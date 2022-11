Kolumne Brosmete: Die Treue neu definiert In der Brosmete übergeben wir die Schreibfeder an Gastautorinnen und -autoren. Dieses Mal erzählt Lukas Pfiffner weshalb er ein glücklicher Gewinner ist, ein Geschenk aber ausschlägt. Lukas Pfiffner 04.11.2022, 09.21 Uhr

Versandshops locken die Kundschaft öfter mit der Aussicht auf ein Geschenk. Walter Schwager / ARC

Heissen Sie Joelle Brütsch, Beat Gerber, Urs Möckli oder Vreni Brunner? Tut mir leid. Sie kommen für die Jahresgabe eines Versandshops nicht in Frage: Neben Ihren Namen steht «nicht berücksichtigt». Es entgeht Ihnen eine Tasche im Wert von 69 Franken. Dagegen findet sich «Lukas Pfiffner» in der Liste, versehen mit einem Siegel. Dieses soll ich abziehen und einsenden. Für Onlinebestellungen ist ein Gutscheincode angegeben. So komme ich nicht auf die Idee, das Siegel an den Computerbildschirm zu kleben.