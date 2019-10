Die Frauen des UH Appenzell fordernden Meister und Cup-Sieger

Die NLB-Frauen des UH Appenzell stehen erstmals in einem Achtelfinal des Schweizer Cups. Am Sonntag sind die oberklassigen Kloten-Dietlikon-Jets zu Gast.

Gegen die Kloten-Dietlikon Jets will der UH Appenzell möglichst lange die Null halten. (Bild: PD)

Noch nie in der Geschichte von Unihockey Appenzell stiess das Frauenteam bis ins Achtelfinale des Schweizer Cups vor. Ein 11:5-Sieg im September gegen das Team Aarau ist der Grund, weshalb sich die Innerrhoderinnen nun auf ein Spiel freuen dürfen, das Sportchef Marco Mösli als etwas «bisher Einzigartiges» bezeichnet. Es sei mit das grösste Spiel, seit es den UH Appenzell gebe.

Die Partie geniessen

Mit den Kloten-Dietlikon-Jets gastiert am Sonntag um 15 Uhr der aktuelle Branchenprimus in der Sporthalle Wühre in Appenzell. Diesem gelang letzte Saison das Double aus NLA-Meisterschaft und Pokalsieg. «Für unsere Spielerinnen wird es vor allen Dingen eine Partie, die sie geniessen sollen», sagt Sportchef Mösli. Die Jets aus dem Wettbewerb zu werfen, dürfte ein extrem schwieriges Unterfangen werden. Die Frauen aus der Flughafenstadt haben in der vergangenen Saison die Dominanz von Serienmeister Piranha Chur gebrochen und verfügen über mehrere Nationalspielerinnen. Sportchef Mösli weiss auch: «Der Niveauunterschied zwischen NLA und NLB ist ein grosser, das merken momentan die Aufsteigerinnen von Mendrisio.»

Möglichst lange die Null halten

Doch was spricht anhand dieser scheinbar enormen Übermacht der Kloten-Dietlikon Jets am Sonntag überhaupt für den UH Appenzell? Eine alte Faustregel: Im Cup kann alles passieren. «Wir werden versuchen, die Jets zu überraschen und so lange wie möglich ohne Gegentreffer zu bleiben», sagt Mösli. Je länger man die Null halte, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Gäste nervös würden. Für die Frauen des UH Appenzell spricht zudem, dass Trainer Christian Forster nach der langen Nationalmannschaftspause auf einen ausgeruhten Kader zurückgreifen kann und das Team gut auf das Spiel hat vorbereiten können. Und nicht zuletzt geniessen die Appenzellerinnen Heimrecht: «Wir erwarten sicher so viel Publikum wie bei einem Derby. Das Publikum im Rücken ist natürlich ein Vorteil», sagt Mösli.

Nicole Fässler: Wir sind heiss auf dieses Spiel»

Nicole Fässler ist Captain des UH Appenzell. Aus ihrer Zeit beim NLA-Club UH Red Lions Frauenfeld kennt sie die Gegnerinnen vom Sonntag. Die torgefährliche Center-Spielerin verrät, wie die Appenzellerinnen den oberklassigen Züricherinnen das Leben schwer machen wollen.

Nicole Fässler, Topskorerin des UH Appenzell. (Bild: PD)

Welche Bedeutung hat das Spiel?

Es ist ein riesiges Highlight, gegen ein so erfolgreiches Team zu spielen, das in den letzten Saisons viele Titel gewonnen hat. Mit Frauenfeld in der NLA durfte ich Erfahrung sammeln und gegen Kloten spielen, aber dies nun mit dem UH Appenzell in einem Cupspiel zu tun, ist noch einmal etwas anderes. Innerhalb des Teams sprechen wir schon lange darüber, wie wir uns auf dieses Spiel freuen.

Wie viel Respekt haben Sie vor den Kloten-Dietlikon Jets?

Der Respekt ist sicherlich da. Die Jets haben neun Nationalspielerinnen unter anderem aus der Schweiz, Schweden oder Tschechien, wo das Unihockey einen hohen Stellenwert geniesst. Es ist eine Ehre, sich mit diesen Spielerinnen messen zu dürfen. Besonders unsere jüngeren Spielerinnen haben Respekt vor der Partie. Aber es ist auch eine Chance für uns, gegen diesen starken Gegner zu spielen.

Wie sind die Chancen des UH Appenzell?

Mit einer guten Kollektivleistung können wir den Gegnerinnen das Leben schwer machen. Ob es dann für einen Sieg reicht, ist eine andere Frage. Wir gehen als Underdog in die Partie. Der Cup hat aber seine eigenen Regeln. Wir müssen versuchen, gute Momente und Aktionen zu zeigen. Vielleicht gelingt ja eine Sensation, obwohl es sehr unwahrscheinlich ist.

Gibt es etwas, das Sie positiv stimmt für den Sonntag?

Wir haben einen super Zusammenhalt innerhalb des Teams. Alle sind heiss auf dieses Match. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen und an einem Strick ziehen, können wir vielleicht über einzelne Spielphasen mithalten, wenn auch nicht über die vollen 60 Minuten.

Sie sind Topskorerin des UH Appenzell. Was würde Ihnen ein Treffer gegen die Kloten-Dietlikon Jets persönlich bedeuten?

Es wäre ein schönes Erlebnis, über das ich mich riesig freuen würde. Am liebsten wäre es mir aber, wenn wir als Team unsere Leistung abrufen können und einen super Match zeigen.

Natalie Schürpf: «Ich würde bei einem Treffer jubeln»

Natalie Schürpf hat ihre Unihockey-Karriere als gebürtige Appenzellerin beim UH Appenzell gestartet. Diese Saison spielt sie bei den Kloten-Dietlikon Jets. Gegen ihren Ex-Klub möchte die 25-Jährige einen Sieg ihres aktuellen Teams sehen. Wegen einer Verletzung wird sie diese nur als Zuschauerin unterstützen können.

Natalie Schürpf, Innerrhoderin im Dienste der Kloten-Dietlikon Jets. (Bild: Andy Suter)

Wie wird es sich anfühlen, im heimischen Appenzell auf der Seite des Auswärtsteams zu stehen?

Im Vorfeld ist es immer speziell zu wissen, dass das nächste Spiel gegen ehemalige Mannschaftskolleginnen in der ehemaligen Heimstätte stattfindet. Ab dem Warm-up ist es wichtig, den Fokus zu finden und sich von äusseren Gegebenheiten nicht mehr ablenken oder beeinflussen zu lassen.

Pflegen Sie Freundschaften zu Spielerinnen des UH Appenzell und wenn ja, tauscht man sich im Vorfeld einer solchen Partie aus?

Ja, ich kenne die eine oder andere Spielerin des UH Appenzell aus Juniorinnenzeiten oder der Zeit beim UHC Waldkirch-St. Gallen. Im Vorfeld tauschen wir uns aber nicht aus, wie wir spielen.

Feuert man in Ihrem Bekannten- und Verwandtenkreis Sie und Ihre Jets oder doch eher den heimischen UH Appenzell an?

Das ist eine spannende Frage, da müsste ich jetzt weiterfragen. Ich freue mich auf ein gutes Spiel mit fairen Zuschauern.

Würden Sie bei einem Treffer gegen den UH Appenzell jubeln?

Ja, das würde ich. Ich bin bei Spielen der Jets immer mit Herzblut dabei. Im Moment, indem ein Tor fällt, denkt man nicht darüber nach, gegen wen man spielt. Dann freut man sich einfach.

Der UH Appenzell steht zum ersten Mal im Cup-Achtelfinal. Für die Kloten-Dietlikon Jets geht es darum, den Titel zu verteidigen. Ist die Partie gegen die unterklassigen Innerrhoderinnen aus sportlicher Sicht eine Pflichtaufgabe?

Der UH Appenzell hat enorme Fortschritte gemacht in den vergangenen Jahren. Es ist bewundernswert, wie sich die Mannschaft bis in die NLB hochgearbeitet hat. Vor jedem Spiel, das wir bestreiten, setzen wir uns mit der gegnerischen Mannschaft auseinander. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Liga die Gegnerinnen spielen. Gewinnen wollen wir immer.