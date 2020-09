«Die Telefone liefen heiss»: Wie die Heilpflanze Echinacea in den Brennpunkt im Kampf gegen Covid-19 geriet und was das mit dem A. Vogel Zentrum in Teufen zu tun hat Die Meldung, die Heilpflanze Echinacea könne im Kampf gegen Corona helfen, sorgt bei der Firma A. Vogel für Umtriebe. Firmengründer Alfred Vogel lebte von 1933 bis 1960 in Teufen und war als Naturheilpraktiker tätig. Heute besteht im Dorf ein Besucherzentrum mit Museum, Heilkräuter-Schaugarten und Drogerie. Mea McGhee 16.09.2020, 12.34 Uhr

Der Rote Sonnenhut oder Echinacea purpurea ist in aller Munde: Die Heilpflanze könnte im Kampf gegen Corona helfen. Bild: Urs Flueeler/KEYSTONE

Bei der telefonischen Gesundheitsberatung A. Vogel gingen in den letzten Tagen ein Vielfaches an Anrufen ein wie üblich, sagt Ariane Jenny, Leiterin Besucherzentren A. Vogel. Die Anrufer wollten das pflanzliche Arzneimittel Echinaforce bestellen und hatten Fragen zur Wirkung der Pflanze Echinacea purpurea. Es habe auch Reklamationen gegeben, weil Echinaforce-Präparate vielerorts derzeit nicht erhältlich sind. Wegen des «medialen Sturms» habe das Unternehmen für den Sitz der Firma Bioforce AG in Roggwil Securitas-Sicherheitsleute engagieren müssen, so Jenny.

Der Rote Sonnenhut, aus ihm werden Echinaforce-Präparate hergestellt, soll gemäss einer Studie des Labors Spiez des Bundes das Coronavirus hemmen. Das Team der A. Vogel Gesundheitsberatung arbeitet im Besucherzentrum in Teufen und besteht aus einer Ärztin, einer Heilpraktikerin und einer Drogistin.

Wegen liberaler Gesetze ins Appenzellerland gezogen

Die Geschichte des Besucherzentrums in Teufen begann 1933. Damals zog Alfred Vogel, 1902 in Aesch BL geboren, mit seiner Familie ins Appenzellerland. Der Naturheilkunde-Pionier fand hier liberale Gesetze für die Ausübung seiner Tätigkeit vor.

Vogels wohnten zuerst in Speicher und Trogen und kamen schliesslich nach Teufen. Auf dem Hätschen kaufte Alfred Vogel 1937 aus dem Erlös des Reformhauses, das er in Basel geführt hatte, ein ehemaliges Kinderheim. Fortan war es Wohnhaus, Kur- und Kinderheim für 15 Gäste, Naturheilpraxis und «Frischpflanzen-Laboratorium» in einem.

Auf der Webseite des Unternehmens ist zu lesen, dass bald alles aus den Nähten zu platzen drohte und zwei weitere Gebäude errichtet wurden.

Das Wohnzimmer in Teufen war auch Redaktionsstube

1929 hatte Alfred Vogel einen Verlag gegründet und gab das «Das neue Leben» für Naturheilkunde und natürliches gesundes Leben heraus. Seit 1941 heisst das Magazin «A. Vogel Gesundheits-Nachrichten». Während vieler Jahre war das Teufner Wohnzimmer der Familie auch Redaktionsstube.

Heute noch befindet sich der Verlagssitz in Teufen und die nächste Ausgabe erscheint im Oktober. Im Museum, es ist Teil des Besucherzentrums, ist Alfred Vogels Arbeitstisch ausgestellt. Auch Maschinen, die er entwickelt hat, um aus Pflanzen Arzneimittel herzustellen, sind zu sehen.

Naturheilpraktiker Alfred Vogel behandelte in Teufen Patienten. Bild: PD

Schon 1955 sei im Gesundheitsmagazin ein Bericht über Echinacea und Goldrute erschiene, sagt Verlagsleiter Clemens Umbricht. Es sei bekannt, dass Alfred Vogel auch Pflanzen gesammelt habe, etwa Tannenschösslig im Alpstein. Auf seinen Reisen habe er verschiedene neue Pflanzen und ihre Eigenschaften kennengelernt, so auch auf einer Amerikareise bei den First Nations Oglala Lakota die Pflanze Echinacea.

Schaugarten mit Kräutersalz-Zirkel

Der Rote Sonnenhut gedeiht auch im Heilkräuter-Schaugarten am Teufner Südhang. Dazu 120 weitere Pflanzen. Im Gartenhaus können Teilnehmer von Gruppenführungen ein eigenes Kräuteröl herstellen. Neu wurde im Schaugarten in Teufen der «Herbamare-Circle» eingerichtet, mit Pflanzen, die zur Herstellung des Kräutersalzes verwendet werden.

2019 besuchten Gruppen mit insgesamt rund 3000 Teilnehmern das Besucherzentrum in Teufen. Coronabedingt hätten dieses Jahr weniger Gruppenführungen stattgefunden, sagt Ariane Jenny, Leiterin des Besucherzentrums. Dafür zählt man in Teufen deutlich mehr Spontanbesucher. «Es werden bis Ende Jahr wohl um die 3000» sein, sagt Jenny. Auf nächstes Jahr verschoben wurde die Einweihung des Neubaus, in dem sich nebst drei Mietwohnungen die Schaudrogerie sowie ein Vortragssaal befinden.

Die Liebe zur Natur und der Glaube an ihre heilenden Kräfte standen stets im Zentrum des Schaffens von Alfred Vogel. 1960 zog er aus Teufen weg. 1963 gründete Vogel die Bioforce AG, Roggwil, welche unter anderem Echinaforce produziert. 1996 starb der Gesundheitspionier in Feusisberg SZ im Alter von 94 Jahren.