«Hohe Bedeutung fürs Dorf und den Tourismus»: Gemeinde Urnäsch unterstützt Krone Immobilien AG mit 200'000 Franken Kürzlich wurde bekannt, dass das Hotel-Restaurant Krone in Urnäsch Ende Jahr einen neuen Besitzer erhält. Nun beteiligt sich auch die Gemeinde am Gastro-Betrieb.

Walter Höhener (links) und Walter Nef vor dem Hotel Restaurant Krone Urnäsch. (Bild: Karin Erni)

(vat) Die neu gegründete Krone Immobilien AG unter der Führung des Urnäschers Walter Nef übernimmt die «Krone» für 2,5 Millionen Franken. Sie will den Betrieb nicht nur erhalten, sondern sogar ausbauen und noch attraktiver machen. Jetzt will sich auch die Gemeinde selbst an der Krone Immobillien AG beteiligen. Die Gemeinde schreibt in ihrer Medienmitteilung:

«Die Bedeutung des Betriebes für das Dorf Urnäsch sowie den Tourismus wird durch den Gemeinderat hoch gewichtet.»

Der Gemeinderat sei zudem erfreut, dass mit der Gründung der Krone Immobilien AG eine nachhaltige Grundlage für einen gesicherten Fortbestand des Hotel- und Restaurant-Angebotes in Urnäsch geschaffen werde.

Die Beteiligung in der Höhe von 100'000 Franken als Aktien und 100'000 Franken als Kapitaleinlage stuft der Gemeinderat aufgrund des vorliegenden Businessplans als vertrauenswürdig und als verantwortbares Investment in das lokale Gastro- und Hotelunternehmen ein.

Besitzer geht in den Ruhestand

Fast 34 Jahre lang führte Walter Höhener erfolgreich das Hotel-Restaurant Krone. Der 63-jährige sei schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einer guten Nachfolgelösung gewesen. Er freut sich, dass der Betrieb nun vor einer gesicherten Zukunft steht. Am kommenden Silvester wird Höhener sich zum letzten Mal die Kochschürze umbinden.