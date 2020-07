Die Kokosnuss im Zentrum: Nadja Horlachers Weg von der Entlassung bis zur eigenen Appenzeller Firma Nach einer Entlassung kam Nadja Horlacher über einige Umwege auf die Philippinen. Auf einer Joggingrunde kaufte sie dort ein Stück Land und gründete darauf eine nachhaltige Kokosölproduktion. Die Produkte, die sie aus dem Öl herstellt, verkauft sie seit zehn Jahren in der Schweiz. Wie es dazu kam und was ihr die Zeit auf den Philippinen gelehrt hat. Eva Wenaweser 18.07.2020, 05.00 Uhr

Nadja Horlacher (Mitte) mit Andrea und Emil Neff im Appenzeller Lager von Nardias. Bild: Eva Wenaweser

Nadja Horlacher, die Initiantin der Appenzeller Firma Nardias, hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur nachhaltig produziertes Kokosöl zu verkaufen, sondern damit der Philippinischen Bevölkerung bessere Lebensumstände zu ermöglichen. Bei Nardias handelt es sich um ein Förderprojekt, in dessen Rahmen Einheimische Wildwuchs Kokosnüsse schonend verarbeiten. Das Öl wird dann mit dem Schiff in die Schweiz transportiert und zu diversen Produkten verarbeitet.

Das Projekt beschäftigt 35 freischaffende Mitarbeiter, vor allem in der Schweiz und auf den Philippinen. Das Lager von Nardias befindet sich in Appenzell, auf dem Hof von Andrea und Emil Neff. Zudem gibt es Berater, die neben dem Onlineshop für den Vertrieb der Produkte sorgen. Horlacher sagt: «Registriert sind rund 250 Berater, davon sind etwa 100 aktiv.»

Die 46-Jährige arbeitet mit rund zehn Betrieben zusammen, die das Öl zu den Produkten weiterverarbeiten. Bisher sei das Ziel gewesen, die laufenden Kosten decken und faire Löhne zahlen zu können.

Wie alles begann

Das Projekt kam beim Wandern im Alpstein ins Rollen. Nadja Horlacher wurde 2004 fristlos entlassen. Die damals 29-Jährige machte in dieser Zeit einige Ausflüge. Als sie auf der Ebenalp am Wandern war, traf sie eine Frau, die in Nepal ein Gästehaus hatte. «Sie hat mir angeboten nach Nepal zu gehen, um dort Küchenmädchen auszubilden», sagt Horlacher. Sie nahm die Chance an und kam so nach Asien.

Nach einem halben Jahr wurde es ihr in Nepal zu kalt und sie nahm dankend ein Stellenangebot in einem kleinen Hotel auf den Philippinen an. Horlacher sagt:

«Der Zeitpunkt war perfekt. Alleine deshalb, weil dort wärmeres Wetter auf mich wartete.»

Allerdings ging das Hotel zwei Monate später ein und sie stand wieder vor dem Nichts. Weil sie aber noch nicht wegwollte und sowieso noch nicht wusste, was sie machen soll, sei sie auf der kleinen philippinischen Insel Dalupiri geblieben.

«Wenn es funktioniert, dann funktioniert es – sonst gehe ich wieder nach Hause»

Da sie genügend Zeit hatte, sei sie oft joggen gegangen: Sie habe immer den gleichen Weg genommen, welcher über ein kleines Stück Land führte. Irgendwann sei sie von der Landbesitzerin angesprochen worden, ob sie Interesse daran habe, das Grundstück zu kaufen. «Die Frau erklärte mir, dass ihre Kinder an der Universität studieren und sie daher das Geld braucht», sagt Horlacher.

Obwohl Horlacher keine Ahnung hatte, was sie mit dem Land anfangen soll, liess sie sich überreden und kaufte das Land mit ihren Ersparnissen. In dieser Zeit sei sie mit der Einstellung durchs Leben gegangen, anzunehmen, was auf sie zukomme:

«Wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Sonst gehe ich wieder nach Hause.»

Weil sie den Einheimischen die Möglichkeit geben wollte, bei ihr Geld zu verdienen, wollte sie auf ihrem zwei Hektar grossen Land eine Produktion errichten. «Anfangs wusste ich aber noch nicht, wofür.» Da die Insel rund dreizehn Busstunden von der Millionenstadt Manila entfernt ist, seien die Leute froh um jede Gelegenheit, dort Geld zu verdienen.

