Wie kleine Appenzeller Gemeinden mit der Digitalisierung umgehen

Wald E-Mitwirkung, Weblog und Bürger-App: Wie kleine Gemeinden wie Wald mit der Digitalisierung umgehen Masterstudent Josua Peter befragte die Wäldler und Wälderinnen zum Thema Digitalisierung. Sie birgt Potenzial, doch die grössten Schwierigkeiten sind die Kosten. Gonten beispielsweise verzichtet auf neue digitale Mittel. Elia Fagetti 17.11.2021, 17.00 Uhr

Die Gemeinde Wald publizierte die Umfrageergebnisse aus der Masterarbeit von Josua Peter. Bild: David Scarano

Josua Peter, Masterstudent an der Fachhochschule Nordwestschweiz, hat die Gemeinde Wald für seine Masterarbeit thematisiert. Die Arbeit handelt vom Stärken von Vertrauen, Kommunikation und Partizipation durch digitale Mittel. Grundlage dafür war eine Umfrage in der Bevölkerung. Die Gemeinde Wald sowie die Interessensgemeinschaft Wald (IG Wald) publizierten die Ergebnisse Peters im «Wäldler Anzeiger» respektive auf der Website ig-wald.ch. Was unter Digitalisierung zu verstehen ist, erklärt Peter kurz: