Reportage «Mir war langweilig, als die Skilifte geschlossen waren:» Die Freude ist gross, dass im Kanton Appenzell Innerrhoden wieder Ski gefahren werden kann Seit dem 30. Dezember darf der Hornlift wieder in Betrieb genommen werden. Unter welchen Umständen dies trotz Corona möglich ist und wie das bei den Schneesportlern und Mitarbeitenden ankommt, zeigt eine Reportage. Lea Sager 30.12.2020, 18.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schwende - Skilift Ebnenalp Horn ist geöffnet trotz Coronavirus viele Skifahrer nutzen dies. Abstände und Sicherheitsbestimmungen.

Schwende - Skilift Ebnenalp Horn ist geöffnet trotz Coronavirus viele Skifahrer nutzen dies. Abstände und Sicherheitsbestimmungen.

Schwende - Skilift Ebnenalp Horn ist geöffnet trotz Coronavirus viele Skifahrer nutzen dies. Abstände und Sicherheitsbestimmungen.

Schwende - Skilift Ebnenalp Horn ist geöffnet trotz Coronavirus viele Skifahrer nutzen dies. Abstände und Sicherheitsbestimmungen.

Schwende - Skilift Ebnenalp Horn ist geöffnet trotz Coronavirus viele Skifahrer nutzen dies. Abstände und Sicherheitsbestimmungen.

Schwende - Skilift Ebnenalp Horn ist geöffnet trotz Coronavirus viele Skifahrer nutzen dies. Abstände und Sicherheitsbestimmungen.

Schwende - Skilift Ebnenalp Horn ist geöffnet trotz Coronavirus viele Skifahrer nutzen dies. Abstände und Sicherheitsbestimmungen.

Schwende - Skilift Ebnenalp Horn ist geöffnet trotz Coronavirus viele Skifahrer nutzen dies. Abstände und Sicherheitsbestimmungen.

Schwende - Skilift Ebnenalp Horn ist geöffnet trotz Coronavirus viele Skifahrer nutzen dies. Abstände und Sicherheitsbestimmungen.

Schwende - Skilift Ebnenalp Horn ist geöffnet trotz Coronavirus viele Skifahrer nutzen dies. Abstände und Sicherheitsbestimmungen.

Schwende - Skilift Ebnenalp Horn ist geöffnet trotz Coronavirus viele Skifahrer nutzen dies. Abstände und Sicherheitsbestimmungen.

Schwende - Skilift Ebnenalp Horn ist geöffnet trotz Coronavirus viele Skifahrer nutzen dies. Abstände und Sicherheitsbestimmungen.

Schwende - Skilift Ebnenalp Horn ist geöffnet trotz Coronavirus viele Skifahrer nutzen dies. Abstände und Sicherheitsbestimmungen.

Schwende - Skilift Ebnenalp Horn ist geöffnet trotz Coronavirus viele Skifahrer nutzen dies. Abstände und Sicherheitsbestimmungen.

Schwende - Skilift Ebnenalp Horn ist geöffnet trotz Coronavirus viele Skifahrer nutzen dies. Abstände und Sicherheitsbestimmungen.



Es ist Ferienzeit und das Wetter perfekt, um mit der ganzen Familie auf die Skipiste zu gehen. In der vergangenen Woche war dies nicht möglich, da die Skilifte in Appenzell Innerrhoden coronabedingt stillstanden. Nur nach Überprüfung der epidemiologischen Situation durch die Standeskommission konnte den Betreiberinnen und Betreibern von Skigebieten per 30. Dezember eine Bewilligung zur Wiedereröffnung erteilt werden. Dazu gehört auch das Familienskigebiet Ebenalp-Horn. Voraussetzung für eine Bewilligung des Kantons waren ein bestätigtes Schutzkonzept und die Zulassung durch die epidemiologische Lage des Kantons wie auch durch die Kapazitäten in den Spitälern.

Die Freude ist gross und das schöne Wetter und der frische Schnee ziehen viele Leute auf die Piste. Vier Schüler stehen schon den ganzen Morgen auf den Ski:

«Mir war langweilig, als die Skilifte geschlossen waren. Vor allem, als es dann schneite, hatte ich Lust, Ski zu fahren. Deshalb freue ich mich riesig, dass der Lift wieder offen hat.»

