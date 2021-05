Diplomatischer Dienst Schweizer Botschafter auf Heimaturlaub: Wie der Ausserrhoder Jürg Sprecher den Kontrast zwischen dem beschaulichen Wald und der gefährlichsten Hauptstadt der Welt erlebt Jürg Sprecher aus dem ausserrhodischen Wald ist seit September Schweizer Botschafter in Venezuela. Im mittelamerikanischen Land herrscht Mangelwirtschaft. Die Koordination der humanitären Hilfe ist eine wichtige Aufgabe des Diplomaten, aber längst nicht die einzige. Mea McGhee 17.05.2021, 05.00 Uhr

Jürg Sprecher, Schweizer Botschafter in Venezuela, diesen Frühling auf Heimaturlaub im ausserrhodischen Wald.

Bild: Mea McGhee

Spaziergänge in den Hügeln des Appenzellerlandes oder entlang des Rheinufers in Basel: Freiheit und Genuss pur für Jürg Sprecher und seinen Lebenspartner Rouven Born. Was für ein Kontrast zu ihrem Alltag in Caracas, einer der gefährlichsten Hauptstädte der Welt. Jürg Sprecher, aufgewachsen auf einem Bauernhof in der kleinen Ausserrhoder Gemeinde Wald, ist seit September Schweizer Botschafter in Venezuela. Mit Rouven Born, dem ehemaligen Radiomacher von SRF1, bildet er das «First Couple» der Schweiz im Land an der Nordküste Südamerikas.

Spaziergänge nur im eigenen Quartier

Frei bewegen können sich der 45-Jährige und sein Partner in der 2-Millionen-Stadt Caracas nur tagsüber im eigenen Quartier. Er sagt:

«Wenn wir rausgehen, vermeiden wir es, Aufmerksamkeit zu erregen, haben wenig Geld und kein Smartphone dabei. Angst habe ich nicht, Respekt schon.»

Man bekomme ein Gefühl für die Stadt, müsse immer wachsam sein, Situationen richtig einschätzen. Obwohl das Büro der Schweizer Botschaft nur einen 15-minütigen Fussweg von der Residenz entfernt ist, muss er sich aus Sicherheitsgründen von einem Chauffeur im gepanzerten Auto fahren lassen.

Caracas, eine Zwei-Millionen-Stadt voller Gegensätze. Bild: PD

Kontakt über Videotelefonie ‒ sofern das Internet funktioniert

Früh war klar, dass Jürg Sprecher, obwohl ältestes von vier Geschwistern, den elterlichen Bauernhof in der Wäldler Schiben nicht übernehmen würde. Dies tat der ein Jahr jüngere Bruder, der heute mit seiner Familie den Hof bewirtschaftet. Die Eltern, Hans und Ursula Sprecher, wohnen nur einige hundert Meter hangabwärts im Schachen, im renovierten Bauernhaus der Grosseltern. Hier verbrachten Jürg Sprecher und Rouven Born während ihres Heimaturlaubes kürzlich einige Frühlingstage. Beim ersten Familientreffen seit Monaten, gab es vieles zu berichten über die Erfahrungen des Paares.

«Ausgerechnet Venezuela», habe sie gedacht, als der Sohn ihr seine erste Station als Schweizer Botschafter eröffnete, sagt Ursula Sprecher mit den Sorgen und Ängsten einer Mutter. Mit allwöchentlichen Videotelefonaten hält sie Kontakt zum Sohn, sofern das Internet im krisengeschüttelten Venezuela funktioniert.

Familien müssen mit einem Dollar pro Monat auskommen

Im sozialistischen Land mit rund 28 Millionen Einwohnern herrscht seit Jahren eine Wirtschaftskrise, obwohl es reich an Erdöl und anderen Bodenschätzen ist. 80 Prozent der Bevölkerung gelten als arm. Die Inflation ist immens, in den Läden sind die Regale oft leer. Seit 2014 regiert Nicolás Maduro, der im Clinch mit Oppositionsführer Juan Guaidó steht. Letzterer wurde von einigen Staaten als Übergangspräsident anerkannt. Die Schweiz hat wegen Menschenrechtsverletzungen sowie Untergrabung der Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen Institutionen wie die EU-Länder im März 2018 Sanktionen gegen zahlreiche Persönlichkeiten Venezuelas beschlossen. Gleichzeitig leistet sie humanitäre Hilfe in Venezuela und der Region.

