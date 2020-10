Die Fronten beim Schiesssportzentrum Teufen verhärten sich wegen einer offenen Forderung von 130'000 Franken – nun ziehen Betreiber und Gemeinde Anwälte bei Es ist kein Ende des Dramas um das Schiesssportzentrum Teufen in Sicht. Bis Ende Jahr muss die Betreiberin, die Genossenschaft, eine offene Forderung von 130'000 Franken begleichen, ansonsten droht die Betreibung auf Grundpfandverwertung. Die Genossenschaft selbst setzt alles eine gütliche Einigung mit der Gläubigerin. Astrid Zysset 06.10.2020, 05.00 Uhr

Das Schiesssportzentrum Teufen hat seit der Eröffnung 2012 mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Bild: Ralph Ribi

Die Enttäuschung ist ihm anzumerken. «Dass die Gemeinde nun einen Anwalt beauftragt hat, um die Ausstände der Genossenschaft Schiesssportzentrum (SSZ) einzutreiben, das hat mich schon sehr getroffen», sagt Genossenschaftsvizepräsident Heinz Bolliger. Eine entsprechende Anwaltsvollmacht wurde bereits im vergangenen März unterzeichnet.

Jetzt erst aber liegt Bolliger ein Schreiben vor, in welchem jener Anwalt darlegt, dass der offene Betrag von fast 130'000 Franken bis Ende Jahr beglichen werden muss. Ansonsten würde die Betreibung auf Grundpfandverwertung eingeleitet.

Der Genossenschaftsvizepräsident nimmt die Drohung zur Kenntnis, macht aber auch deutlich, dass er eigentlich auf eine Gesprächsbereitschaft seitens der Gemeinde gehofft hatte, auf eine gütliche Einigung. Doch die scheint in weiter Ferne zu sein.

Heinz Bolliger ist Vizepräsident der Genossenschaft Schiesssportzentrum. Einen Präsidenten gibt es seit Jahren nicht. Bild: PD

Anstatt 1,85 schlussendlich 3,15 Millionen Franken

Der Leidensweg des SSZ ist lang, obwohl es erst 2012 eröffnet wurde. Schon während der Bauphase deutete sich eine massive Baukostenüberschreitung ab; anstatt 1,85 kostete der Bau schlussendlich 3,15 Millionen Franken. Dies war – nebst einem fehlenden Businessplan – der Hauptgrund, dass das SSZ in finanzielle Schieflage geriet.

Im April 2013 schlug die Gemeinde vor, das Baurecht für 660'000 Franken zurückzukaufen. Die Genossenschaft lehnte jedoch ab. Sie konnte sich aus eigener Kraft sanieren. Zumindest ansatzweise. 2018 drohte der Konkurs. Abhilfe schaffen sollte eine Initiative, welche forderte, dass die Gemeinde jährliche Betriebsbeiträge bis maximal 52'000 Franken an die Genossenschaft leistet wie auch auf die Verzinsung des Darlehens verzichtet, dass die Gemeinde dem SSZ einst gewährte. Zudem sollte die Amortisationspflicht von 20'000 Franken pro Jahr bis Ende 2030 ausgesetzt werden.

Im November 2019 lehnte das Stimmvolk diese Initiative aber deutlich ab. Seitdem droht die Eintreibung der Schulden auf dem Rechtsweg. Eine erste Frist im August verstrich, ohne dass Gelder seitens der Genossenschaft überwiesen worden wären.

Genossenschaft schaltet nun auch Anwalt ein

Für Bolliger ist die fehlende Gesprächsbereitschaft seitens der Gemeinde nicht nachvollziehbar.

«Es ist bei der Entstehung des SSZ vieles schief gelaufen. Auf Seiten der Genossenschaft wie auch der Gemeinde wurden Fehler gemacht.»

Der Vizepräsident macht deutlich, dass die Gemeinde unter anderem an der Baukostenüberschreitung ihre Mitschuld trägt und Verantwortung übernehmen müsste. «Auch wenn damals andere Gemeinderäte am Ruder waren; es ist wie bei einer Erbschaft. Schulden vorangegangener Generationen müssten durch die jetzige gesühnt werden.»

Bolliger glaubt, dass, sollte die Gemeinde ihre Mitschuld tragen, die Forderung von 130'000 Franken aufgrund der noch strittigen Punkte «stark schrumpfen» würde. Der Betrag von 130'000 Franken kommt aus der jährlichen Amortisation des Darlehens von mindestens 20'000 Franken zustande. Um das Tragen der Verantwortung der Gemeinde einzufordern, will Bolliger nun ebenfalls einen Anwalt einschalten.

Kein Interesse am Rückkauf des Baurechts

Der letzte Versuch der Genossenschaft, mit der Gemeinde in Kontakt zu treten, scheiterte. An der 9. ordentlichen Generalversammlung vergangenen Juni wurde beschlossen, der Gemeinde den Rückkauf des Baurechts in der Höhe ihres Darlehens von 660'000 Franken anzubieten – derselbe Vorschlag also, den die Gemeinde einst machte und welchen die Genossenschaft ablehnte. Die Gemeinde antwortete mittels eines Briefes im August. Der Vorschlag wurde mit Verweis auf das Abstimmungsergebnis vergangenen November abgelehnt. Bolliger macht dies betroffen:

«Was hat die Abstimmung, bei der es um einen jährlichen maximalen Betriebsbeitrag ging, mit unserem Angebot zu tun?»

Aufgeben kommt für den Vizepräsidenten nicht in Frage. «Aus moralischen Gründen bin ich das den jungen Schiesssportschülern schuldig. Ich war auch einmal jung und dankbar, dass ich meine Träume verwirklichen konnte.» Sollte die Genossenschaft tatsächlich betrieben werden, würde Bolliger Rechtsvorschlag einlegen. Damit könnte er Zeit gewinnen. Zeit für die Suche nach Investoren. Gibt es da schon Interessenten?

«Ich habe einige Kontakte, aber spruchreif ist noch nichts.»

Aufgrund der Pandemie musste das SSZ zwei Monate schliessen. Die Einnahmen dieser Zeit fehlen. Ein Gesuch um ausserordentliche Unterstützung lehnte die Gemeinde mit dem Verweis auf das Abstimmungsergebnis vom November 2019 ebenfalls ab. Trotz dieses finanziellen Lochs blickt Bolliger zufrieden in die Zukunft. Der Betrieb fange wieder an zu laufen, sagt er. Die Erfolgsrechnung 2019 schloss leicht positiv ab und die Verbesserung gegenüber 2018 betrug 8500 Franken.

Gemeinde signalisiert Gesprächsbereitschaft

Seitens der Gemeinde heisst es, dass man nach wie vor an einer gütlichen Einigung interessiert und unverändert gesprächsbereit sei. Gemeindepräsident Reto Altherr sagt auf Anfrage:

«Mit den Exponenten des SSZ sind wir denn auch in den letzten Wochen und Monaten diverse Male in Kontakt gestanden. Es ist leider aber auch so, dass offene Forderungen bestehen für welche wir den Rechtsweg einleiten mussten.»

Zum Vorwurf einer moralischen Mitschuld der Gemeinde an der finanziellen Misere des SSZ fügt Altherr an: «Die Geschichte des Schiesssportzentrums wurde 2012 detailliert aufgearbeitet und die Öffentlichkeit anschliessend an einer Orientierungsversammlung informiert. Dem gibt es nichts mehr beizufügen.»