Diese vier Schüler mussten in der Vorwoche mit Schlitteln vorliebnehmen. Aber jetzt geht es wieder auf die Ski. Bild: Lea Sager

Neben den Gästen sind auch viele Mitarbeiter vor Ort. Sie tauschen sich aus und beobachten die Situation, die sich als sehr positiv herausstellt. Der grosse Ansturm sei im Rahmen der Erwartungen gewesen, meint der Kommunikationsverantwortliche des Skigebiets Roman Hänggi. Sie stünden in gutem Kontakt mit dem Kanton und legen viel Wert auf eine aktive Kommunikation. Es sei sehr erfreulich, dass der Skibetrieb wieder aufgenommen werden konnte, zumal sich das ausgearbeitete Schutzkonzept bewährt habe und auch gut eingehalten werde. Roman Hänggi sagt:

«Unsere Gäste sind sehr diszipliniert und wissen, dass sie sich selbst keinen Gefallen tun, wenn sie das Schutzkonzept nicht einhalten. Dann droht uns nur eine weitere Schliessung, und das wollen wir alle verhindern.»

Nur Halbtageskarten werden angeboten

Grosse Umstrukturierungen wurden nicht benötigt. Das Skigebiet ist gut organisiert. Es wird darauf geachtet, dass keine zu grosse Durchmischung der Benutzer des Hornlifts und des Kinderlands stattfindet. Dazu werden die Besucherströme durch Zäune getrennt und geleitet. Zudem sind die Parkplätze limitiert. «Dadurch können wir die Anzahl der Gäste etwas regulieren», erklärt Hänggi. Da die Skigebiete im Kanton St.Gallen erst ab dem 31. Dezember wieder öffnen, war ein zusätzlicher Ansturm zu erwarten. Es sei sogar dazu gekommen, dass der Parkdienst Gäste wieder nach Hause schicken musste, weil alles voll war. Doch die Leute seien verständnisvoll.

Im Moment werden nur Halbtageskarten angeboten. «Viele kommen mit kleinen Kindern und gehen nach zwei Stunden wieder. Das ist der Vorteil eines kleinen Skigebiets», meint der Kommunikationsverantwortliche. So entstehen zwei Gruppen, die sich kaum durchmischen, und wenn die «Morgengruppe» das Skigebiet gegen Mittag verlässt, gibt es am Nachmittag Platz für neue Gäste. Trotz dieser Besonderheiten zeigen sich die Schneesportler sehr dankbar und freuen sich, dass wieder Ski gefahren werden darf. Es wird zudem erhofft, dass auch die Skilifte in der Ebenalp, die derzeit nur teils geöffnet haben, bald in Betrieb genommen werden können. Bisher mangelt es jedoch an Schnee.

Eine Familie aus dem Kanton Schwyz picknickte am Pistenrand. Der Vater erzählt:

«Wir sind extra einen Tag länger in Appenzell in den Ferien geblieben, damit wir mit den Kindern noch Ski fahren gehen konnten. In Schwyz sind die Skigebiete nach wie vor geschlossen.»

Dass es viele Leute hat, sei bei diesem schönen Wetter zu erwarten gewesen und störe sie nicht. Auch dass das Pistenrestaurant derzeit nur Take-away anbietet, macht für die Picknicker keinen Unterschied.

Diese Familie hat extra ihr Ferienaufenthalt verlängert. Bild: Lea Sager

Auch die Skischule ist teilweise bereits wieder in Betrieb. Der Bescheid, dass das Skigebiet wieder öffnen darf, sei zu kurzfristig gekommen, um abgesagte Skikurse neu zu organisieren und spontan doch durchzuführen. «Wir bieten in den nächsten Tagen nur Privatkurse an. Die Gruppenkurse liessen sich nicht von gestern auf heute neu planen», sagt Skilehrerin Susanne Kölbener.

Susanne Kölbener ist seit vielen Jahren Skilehrerin am Hornlift. Bild: Lea Sager

Denn auch die Organisation von Gruppenkursen ist mit einem gewissen Mehraufwand verbunden. Man kann nicht mehr unangemeldet kommen, sondern muss sich mit einem Formular, das auf der Website aufgeschaltet ist, eintragen. Damit wird dann eine Liste mit den nötigen Kontaktdaten erstellt, die vom Schutzkonzept verlangt werden. Und das beansprucht Zeit. Die Grösse der Skigruppen sei zudem limitiert und die Plätze schnell besetzt. Es müsse auch besser eingeteilt werden, weil die Gruppen nicht durchmischt werden und die Kinder nicht einfach umgeteilt werden können wie vorher. Trotzdem ist es für Gäste wie auch Mitarbeitende eine grosse Freude, dass die Skilifte wieder genutzt werden können. Eine Mutter, die mit ihren beiden Kindern am Hornlift ansteht, meint:

«Es war sehr schade, dass man über die Feiertage nicht Ski fahren konnte. Umso grösser ist die Freude, dass der Lift jetzt läuft.»