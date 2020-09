Simon Enzler, 77 Bombay Street und Philipp Langenegger treten diesen Herbst im Appenzellerland auf – das kulturelle Leben erwacht wieder Nach langer Coronapause können nun wieder Kinos, Kleinkunstbühnen und Konzerte besucht werden. Die Betreiber im Appenzellerland haben Schutzkonzepte erarbeitet, damit Publikum, Künstler und Helfer die Anlässe sicher geniessen können. Was das bedeutet, hat die Redaktion zusammengetragen. Mea McGhee 07.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Enzler, die Band 77 Bombay Street und Philipp Langenegger treten diesen Herbst im Appenzellerland auf. Bilder: Urs Bucher, Keystone, Mareycke Frehner

Simon Enzler tritt zweimal im Kleintheater Alte Stuhlfabrik in Herisau auf. Bild: PD

Mit der Comedyshow «Schabernack» startet das Kleintheater Alte Stuhlfabrik Herisau am 16. September in den Kulturherbst. Es treten sechs Künstler auf. Sie unterhalten das Publikum mit Kabarett, Sprachkunst, Artistik, Stand-up-Comedy, Zauberei, als Liedermacher oder als komischer Vogel. Bis Ende Jahr stehen in der alten Stuhlfabrik über zwanzig Anlässe auf dem Programm, so gibt zum Beispiel Simon Enzler zwei Vorstellungen. Die Betreiber haben ein Schutzkonzept basierend auf den Vorgaben des Theaterverbandes Schweiz und Gastrosuisse erarbeitet. Unter anderem werden den Besuchern Hygienemasken zur Verfügung gestellt und zwischen den Gästegruppen wird ein Platz frei gelassen. Als Höhepunkte nebst Enzler nennt Benjamin Heutschi, Vizepräsident des Betriebsvereins, die Auftritte von Markus Schönholzer und Judith Bach im November sowie die Premiere von Philipp Langeneggers neuem Programm im Dezember.

Autor Charles Lewinsky gastiert bei Kultur is Dorf in Herisau. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Die Veranstaltungen von Kultur is Dorf finden unter Berücksichtigung der Auflagen des BAG und einem bewilligten Schutzkonzept statt, heisst es auf der Website des Herisauer Kulturvereins. Am 12. September schöpft die Formation Andhira bei ihrem Konzert aus Klassik, Folk, mediterranen Klängen und sardischer Musikkultur. Stimme und Trommel mit Andreas Schärer und Lucas Niggli, «Moesie und Pusik» mit Charles Lewinsky und Markus Schönholzer sowie «Ginger & Fred», Shirley Hofmann und Ben Jeger, sind die weiteren Acts in diesem Jahr.

77 Bombay Street bestreiten ein Konzert im Casino Herisau. Bild: PD

Das nächste grosse Konzert im Casino Herisau bestreiten am 26. November 77 Bombay Street. Deren Songs «Empire» und «Up In The Sky» dürften vielen Ohren bekannt sein. Seit ihrer Kindheit musizieren die vier Brüder der Band zusammen. Wie der Veranstalter Domino Event mitteilt, sollen die Besucher die Website konsultieren, um Informationen zu Schutzkonzepten oder allfälligen Verschiebungen zu erhalten.

Kabarettistin Lisa Catena tritt im Assel-Keller Schönengrund-Wald auf. Bild: PD/Janosch Abel

Der Assel-Keller in Schönengrund-Wald ist klein und heimelig. Die Durchlüftung des Kellers ist in der aktuellen Lage nicht optimal. Für die Veranstaltungen dieses Herbstes hat der Betreiberverein um Präsident Hanspeter Bär deshalb Alternativen gesucht – und gefunden. So gastiert man am 19. September statt im Keller im «Rössli» in Bächli-Hemberg. Mit Lisa Catena tritt dann die Gewinnerin des Deutschen Kabarett-Preises 2019 auf. «Wir wollen den Künstlern Auftrittsmöglichkeiten und den Gästen Kulturerlebnisse ermöglichen», sagt Hanspeter Bär. Dafür nehme man den finanziellen Mehraufwand in Kauf.

