Die Hallenbäder in Ausserrhoden bleiben geschlossen Aufgrund der Weisungen des Bundesrates haben die Betreiber der Hallenbäder beschlossen, den Betrieb einzustellen. Auch Jugendtreffs bleiben geschlossen. Mea McGhee 15.03.2020, 11.41 Uhr

Das Sportzentrum Herisau bleibt geschlossen. Bild: APZ

Das Sportzentrum Herisau hat am Samstag den Betrieb aller Anlagen eingestellt. Hallenbad sowie der Wellnessbereich, Eishalle, Turnhallen, Fitnessraum und das Restaurant sind zu.

Die Klinik Gais AG teilt mit, dass sie das Hallenbad bis auf Weiteres schliesst. Damit sollen Patientinnen und Patienten sowie die Mitarbeitenden geschützt werden.

In Speicher bleiben das Hallenbad Buchen sowie der Jugendtreff Le Coin bis am 4. April geschlossen. Das Jugend-Segellager in Holland ist abgesagt.