Die erste Million ist investiert: Das Hotel Linde in Heiden eröffnet nach der ersten Umbauetappe mit renovierten Zimmern und neuen Möbeln  

Gastgeber verlassen die «Linde»

Im Betrieb des Hotels Linde kommt es zu personellen Wechseln. Mit der Wiedereröffnung hat der neue Küchenchef Markus Steger seine Stelle angetreten. Er war bis anhin im Gasthof Krone in Wolfhalden tätig. An seiner neuen Wirkungsstätte wird er künftig unter einer neuen Geschäftsführung kochen. Wie kürzlich bekannt wurde, haben die bisherigen Gastgeber gekündigt. Sie werden die «Linde» per Ende Jahr verlassen. Kasia Balinska Thurnherr ist seit fast 17 Jahren für das traditionsreiche Hotel und Restaurant tätig, 15 Jahre davon in der Geschäftsleitung. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Stiftung und der Genossenschaft wird nun eine Nachfolgelösung suchen. (cal)