Heute stellt Nardias rund 50 Produkte aus Kokosöl her. Bild: Eva Wenaweser

Produktion auf den Philippinen, Verkauf in der Schweiz

Weil auf der Insel hauptsächlich Palmen und Kokosnüsse wachsen, habe sie sich schliesslich für eine nachhaltige Wildwuchs Kokosölproduktion entschieden. Die Palme selbst gelte als Baum des Lebens und werde beispielsweise auch zu Seilen und Teppichen verarbeitet.

«Kokosöl ist sehr vielseitig und man kann sehr vieles daraus herstellen. Ich habe auch jetzt immer wieder neue Ideen.»

Gemeinsam mit der Universität in Manila habe sie ein Konzept ausgearbeitet und liess die Inselbewohner schulen. «Vor allem anfangs hatten wir oft Fliegen und andere kleine Tierchen im Kokosöl, daher mussten unsere Mitarbeiter eine Hygieneschulung machen», sagt Horlacher.

Und obwohl die ganze Ausarbeitung und Umsetzung viel Zeit beanspruchte, war für sie von Anfang an klar, dass sie nicht dortbleiben würde. «Dafür entdecke ich viel zu gerne immer wieder Neues», sagt Horlacher. Zudem wollte sie das Projekt auch in der Schweiz weiterführen, um den Vertrieb sicher zu stellen und mit den Kunden direkt in Kontakt sein zu können. «Das war für mich in der Schweiz einfacher als auf den Philippinen.»

Für die Leute auf der Insel ist Horlacher «zu laut und zu schnell»

Mithilfe von Darwin, einem Einheimischen, der ihr von Anfang an bei dem Projekt zur Seite stand, holte sie auf den Philippinen dann nach und nach neue Bauern, sogenannte Pilots, und andere Mitarbeiter in das Projekt. Horlacher erklärt:

«Pilots, also Piloten, werden die Leute genannt, die die Kokosnüsse von den Bäumen pflücken.»

Ohne Hilfe wäre es nicht möglich gewesen, unter anderem auch, weil die Leute auf der Insel eine ganz andere Mentalität haben. «Für sie bin ich einfach zu laut und zu schnell», sagt Horlacher lachend. Dort sei alles etwas gemütlicher. «Das bin ich mir nicht gewohnt. Daher war es gut, dass ich mit den Leuten vor Ort so eng zusammengearbeitet habe. So konnte Darwin die ein oder andere Besprechung übernehmen, wenn mein Temperament mal wieder mit mir durchgegangen ist.»

In diesen Behältern wird das Kokosöl in die Schweiz transportiert. Bild: Eva Wenaweser

Nach drei Jahren war es dann so weit: Horlacher machte sich auf den Weg zurück in die Schweiz, um das Projekt weiter auszubauen und das neue Produkt in ihre Heimat zu bringen. Trotz des Risikos, dass die Produktion ohne sie zusammenfalle, habe sie sich dazu entschieden, die Produkte in der Schweiz zu verkaufen und die Produktionsüberwachung auf den Philippinen Darwin zu überlassen. Ihre anfänglichen Sorgen waren aber unbegründet: «Irgendwie hat immer alles geklappt.»

Chance für junge Mütter in der Schweiz

Anfangs ging sie jedes Jahr auf die Philippinen, mittlerweile hat die 46-jährige Rheintalerin drei Kinder und schafft es nicht mehr jährlich. «Solange es bei der Produktion so gut läuft, brauchen sie mich eigentlich sowieso nicht.» Falls es diesbezüglich irgendwelche Probleme geben würde, wäre die Situation eine andere und sie würde sich so schnell wie möglich auf den Weg machen. Mit dem Internet und dessen Möglichkeiten sei einiges sowieso viel leichter, da sie mit kurzen Videoclips und Fotos vieles anschauen könne, ohne vor Ort sein zu müssen.

«Auch meine Schulungen für die Beratungen mache ich von zu Hause aus – alles mit Videokonferenzen.»

So könne sie arbeiten und doch noch für ihre Kinder da sein. Darauf habe sie von Anfang an viel Wert gelegt und diese Chance wolle sie auch anderen jungen Müttern in der Schweiz mit ihrem Unternehmen geben. «In meiner Zeit in Asien habe ich gelernt, dass sich immer neue Türen auftun – auch wenn man das in diesem Moment vielleicht gar nicht erwartet.» Horlacher hofft, dass sie mit ihrem Projekt einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass es den Menschen auf den Philippinen und in der Schweiz gleich geht.

