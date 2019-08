«Die Zeit rennt, es brennt»: Jung und Alt demonstrieren in Teufen für das Klima Am Samstagnachmittag hat die erste Ausserrhoder Klimademo stattgefunden. Rund 130 Personen jeglichen Alters sind für eine bessere Zukunft durch das Teufner Dorfzentrum marschiert. Natascha Arsic

Mit selbstgemachten Schildern und Banner marschieren die Demonstranten durch das Teufner Dorfzentrum. (Bild: Natascha Arsic)

«Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut.» Mit diesen Worten machen Demonstranten am Samstagnachmittag in Teufen auf den Klimawandel aufmerksam. Rund 130 Personen haben sich auf dem Hechtplatz versammelt. Die meisten sind zu Fuss, mit dem Velo oder ÖV angereist. Vom Kleinkind bis zum Senior sind alle dabei, um sich für eine bessere Zukunft stark zu machen.

Pünktlich um 15 Uhr begrüssen die Mitglieder der Klimagruppe AR die Anwesenden: «Willkommen zu der ersten Klimademo in Appenzell Ausserrhoden.» Zum Auftakt der Kundgebung tragen zwei Aktivisten selbst verfasste Texte zum Thema Klimaerwärmung vor. Wie zum Beweis herrscht brütende Hitze. Die Jugendlichen haben für Verpflegung gesorgt und rufen dazu auf, genug zu trinken. Danach werden gemeinsam noch ein paar Parolen einstudiert, sowohl auf Hoch- und Schweizerdeutsch als auch auf Englisch und Französisch. Anschliessend setzt sich die Reihe in Bewegung.

«Mehr Personen als erwartet gekommen»

Mit selbstgemachten Schildern und Bannern in den Händen marschieren die Demonstranten vom Hechtplatz zur Hauptstrasse und am Bahnhof vorbei. Zwei Mitglieder der Klimagruppe führen die Masse an und rufen über ein Megafon die verschiedenen Parolen. Im Schatten des Polizeigebäudes legen sie eine kurze Pause ein, um gemeinsam zu singen. Einige Bewohner der benachbarten Häuser strecken interessiert die Köpfe aus dem Fenster. Nach dem Halt geht es noch ein kurzes Stück die Strasse weiter und dann wieder zurück zum Ausgangspunkt.

«Es sind mehr Personen gekommen als erwartet. Wir hatten mit etwa 80 Anwesenden gerechnet. Aber es freut uns natürlich riesig, dass so viele gekommen sind», sagt Dominic Tobler, Mitglied der Klimagruppe AR. Bislang sei die Gruppe jeweils in St.Gallen mitgelaufen, doch der Klimawandel gehe Ausserrhoden genauso etwas an. Die Demonstration sei bewusst an einem Samstag organisiert worden, weil dann mehr Personen Zeit hätten. Es könnte aber sein, dass es künftig auch freitags Kundgebungen gibt, so Tobler.