Die Geschichte hinter diesem Bild: Ida Baumann aus Herisau war talentiert, doch der grosse Erfolg blieb ihr verwehrt Die Ausstellung «Berufswunsch Malerin!» im Historischen und Völkerkundemuseum in St.Gallen zeigt Bilder von elf Wegbereiterinnen der Schweizer Kunst aus 100 Jahren. Unter ihnen befindet sich auch die Herisauer Künstlerin Ida Baumann. Eines ihrer Werke wurde kürzlich per Zufall in einem Wittenbacher Haushalt entdeckt. Karin Erni 14.10.2020, 05.00 Uhr

Ida Baumann im Alter von 29 Jahren. «Die junge Zigeunerin» entstand im September 1885 ist das älteste bekannte Gemälde der Herisauer Künstlerin. Das Porträt einer unbekannten Lady entstand im 1890 während ihrer Zeit in England. Das Porträt von Anna Elvira Zellweger-Tobler entstand wohl 1889 in der Heimat. Das Porträt der früh verstorbenen Melanie Tanner-Winterhalter gibt dem Betrachter einige Rätsel auf. Im Sommer malte Ida Baumann oft Genrebilder mit Szenen und Motiven aus dem Appenzellerland. Clara Walser-Baumann, die Schwester der Malerin, 1911. Miniatur eines Mädchens mit lockigem Haar. Der Maurerjunge ist ein Spätwerk. Ein Selbstporträt aus dem Jahr 1925

«Wir haben uns immer gefragt, wer der Maler Baumann sein könnte, dessen Signatur auf dem Bild in unserem Wohnzimmer prangt», sagt Ruth Angehrn aus Wittenbach. «Doch wir haben nie etwas darüber herausgefunden.» Die Antwort erhielt sie überraschend vor einigen Tagen von Daniel Studer.

Der Direktor des Historischen und Völkerkundemuseums in St.Gallen meldete sich bei ihr, weil er das Bild zufällig in einem Buch über Bauernhäuser entdeckt hatte. Beim Porträt der jungen Frau in Innerrhoder Tracht handelt es sich um ein Werk der Malerin Ida Baumann aus Herisau. Eine fast identische Version des Bildes ziert den Buchumschlag zur aktuellen Ausstellung «Berufswunsch Malerin!» im St.Galler Museum. Gemäss Daniel Studer war bekannt, dass eine zweite Version des Bildes existiert, sie war bisher aber nur als kleinformatige Fototafel in Schwarz-Weiss vorhanden.

Ein Bild der Herisauer Malerin Ida Baumann ziert seit Jahren Ruth Angehrns Wohnzimmerwand. Bild: Arthur Gamsa

Wer die Frau auf dem um 1893 entstandenen Bild ist, weiss dagegen Ruth Angehrn. Es handelt sich um Josefa Broger, die Tochter des damaligen Innerrhoder Gerichtspräsidenten Josef Anton Broger. Josefa hatte 1890 den 26-jährigen Adolf Fecker aus Wittenbach geheiratet, der ein Jahr später Gemeindepräsident wurde und das Amt 37 Jahre lang ausübte.

«Sie war die Grossmutter meines verstorbenen Lebenspartners Dölf Fecker», sagt Ruth Angehrn. Das Bild von der schönen Innerrhoderin sei innerhalb der Familie immer weitergegeben worden. Sie hütet es derzeit für die nächste Generation. Ruth Angehrn weiss von einer Anekdote, die in der Familie erzählt wird:

«Viele Innerrhoder hatten Adolf Fecker nicht verziehen, dass er eine der schönsten Frauen von Appenzell geheiratet hat.»

Besuche bei den Schwiegereltern hätten deshalb nur während der Melkzeiten und in Begleitung zweier grosser Hunde stattgefunden. «Auswärtigen, welche begehrte Innerrhoderinnen heirateten, drohte damals eine Tracht Prügel», erzählt Angehrn.

Bekannte Herisauer Familie

Ida Baumann wurde am 12. März 1864 als zweite Tochter des Stickereifabrikanten und Kantonsrats Johannes Baumann in Herisau geboren. Nach dem frühen Tod seiner Frau verheiratete sich der Vater nochmals. Aus dieser Ehe gingen acht Kinder hervor. Darunter Anna, die sich ebenfalls als Malerin betätigte, sowie Johannes Baumann, der 1934 in den Bundesrat gewählt wurde.

Ida Baumann fiel früh durch ihr Talent auf. Ihre erste Ausbildung erhielt sie an der Gewerbeschule St.Gallen. Nach einem Aufenthalt bei Künstlern in Darmstadt besuchte sie 1885 die Académie Colarossi in Paris. In den Jahren 1887 bis 1889 durfte sie im Pariser Salon ausstellen. Bereits während ihrer Studienzeit entwickelte sie eine Vorliebe für die Porträtmalerei und wagte sich schon bald an erste Aufträge.

1888 führte sie ein Auftrag nach England, wohin sie nach Abschluss ihres Studiums übersiedelte.

Ida Baumanns Porträt einer unbekannten Lady entstand im 1890 während ihrer Zeit in England. Bild: Torre Abbey Museum, Torquai

Baumann war eine gefragte Malerin und konnte 1892 und 1893 vier ihrer Porträts in der Royal Academy ausstellen.

Ähnliche Aufträge führte sie auch in ihrer Ostschweizer Heimat aus. Einige davon sind in der Ausstellung zu bewundern, so die Porträts von Anna Elvira Zellweger oder Melanie Tanner-Winterhalter. Während ihrer Sommeraufenthalte im Appenzellerland malte sie auch sogenannte Genrebilder, die Leute aus dem Volk – meist in Tracht – zeigen.

Eine Zäsur im Leben der begabten Malerin bildete der Gelenkrheumatismus, der ihr Leben ab 1894 stark einschränkte. Als Broterwerb fertigte sie Porträts von Politikern sowie Miniaturen an. Um 1920 war die Künstlerlaufbahn von Ida Baumann weitgehend beendet, denn sie war wegen ihrer Krankheit zunehmend auf externe Hilfe angewiesen. Sie starb am 24. August 1932 im Haus ihrer Nichte in Heiden.

Das Bild hat keinen Millionenwert

Reich ist die Familie Fecker durch das Bild der Trachtenfrau indes nicht geworden. Damit hätten sie auch nicht gerechnet, sagt Ruth Angehrn. «Das Bild hat vor allem ideellen Wert für uns.» Die Werke von Ida Baumann wurden bislang lediglich zu Preisen im drei- oder tiefen vierstelligen Bereich gehandelt. Das teuerste Bild, ein Mädchen, das drei Kaninchen füttert, erzielte 1988 bei einer Versteigerung in New York 8451 Euro. Daniel Studer bedauert, dass Ida Baumann bislang keine grössere Bekanntheit erlangt hat. Er hofft, dass die Herisauerin nicht zuletzt durch die Ausstellung ihren gebührenden Platz in der Schweizer Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts erhält.

Hinweis: Die Ausstellung «Berufswunsch Malerin!» im Historischen und Völkerkundemuseum in St.Gallen ist noch bis 31. Januar 2021 geöffnet.