Olympionikin Sandra Graf aus Gais wird Nachwuchscoach

Gais «Genau das, wovon ich immer geträumt habe»: Nach sechs Paralympics-Teilnahmen beendet Sandra Graf ihre sportliche Karriere – und wird Trainerin Sandra Graf aus Gais ist eine der erfolgreichsten Behindertensportlerinnen der Schweiz. Kurz vor ihrem 52. Geburtstag gibt sie ihren Rücktritt bekannt und feiert diesen mit einem Fest. Ab nächster Saison möchte sie sich auf ihre zweite Karriere konzentrieren: Sie wird in einem Teilzeitpensum Trainerin des Schweizer Handbike-Nachwuchses. Karin Erni Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sandra Graf, Paralympics-Star und mehrfache Sportlerin des Jahres, tritt zurück. Bild: Daniel Streit

Der Medaillenschrank in der Stube des Einfamilienhauses in Gais ist gut gefüllt: Dreimal gewann Behindertensportlerin Sandra Graf Edelmetall an Olympia und zwanzigmal ist sie an Weltmeisterschaften in die Medaillenränge gefahren. Dazu kommen etliche Spitzenplatzierungen an Europa- und Schweizer Meisterschaften sowie internationalen Marathons. Für die 16. Paralympics, die diesen Sommer in Tokio stattfanden, hatte sich Sandra Graf viel vorgenommen.

Von ihrer sechsten und letzten Teilnahme wollte sie eine weitere Medaille nach Hause bringen. Doch daraus wurde nichts. «Ich konnte meine Leistung nicht abrufen. Warum weiss ich nicht. Es hat einfach nicht funktioniert», sagt die Gaiserin. Dabei hatte sie sich minutiös auf die Wettkämpfe vorbereitet und mit dem Handbike immer wieder auf einer Übungsstrecke trainiert, die ziemlich genau jener in Tokio entsprach. Auch auf das feuchtwarme Klima in Japan hatte sie sich in einer speziellen Hitzekammer vorbereitet.

Ihr Rücktritt vom Wettkampfsport sei aber schon länger festgestanden, sagt Sandra Graf. Wegen der coronabedingten Verschiebung der Paralympics hatte sie noch ein Jahr anhängen müssen. Nun will sich die Sportlerin auf ihre zweite Karriere konzentrieren. Ab nächster Saison wird sie in einem Teilzeitpensum Trainerin des Schweizer Handbike-Nachwuchses. In dieser Funktion wird sie vier bis acht Athletinnen und Athleten im Paraplegikerzentrum Nottwil trainieren und an Trainingslager sowie an Wettkämpfe begleiten. Die Nachwuchssportler können dabei von ihrer grossen Erfahrung profitieren. Diese neue Möglichkeit habe sich erst kürzlich ergeben, erzählt Graf.

«Aber es ist genau das, wovon ich immer geträumt habe.»

Lange und erfolgreiche Sportkarriere

Sandra Graf sitzt seit 30 Jahren im Rollstuhl. Im September 1991 war die sportliche junge Frau im Turntraining von den Schaukelringen gestürzt. Sie erlitt einen Wirbelsäulenbruch und war in der Folge querschnittgelähmt. Doch die begeisterte Skirennfahrerin liess sich nicht unterkriegen und nahm noch in der Reha an einem Schnupperkurs im Monoskifahren teil. Bald fuhr sie Rennen und konnte sich für die Paralympischen Winterspiele 1994 in Lillehammer qualifizieren. Im Riesenslalom beendete sie das Rennen als Vierte.

Doch die Leichtathletik liess sie nicht los. 1995 nahm Sandra Graf erstmals an einem internationalen Marathon im Rennrollstuhl teil. Nach den Olympischen Spielen von Peking, versuchte sie im Training neue Reize zu setzen und entdeckte den Handbikesport. Mit diesem Gerät feierte sie 2012 in London ihre schönsten Erfolge. Sie gewann eine Goldmedaille im Einzelzeitfahren und Bronze im Marathon. Sandra Graf ist somit eine der wenigen Athletinnen, welche sowohl an Winter- wie auch an Sommerparalympics teilgenommen haben.

Sandra Graf als Fahnenträgerin an den Paralympics 2016 in Rio de Janeiro. Alexandra Wey / KEYSTONE

Neuer Schwung dank Sportlerschule

In Erinnerung blieben dürfte vielen Menschen das Bild, als Sandra Graf 2016 Fahnenträgerin der Schweizer Delegation in Rio war. Sportliche Erfolge blieben ihr damals allerdings verwehrt. In der Saison 2019 fand sie, unter anderem dank der Zusammenarbeit mit der Sportlerschule Appenzellerland, zu einer neuen Form zurück. An der Weltmeisterschaft im holländischen Emmen wurde sie mit zwei Medaillen gekrönt. Dieses Jahr holte sie im Juni an der Weltmeisterschaft im portugiesischen Cascais im Zeitfahren Bronze.

Parallel zu den sportlichen Erfolgen wuchs die Familie Graf. Im Jahr 1994 wurden sie und Ehemann Martin Eltern von Tochter Melanie. 1997 kam die zweite Tochter Mara zur Welt. Neben ihrer Rolle als Mutter sei der Sport weiterhin fester Bestandteil ihres Lebens gewesen, sagt Graf. «Meine Erfolge waren nur möglich, weil mein Mann, die Grosseltern und später die Töchter mithalfen.»

Mehr Zeit für Privates

Auf die faule Haut legen wird sich die Sportlerin nach dem Rücktritt aber nicht. Sandra Graf sagt:

«Ich trainiere noch immer täglich. Das ist für meinen Körper wichtig und meine gesundheitliche Altersvorsorge.»

Neuerdings fährt sie zusätzlich zum Strassenvelo ein E-Mountainbike. «Damit habe ich ganz neue Möglichkeiten und kann bisher unbekannte Wege entdecken», erzählt sie begeistert. Am Wochenende ist sie meist mit ihrem Mann auf zwei Rädern unterwegs. Im Winter geht sie gern mit den Ski auf die Piste und hält sich mit Langlauf fit.

Die Abschiedsfeier findet am 27. November um 17 Uhr im Oberstufenzentrum Gais satt.