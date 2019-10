Die Suche ist zu Ende – OK des Herisauer Dorffestes ist wieder komplett Nachdem drei der sechs Mitglieder das OK des Herisauer Dorffestes verlassen haben, wurde nun Ersatz gefunden. Simon Huber

Die Planungen für die musikalische Unterhaltung und das Rahmenprogramm am Dorffest 2020 können nun beginnen. (Bild: APZ)

Anfang Juli stand die vierte Durchführung des Herisauer Dorffestes aufgrund von zu wenig OK-Mitgliedern auf der Kippe. Claudia Huber, Stefan Huber und Patrick Hohl verliessen das OK nach sechs Jahren. Grund dafür waren gestiegene familiäre und berufliche Pflichten.

Viele Vereine wurden auf der Suche nach Personen für Freiwilligenarbeit erfolglos angeschrieben. Doch jetzt ist das Organisationskomitee wieder in allen sechs Ressorts besetzt. Nach den Medienberichten vor drei Monaten meldeten sich etwa zehn Freiwillige beim OK. «Im August und September fanden Sitzungen statt, wo vier Leute ausgewählt wurden, welche nun die freien Ämter im OK übernommen haben», so Stefan Zollet, Präsident des Vereins Dorffest Herisau.

Neben den drei bisherigen Mitgliedern Beat Müller, Stefan Zollet und Marco Braun kommen Stefan Kull, Urs Brunschwiler, Ralph Schmid und Denise Signer neu dazu. Kull übernimmt den Teil Gastronomie und Festwirtschaft, Brunschwiler organisiert den Bereich Verkehr und Sicherheit und Signer übernimmt das Amt Finanzen und Administration. Schmid unterstützt Braun im Bereich Bau, Infrastruktur und Technik.

Das Datum des vierten Herisauer Dorffestes ist auf den 5. und 6. Juni 2020 fixiert. In den nächsten Tagen werden die Anmeldeformulare an die Vereine versendet. Anmeldeschluss für die Vereine und Institutionen ist der 17. Dezember 2019. Danach folgt die Planung der Unterhaltung für das Fest. Zu einem neuen Konzept äussert sich Zollet folgendermassen:

«Es wird grundsätzlich wieder nach dem gleichen Konzept wie schon 2018 gearbeitet. Denn mit diesem neuen, jungen OK wollen wir nicht gerade alles umkrempeln».

Drei Vereine hätten schon nach der letzten Durchführung 2018 gesagt, dass sie bei einem allfällig nächsten Dorffest wieder dabei sein werden. Die provisorischen Platzreservationen werden nun definitiv gemacht. Bei der Platzauswahl für die Vereine wird nach dem Prinzip «dä schneller isch dä gschwinder» gehandelt.