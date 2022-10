Diplomatie Drohende Winterkälte, Atomgefahr, russische Massaker: Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni trifft ukrainische Parlamentsdelegation An der Jahrestagung der Interparlamentarischen Union in Ruanda konnte der Ausserrhoder Ständerat mit Politikerinnen und Politikern aus der Ukraine reden. Diese erhoffen sich von der Schweiz in mehreren Bereichen Hilfe. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Der Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni (dritter von links) mit Schweizer Bundesparlamentariern und der ukrainischen Delegation an der Jahrestagung der Interparlamentarischen Union. Bild: PD

Die vergangenen Tage weilte der Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni in der ruandischen Hauptstadt Kigali. Das ostafrikanische Land war Gastgeber der diesjährigen Versammlung der Interparlamentarischen Union (IPU). 178 Parlamente der Welt sind Mitglieder dieser Vereinigung. Der Schweizer Delegation gehörten insgesamt sechs Bundesparlamentarier an.

Die IPU-Jahrestagung stand im Zeichen des Ukraine-Kriegs. So wurde unter anderem eine Resolution verabschiedet, die ein sofortiges Ende der russischen Militärbesetzung des souveränen ukrainischen Territoriums, die Wiederherstellung seiner territorialen Integrität und die Herrschaft des Völkerrechts verlangt.

Andrea Caroni ist Ausserrhoder FDP-Ständerat. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Andrea Caroni engagiert sich im Parlamentarier-Menschenrechtskomitee. Dieses Gremium behandelt Fälle von Parlamentsmitgliedern, die in ihren Herkunftsländern bedrängt oder gar entführt, gefoltert und getötet werden. «Solche Akte verletzen nicht nur Individuen, sondern die demokratischen Rechte der Bevölkerung», so Caroni.

Informationen aus erster Hand über Kriegssituation

In Kigali hatte der freisinnige Politiker eine besondere Begegnung: Er konnte sich zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Ständerat sowie Nationalrat eine Stunde lang mit der ukrainischen Delegation austauschen. Dabei kamen Themen wie die Atomgefahr, die russischen Massaker, die drohende Winterkälte und die Bedrohung des Parlaments durch russische Überschallraketen zur Sprache.

Für Caroni war es nach eigenen Angaben ein «eindrückliches Erlebnis», diese «mutigen» Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu treffen. Er zeigt sich beeindruckt:

«Wenn man daran dachte, dass sie zu Hause Tod und Verwüstung erleben und auch persönlich am Leben bedroht sind, war es noch eindrücklicher, wie entschlossen, aber auch höflich, gefasst und sachlich sie waren.»

Die ukrainische Delegation hatte das Treffen gewünscht, um die Schweizer Vertreterinnen und Vertreter aus erster Hand über die dramatische Lage in der Ukraine zu informieren.

Mobile Heizsysteme drigend benötigt

Auch Russland ist IPU-Mitglied und war mit einer Delegation in Ruanda vertreten. Zu einem Treffen der beiden Kriegsparteien ist es allerdings nicht gekommen. Die Schweiz dagegen baten die Ukrainer um konkrete Hilfe, vor allem um mobile Heizsysteme. Denn die drohende Winterkälte ist im Augenblick ihre grösste Sorge. Caroni sagt:

«Putin greift gezielt die Strom- und Wärmeversorgung an, damit die Menschen zu Tode frieren.»

Aufgrund der Dringlichkeit hat er sich umgehend beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) erkundigt. Das Resultat seiner Abklärungen: Die Schweiz steht der Ukraine mit Winterhilfe bei, namentlich durch Reparaturen von Gebäuden und mobilen Heizsystemen für Spitäler. «Dies sollte ungefähr 120'000 Menschen helfen», sagt Caroni.

Weiter wünschte die ukrainische Seite, dass sich die Schweiz in der UNO für eine Reform des Sicherheitsrates einsetzt. «Es widerspricht dem Ziel der UNO-Charta, wenn ein Aggressor wie Russland die UNO per Veto in eigener Sache blockieren kann», gibt Caroni zu bedenken. Die Schweiz setze sich seit Jahren für eine Reform des Sicherheitsrates ein. Ab 2023 werde sie das als Mitglied verstärkt tun können.

Wenig Zeit für eine Evakuierung

Im kriegsgeplagten Land ist ein einigermassen geordneter Parlamentsbetrieb zurzeit nur unter erschwerten Bedingungen möglich. So stehen die ukrainischen Ratsmitglieder beispielsweise auf der russischen Todesliste. Das Parlament trifft sich oft virtuell. «Dank der Pandemie sind sie digital fit, fitter als wir in der Schweiz», sagt Caroni. Manchmal tagen sie dennoch für kurze Zeit physisch im Ratsaal in Kiew und gehen bei Luftalarm in die Bunker des Parlaments.

Trotzdem bleibt für die ukrainischen Politiker die Gefahr, vom russischen Präsidenten Wladimir Putin kollektiv ausgelöscht zu werden. Insbesondere bei einer Überschallrakete würde wenig Zeit für eine Evakuierung bleiben, wie sie gegenüber dem Ausserrhoder IPU-Vertreter erklärten.

