Die Präsidentin des Volkskundemuseums Stein tritt zurück und wird Ehrenmitglied An der Generalversammlung wählen die Genossenschafter Madeleine Messmer als Nachfolgerin von Simone Tischhauser. Lukas Pfiffner 13.09.2020, 10.12 Uhr

Madeleine Messmer hat Simone Tischhauser als Präsidentin abgelöst. Bild: Lukas Pfiffner

Sie sei damals – 2012 – zwar eine fleissige Museumsbesucherin gewesen, habe aber keine Ahnung vom Museumsbetrieb gehabt, berichtete Simone Tischhauser vom Start in ihr Amt. An der Generalversammlung der Genossenschaft Appenzeller Volkskunde-Museum Stein vom Freitagabend gab sie das Präsidium nun an Madeleine Messmer ab und wurde (wie Willy Ringeisen) für langjährige Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt. 32 Stimmberechtigte hatten sich für die Versammlung im Medienraum des Museums eingefunden.