Teufen: IG Tüüfner Engpass hält an Initiative fest ++ Gemeinderat zeigt sich irritiert Die Gespräche zwischen dem Teufner Gemeinderat und der IG Tüüfner Engpass sind gescheitert. Die Gemeinde hat kein Verständnis über das Verhalten der Doppelspur-Gegner Margrith Widmer 10.07.2020, 17.23 Uhr

Die Ortsdurchfahrt ist in der Gemeinde Teufen bereits seit Jahren ein Streitthema. Bild: Benjamin Manser

Der Konflikt zwischen der IG Tüüfner Engpass und dem Teufner Gemeinderat geht in die nächste Runde. Die Gespräche zwischen IG und Gemeinderat sind gescheitert. Die IG hält an ihrer Initiative zur Abstimmung über die Doppelspur fest. Dies hat die IG am Freitag angekündigt.

Die Initiative wird nicht zurückgezogen und der Rechtsweg werde fortgesetzt, bis klar sei, ob die Initiative zur Abstimmung über die Doppelspur rechtens sei, so die IG. Die Stimmbürgerschaft solle sich zur Doppelspur durch den Dorfkern äussern können. Das Volksbegehren stellt die Frage zu «Doppelspur Ja oder Nein».

Je nach Entwicklung der Situation behält sich die IG die Lancierung einer neuen Initiative vor. Aus ihrer Sicht sei nicht einzusehen, warum die Gemeinde vier Millionen Franken für ein Auflageprojekt zum Tunnel bezahlen solle, wenn dasselbe Ziel mit zwei Millionen Franken und erst noch in kürzerer Zeit möglich wäre.

Acht Forderungen

Im Mai hatte die IG der Gemeinde die Wiederaufnahme der Verhandlungen um die Verwirklichung der Ortsdurchfahrt vorgeschlagen. An einer Besprechung Anfang Juni stellte die IG acht Forderungen – damals noch «in gutem Klima», wie sie glaubte. Der Gemeinderat ging auf mehrere Punkte nicht ein. Er beharrte auf der Doppelspur mitten durchs Dorf, wie auch aus dem Entwurf zum Edikt für die Abstimmung vom 27. September hervorgehe, so die IG.

Eine Hauptforderung der IG war, sich gemeinsam mit dem Gemeinderat und dem zuständigen Ingenieurbüro zu überlegen, ob der Kredit von 4,1 Millionen Franken für das voraussichtlich am 27. September zur Abstimmung gelangende Tunnel-Auflageprojekt notwendig und zielführend sei, und ob dazu tatsächlich drei Jahre benötigt würden. Eine genügend genaue Kostenschätzung für das Tunnelprojekt sei für weniger als 1,5 Millionen Franken und in weniger als zwei Jahren möglich – davon ist die IG überzeugt, die darauf hinweist, dass das Ingenieurbüro dies bestätigt habe.

Das Happy End blieb aus

Mit einer Genauigkeit von plus/minus 15 Prozent wäre eine Vergleichbarkeit von Tunnel- und Doppelspurprojekt absolut möglich. Aber das Happy End blieb aus: Die IG war bereit, den Rechtsweg gegen die Ungültigkeitserklärung der Initiative abzubrechen und die Abstimmung vom 27. September mitzutragen. Doch: Der Gemeinderat «kümmert sich jetzt erneut nicht um das Wohl der Gemeinde sowie um das Resultat der Unterschriftensammlung für die Petition und die Initiative», so die IG.

Mit der Petition und 2100 Unterschriften war ein Marschhalt bei der Planung der Doppelspur gefordert worden. Doch der Gemeinderat entschied sich für eine «Standortbestimmung», zusammen mit Kanton und Appenzeller Bahnen. Das Resultat: Nun soll die Doppelspur rund 65 statt nur 26 Millionen Franken kosten – so viel, wie laut Aussage der Gemeinde ein Tunnel kosten soll.

Die IG weist darauf hin, dass im Jahr 2010 der damalige Gemeinderat im Zusammenhang mit der Durchmesserlinie unter anderem verlauten liess: «Aus diesem Grund (Erhaltung der Attraktivität des Dorfs) befürwortet der Gemeinderat das Projekt Durchmesserlinie unter der Bedingung, dass ein Tunnel in Teufen – wenn auch zeitlich nachgelagert – integraler Bestandteil des Projektes wird.»

Die IG schreibt, dass der Gemeinderat seither wohl auf Druck des Kantons und der Appenzeller Bahnen auf die für das Dorf schlechtere Doppelspurlösung umgeschwenkt sei und damit riskiere, dass der Dorfkern von Teufen über Generationen hinweg verunstaltet bleibe. In seinem Brief an die IG verteidige sich der Gemeinderat nun mit der Begründung, dass der Kanton und die Appenzeller Bahnen die Doppelspur bevorzugen. «Der Gemeinderat muss sich den Vorwurf gefallen lassen, die Interessen des Kantons und der Bahn höher zu gewichten als die der Gemeinde», schreibt die enttäuschte IG in der gestern publizierten Mitteilung.