Schweiz hilft mit 10 Millionen Franken

Die Begleitung der humanitären Hilfe ist denn auch eine wichtige Aufgabe der Schweizer Botschaft. Die Schweiz wendet dafür aktuell rund zehn Millionen Franken pro Jahr auf.

Jürg Sprecher in seinem Büro in der Schweizer Botschaft in Caracas. Bild: PD

Laut UNO-Angaben verliessen bis Ende 2020 mehr als 5,4 Millionen Menschen Venezuela Richtung Brasilien und Kolumbien. Laut Prognosen der UNO-Flüchtlingshilfe könnte die Zahl der Emigranten in diesem Jahr auf über acht Millionen steigen. Dies ist die grösste Flucht- und Migrationsbewegung in der jüngeren Vergangenheit Südamerikas, auch weltweit gibt es laut der UNO-Flüchtlingshilfe kaum eine Region, wo so viele Menschen ihr Land verlassen. Jürg Sprecher sagt:

«Die Lage für die Bevölkerung ist wirklich schwierig. Eine Mittelklassefamilie in Caracas hat vielleicht noch ein Dach über dem Kopf, doch der Mindestlohn oder die Rente in der Höhe von einem Dollar ist schnell aufgebraucht.»

Grundnahrungsmittel wie Maismehl sind nicht immer erhältlich. Im Garten ziehen die Menschen Gemüse und Früchte. Noch schwieriger sei es in den Barrios, den ärmeren Quartieren. Hier funktioniere vieles nur dank Nachbarschaftshilfe. Fast alle haben mehrere Jobs. «Die Menschen sind Künstler der Improvisation», beschreibt Sprecher. «Kontakte sind für die Venezolaner überlebenswichtig.»

Corona behindert den Aufbau eines Netzwerkes

Auch für den Schweizer Botschafter ist das Netzwerk wichtig. Dieses aufzubauen, sei wegen der Coronapandemie nicht einfach. Statt Empfänge und Veranstaltungen zu besuchen, musste er neue Wege finden. So lädt er vermehrt Gäste auf die Terrasse der Botschaftsresidenz ein oder pflegt Kontakte mittels sozialer Medien. Jürg Sprecher und Rouven Born wohnen in der Botschaftsresidenz. Im Obergeschoss hat das Paar seine privaten Räume. Das Erdgeschoss, die Terrasse und der Garten werden für Empfänge und Treffen genutzt. Da es keine Bilder aus dem Botschaftsfundus gibt, stellen Sprecher und Born die Wände venezolanischen Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung. Eine gute Sache, finden die beiden Männer, fanden doch einige, der in der Residenz gezeigten Werke, bereits Käufer.

Jürg Sprecher und sein Lebenspartner Rouven Born im Garten der Residenz der Schweizer Botschaft. Bild: PD

Der Landsgemeindedegen ging mit nach Venezuela

Jürg Sprecher wurde in Appenzell Ausserrhoden politisiert. Er gehörte Anfang der 1990er-Jahre dem neugegründeten Jugendparlament an, das er auch präsidierte, nahm an der Landsgemeinde teil. Seinen Degen und zwei Bilder der Landsgemeinde, die er von alt Landammann Hans Höhener erhielt, hat er nach Venezuela mitgenommen. «Mein Grossvater sagte stets, ich sei so diplomatisch», erzählt Jürg Sprecher und lacht. Ob es so war? Der Vater, ehemaliger Wäldler Gemeinde- und Kantonsrat, jedenfalls habe ihn damals gegenteilig charakterisiert.

