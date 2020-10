«Die personellen Konflikte haben mir in all den Jahren am meisten zu schaffen gemacht»: Markus Gmür gibt nach 26 Jahren die Leitung der Pro Senectute AR ab Angebotsanpassungen, veränderter Patientenkontakt, finanzielle Herausforderungen – Markus Gmür hat in seinen Jahren als Leiter der Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden einiges erlebt. Nun gibt er sein Amt in neue, jüngere Hände. Nachfolgerin wird die ehemalige Waldstätter Gemeindeschreiberin Sabrina Steiger. Alessia Pagani 03.10.2020, 05.00 Uhr

Einarbeitung hinter Plexiglas: Seit Anfang September hat Sabrina Steiger sukzessive die Leitung der Pro Senectute AR von Markus Gmür übernommen. Alessia Pagani

«Ich bin wie ein Sohn, ich weiss alles über diese Person», sagt Markus Gmür. In seiner Stimme spielt Wehmut mit, wenn er an die 98-jährige Frau denkt, die er regelmässig besucht. Es ist eine von insgesamt noch drei. Gmür:

«Mehr schaffe ich heute wegen der anderen Aufgaben leider nicht mehr.»

Als Markus Gmür die Leitung der Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden übernahm, arbeiteten drei Festangestellte für die Non-Profit-Organisation. Das war vor 26 Jahren. Mittlerweile sind es deren zehn, hinzu kommen rund 170 Freiwillige. Ein Spitzenwert, wie Gmür sagt:

«Heute sind wir grösser als je zuvor.»

Den Bedürfnissen der älteren Bevölkerung gewidmet

Die Pro Senectute AR wurde 1919 gegründet und widmet sich seither den Bedürfnissen der älteren Bevölkerung. Die Stiftung bietet unter anderem Kurse in den unterschiedlichsten Bereichen an, schafft etwa mit dem Trauercafé Begegnungsräume oder lädt zu Vorträgen und Ausflügen. 2019 nutzten jeden Tag drei bis vier Personen die telefonischen Beratungsangebote. 16 Vorträge und Veranstaltungen wurden durchgeführt. Das Angebot «Zwäg is Alter» mit Gedächtniskursen, Vorträgen oder dem Trauercafé nutzten 1842 Personen.

Das Miteinander, die Begegnungen sind es, die Markus Gmür in all den Jahren so sehr geschätzt hat – und auf die er künftig verzichten muss. Der 65-Jährige hat die Leitung per Anfang September altersbedingt an Sabrina Steiger übergeben. Gmür sagt:

«Es ist an der Zeit, Jüngeren Platz zu machen»

«Der Mensch soll im Zentrum stehen»

Für Steiger ist es eine gänzlich neue Erfahrung. Nachdem die gelernte Kauffrau während 17 Jahren in verschiedenen Positionen in der Gemeindeverwaltung Waldstatt tätig war - zuletzt während acht Jahren als Gemeindeschreiberin - arbeitete Steiger in den vergangenen zwei Jahren für die Acrevis Bank AG in St. Gallen. Irgendwann habe sie gemerkt, dass für sie der Mensch stärker im Zentrum stehen soll. Steiger:

«Ich wollte etwas Sinnvolles machen, etwas für die ältere Bevölkerung, die doch einen grossen Teil an der Gesamtbevölkerung ausmacht.»

Die bald 40-Jährige befindet sich nach wie vor in der Einarbeitungsphase und ist noch auf die Unterstützung der Mitarbeitenden angewiesen. Auch Gmür hilft bei Fragen gerne aus, lässt Steiger aber auch eigene Erfahrungen sammeln. «Trotz guter Einarbeitung ist es wichtig, dass man sich seinen eigenen Weg sucht und neue Lösungen findet», so Gmür. Als ehemalige Schwimmerin dürfte sich Sabrina Steiger gewohnt sein, sich über Wasser zu halten.



Mehr Administration, weniger Patientenzeit

Die Zeiten und damit auch die Ausrichtung der Pro Senectute AR haben sich geändert, sagt Gmür.