Heutzutage könne man ausserdem alles lernen – so seien sie schliesslich Schritt für Schritt dort gelandet, wo sie heute sind. «Mittlerweile reicht unser Ertrag an Kokosnüssen nicht mehr aus, um die Nachfrage hier in der Schweiz abzudecken.» Daher arbeiten sie jetzt mit anderen Leuten auf der Insel zusammen und bilden so einen Pool, damit immer genug Kokosnüsse aus Wildwuchs zur Verarbeitung bereitstehen.

Mittlerweile haben sie rund 50 Produkte in ihrem Sortiment

Sind die Produkte dann erstmals in der Schweiz, werden diese mithilfe von den Beratern an die Kunden vermittelt. Da sich die Firma langsam entwickelt habe, hätten sie auch keine Schwierigkeiten gehabt, schnell genug neue Lagerkapazitäten zu schaffen und das Öl nachzubestellen. Dieses sei sowieso sechs bis acht Monaten unterwegs, bis es mit dem Schiff in der Schweiz ankomme. Wenn Horlacher an die Anfänge in der Schweiz zurückdenkt, muss sie schmunzeln:

Am Anfang gab es nur das Grundprodukt: das Kokosöl. Bild: Eva Wenaweser

«Anfangs hatten wir nur das Kokosöl. Für die meisten Leute war es unverständlich, sich aus einer Dose zu bedienen, wenn sie kochen, sich die Haare oder die trockene Haut pflegen wollten .»

Daher haben sie mittlerweile rund 50 Produkte in ihrem Sortiment. Grundsätzlich sei es saisonabhängig, welche Produkte viel von den Kunden gekauft werden. «Zu unseren Dauerbrennern gehören aber bestimmt unsere Zahnpasten, das Deo und das Basis Kokosöl, weil viele daraus auch ihre eigenen Produkte wie beispielsweise Sonnencrème machen.» Während der Coronazeit habe sie aber grundsätzlich einen Anstieg der Seifenbestellungen festgestellt. «Ich frage mich dann immer, was die Leute mit so viel Seife machen», sagt Horlacher.

Trotz diverser Produkte setzten sie auf Einfachheit

Obwohl sie eine Produktvielfalt wollen, sei es nicht das Ziel, die gleichen Produkte in verschiedenen Ausführungen anzubieten. «Wir setzen auf Einfachheit und haben beispielsweise auch nur eine Schokolade.» Gemäss Horlacher wäre die Nachfrage an ihren Produkten auch in Österreich und Deutschland da. Momentan sei aber der Aufwand wegen den Exportbestimmungen noch zu gross. Daher verkaufen sie derzeit hauptsächlich in der Schweiz.

«Unser Ziel ist es aber, in Zukunft den Verkauf auf den deutschsprachigen Raum auszuweiten.»

In der Schweiz hätten sie vor allem viele Stammkunden, es würden immer neue dazukommen. Andrea Neff erzählt von ihren Beobachtungen, wenn sie die Produkte für den Versand verpackt: «Wenn jemand aus einem bestimmten Ort bei uns bestellt, kommen in der Regel nach ein paar Tagen noch mehr Bestellungen aus dieser Gegend.»

Im Lager in Appenzell werden die Produkte einzeln verpackt und versendet. Bild: Eva Wenaweser

Andrea Neff verpackt jedes Päckchen selber und schreibt oft noch von Hand ein Dankeschön auf die Bestellung. «Das schätzen die Leute», sagt Neff. Diese persönliche Note wollen sie laut Horlacher auch beibehalten, wenn sich das Unternehmen weiter vergrössert. Jetzt stehe aber im Vordergrund, eine gute Basis zu schaffen und alle bestehenden Aspekt gut auszuarbeiten.

«Gerade bei den Etiketten habe ich eine gefühlte Ewigkeit gebraucht, bis ich sie so entworfen habe, dass ich zufrieden war», sagt Horlacher. Jetzt fahren sie eine einfache Linie. Und obwohl sie keine Labels haben, weil diese mit hohen Kosten und noch mehr Aufwand verbunden sind, könne sie voll und ganz hinter ihren Produkten stehen.