Erste Informationen über eine Laufbahn als Diplomat erhielt der gelernte Hochbauzeichner während der Zweitwegmatura. «Das könnte passen, dachte ich damals.» Mit 22 Jahren, die Matura im Sack, ging der Wäldler ohne Spanischkenntnisse für sechs Monate nach Costa Rica, um in einem Sozialprojekt zu arbeiten. Zurück in der Schweiz, studierte er in Basel Volks- und Betriebswirtschaftslehre. Schliesslich meldete er sich zum Zulassungswettbewerb zur Diplomatenkarriere und doktorierte während des anspruchsvollen Auswahlverfahrens. «Als Diplomat ist man ein Generalist, ideal für mein breit gefächertes Interesse und meine Themenkenntnisse», findet Jürg Sprecher. 2009 trat er in den Dienst des EDA und absolvierte seinen Stage in Bern, Genf und Tel Aviv. 2014 erfolgte die Versetzung als stellvertretender Missionschef nach Madrid. Nach vier Jahren wurde Jürg Sprecher ins Staatssekretariat für Wirtschaft SECO detachiert, wo er in Bern das Ressort Mittlerer Osten und Afrika im Leistungsbereich Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen leitete. «Ich lernte die vielfältigen Aspekte der diplomatischen Tätigkeit kennen», beschreibt er.

Ein Non-Children-Posten

Ab der Vertragsunterzeichnung können Diplomaten praktisch überallhin entsandt werden. «Caracas ist ein Non-Children-Posten», sagt Jürg Sprecher. Zu gefährlich wäre es für Familien. Das diplomatische Personal decke die ganze demografische Breite der Schweiz ab. «Ein junger Botschafter hat andere Zugänge als ein gesetzter 60-Jähriger. Er und sein Partner würden in Caracas wegen ihrer Homosexualität keine Nachteile erfahren. Sie erleben die Venezolaner als offen.

Rouven Born besucht mit der Botschaftsköchin einmal pro Woche den Lebensmittelmarkt, hat so unmittelbaren Einblick in den Alltag der Hauptstädter. Das Land haben Jürg Sprecher und Rouven Born indes noch kaum entdecken können. Benzin ist wie so vieles Mangelware, Einrichtungen sind wegen der Pandemie geschlossen.

Termine sind coronabedingt weniger häufig als üblich. Bild: PD

Während in Caracas ein gewisses Gesundheitssystem vorhanden sei, sehe es diesbezüglich in ländlichen Regionen schlechter aus, sagt Sprecher. An Qualität eingebüsst habe in den vergangenen Jahren auch das Bildungssystem – nicht nur wegen des pandemiebedingten Unterrichtsausfalls. Vor der Coronakrise erhielten viele Kinder in den Schulen wenigstens eine warme Mahlzeit täglich. Hier könne die humanitäre Hilfe wichtige Unterstützung leisten, indem beispielsweise Kantinen, die Essen verteilen, eingerichtet werden. «Die Schweiz und die anderen Geberländer leisten hier einen wertvollen Beitrag», sagt Jürg Sprecher.

Im Gastland die Eigenheiten der Schweiz erklären

Etwa alle vier Jahre wechseln die rund 350 Diplomaten der Schweiz, davon sind etwa 120 Botschafter, ihre Destination. Jürg Sprecher sagt:

«Meine Ankerpunkte sind die Familie und das Appenzellerland. Hier bin ich der Jürg und nicht der Botschafter.»

Ein Rückzugsort ist auch die Wohnung in Basel, die er und Rouven Born noch haben. «Es ist wichtig, einen guten Boden zu haben.» Ein Diplomat müsse nicht nur die Sitten im Gastland bestens kennen, sondern dort auch die Eigenheiten der Schweiz erklären können. Auch die Qualität der Demokratie. Jürg Sprecher ist überzeugt: «Damit diese zum Tragen kommt, muss jeder einzelne Verantwortung übernehmen für das Gemeinwesen.»