«All die Jahre waren geprägt von der Anpassung unseres Angebots an die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden.»

Einen grossen Wandel bemerkte Gmür im Bereich der Sozialberatung. Diese macht heute den grössten Teil der Arbeit der Pro Senectute AR aus. Hinzu kommt die gestiegene Komplexität der Fälle. Früher stand der Fokus auf Einzelanfragen. Heute ist die Pro Senectute mit ganzen Problemstellungen konfrontiert. «Die Erwartungen sind gestiegen. Die Kundinnen und Kunden wollen nicht mehr nur einfach eine Hilfestellung, sondern haben hohe Erwartungen an die Dienstleistungen. Wir brauchen viel mehr Fachpersonen», sagt Gmür und ergänzt:

«Heute nimmt die Administration sehr viel Zeit in Anspruch, die dann für die Arbeit mit den Menschen fehlt. Das hat mich in den letzten Jahren immer gestört.»

Eine Entwicklung, die Gmür nachdenklich stimmt. Sein Wunsch, und auch der seiner Nachfolgerin, ist denn auch: Dass sich die Organisation weiterhin an den Bedürfnissen der Älteren orientiert und sich den Schwächeren widmet. «Und, dass wir nicht aus finanziellen Gründen beim Angebot sparen und dieses einschränken müssen», so Steiger.

Vor finanziell herausfordernden Zeiten

Steiger sagt dies nicht ohne Grund. In den vergangenen Jahren sah sich die Pro Senectute immer wieder mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Getragen wird die Non-Profit-Organisation zu 60 Prozent vom Bund, 30 Prozent wird selber erwirtschaftet und ungefähr zehn Prozent der Gelder stammen aus Legaten oder aus Spenden. Vor allem das neue Finanzhaushaltsgesetz von 2005 führte zu einer Verringerung der Dienstleistungen. In den vergangenen zehn Jahren zehrt die Stiftung von grossen Legaten. Gmür sagt:

«Die kommende Zeit wird finanziell herausfordernd.»

Im vergangenen Jahr schrieb die Pro Senectute AR einen Ertrag von rund 1,28 Millionen Franken. Die Ausgaben beliefen sich auf 1,36 Millionen Franken. «Wo die Pro Senectute AR in zehn oder zwanzig Jahren stehen wird, weiss ich nicht. Wichtig ist, sich immer zu hinterfragen und mit den Bedürfnissen und der Zeit mitzugehen», so Gmür.

Ausserrhoden stehe vor denselben Herausforderungen wie die anderen Kantone. 20 Prozent der Ausserrhoder Bevölkerung ist über 65 Jahre alt. Wiederum 20 Prozent von ihnen leben gemäss Gmür in prekären finanziellen Verhältnissen. Gmür sagt:

«Bezahlbarer und altersgerechter Wohnraum, auch für betreutes Wohnen, wird weiterhin ein Problem bleiben. Aber dank verbesserter Ergänzungsleistungen hat sich das etwas gebessert.»



Personelle Konflikte setzten zu

Über die Jahre hinweg musste Gmür auch immer wieder personelle Herausforderungen meistern. Ein ehemaliger Mitarbeiter warf ihm Mobbing vor. «Diese personellen Konflikte und Probleme waren es, die mir in all den Jahren am meisten zu schaffen gemacht haben.»

Seine letzten Monate bei der Pro Senectute hat sich Markus Gmür auch wegen Corona anders vorgestellt:

«Es war alles andere als ein ruhiger Abschluss vom Erwerbsleben. Wir mussten viel umorganisieren und anpassen.»

Die Interaktion mit den und die Betreuung der Kundinnen und Kunden hatte sich auf Telefonate und schriftliche Kontaktaufnahme konzentriert.



Dass er sich nicht persönlich von den vielen Freiwilligen verabschieden konnte, schmerzt den Heidler. Nach vorne schauen und den Abschied wirken lassen, das stehe nun an erster Stelle. Auch wenn - coronabedingt - eher unfreiwillig. Die Reisepläne liegen auf Eis.

«Eigentlich auch gut. So wechsle ich nicht von einem Stress in den anderen.»