Jazzmusiker Claude Diallo spielt bei Kul-tour auf Vögelinsegg. Bild: PD

Kul-tour auf Vögelinsegg ist eine Art Zwitter: Kleintheater und Restaurant zugleich. Dies und die räumlichen Gegebenheiten haben die Betreiber bei der Erarbeitung des Schutzkonzeptes besonders gefordert. Unter anderem wird die Gästezahl auf maximal 35 Personen beschränkt. Und zwischen den Tischen – an denen nur Personen sitzen, die sich miteinander angemeldet haben – gibt es genügend Abstand. Bis Anfang Dezember sind noch fünf Veranstaltungen geplant: Am 18. September gibt Jazzmusiker Claude Diallo ein Konzert (es ist fast ausverkauft). Dazu wird ein Viergangmenu serviert. «Der Programm-Mix und das ganzheitliche Erlebnis machen den Reiz von Kul-tour aus», sagt Gastgeberin Elsbeth Gallusser. Sie freut sich, dass «Chlüteri» Stefan Heuss am 5. Dezember den Abschluss des Jahresprogramms bestreitet.

Vanessa Maurischat ist am 5. Dezember bei der Walzehuser Bühni zu Gast. Bild: PD

Die Walzehuser Bühni hatte für den 26. September «The Flutman Show» gebucht. Das Konzert mit dem Flötenvirtuosen Gabor Vosteen wurde aber auf das kommende Jahr verschoben. «Wir haben jeweils 80 bis 120 Gäste an unseren Anlässen und fühlen uns für ihr Wohlergehen verantwortlich», sagt Vorstandsmitglied Kevin Friedauer. Um die Abstände einzuhalten, müsste das Publikum auf die ganze Doppelturnhalle verteilt werden, eine Alternative wäre das Tragen von Masken. Die Verantwortlichen der Walzehuser Bühni wollen fortlaufend entscheiden, ob sie die weiteren Anlässe in diesem Jahr durchführen werden: Geplant sind am 7. November der Auftritt von Kabarettistin Vanessa Maurischat und am 5. Dezember Kabarett und Gesang mit Sarah Hakenberg.

Riana Steinmann hat im November ein Heimspiel bei Kultur im 3 Eidgenossen. Bild: PD

Die Appenzeller Singer/Songwriterin Riana Steinmann, Siegerin des BandXost-Finals 2018, sorgt am 27. November für das Schlussbouquet von Kultur im 3 Eidgenossen. Ihr Konzert findet in der Mensa des Gymnasiums Appenzell statt. Die zwei weiteren Veranstaltungen mit Kabarettist Stefan Uehlinger und Schriftsteller Rolf Hermann werden im Kulturlokal durchgeführt.

Barbara Betschart, Geschäftsführerin Roothuus Gonten. Bild: PD

Den Sommer über lief in der Ostschweiz das Projekt «Jodel SO LO». Jodlerinnen und Jodler traten im Freien auf. «Die Zuhörenden waren zahlreich. Man spürte, dass die Menschen Freude daran hatten, wieder einmal live Musik zu hören», sagt Barbara Betschart, Geschäftsführerin des Roothuus Gonten, welches die Veranstaltungsreihe organisiert hat. Am 25. September wird nun im Roothuus Gonten die Schlusslosi von «Jodel SO LO» gefeiert. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten werden die Kontaktdaten der Gäste erfasst und das Tragen von Masken empfohlen. Mit der Veranstaltung «Jock Alder und sein Tafelklavier» am 30. September verspricht Barbara Betschart einen weiteren spannenden Abend.

Im Kino Rosental in Heiden wird nur jeder zweite Sessel besetzt. Bild: APZ

Der Cinétreff in Herisau und das Kino Rosenthal in Heiden warten mit einem abwechslungsreichen cineastischen Programm auf. Die Kinosäle werden nur zur Hälfte belegt, sodass die Abstandsregeln eingehalten werden können. Auf Pausen wird aktuell verzichtet. Im Cinétreff Herisau gibt es am 16. September eine Spezialvorstellung von «Im Berg dahuim», dem neuen Film von Thomas Rickenmann. Nebst Filmvorführungen laden die Betreiber des Kinos Rosental Heiden zu speziellen Anlässen. So findet zum Beispiel am 13. September um 19 Uhr ein Gespräch über «Zwischenwelten» mit Regisseur Thomas Karrer und Matthias Weishaupt statt.