Die Mitte» werde ein Schritt in die Zukunft getätigt, ohne jedoch die Identität dafür aufzugeben:

«Es ist oftmals die CVP, welche zwischen den Polparteien mehrheitsfähige Lösungen erarbeitet, daher ist der Name ‹Die Mitte› auch Programm.»