«Die eigene politische Tätigkeit steht für mich nicht an vorderster Stelle»: So tickt der neue Präsident des Innerrhoder Gewerbeverbands Der politische einflussreiche Innerrhoder Gewerbeverband erhält Mitte November einen neuen Präsidenten: Michael Koller, 35 Jahre alt, Geschäftsführer einer Werbeagentur in Appenzell. Seine eigene politische Tätigkeit wird der zweifache Vater vorerst in den Hintergrund stellen und sich auf die Verbandsführung konzentrieren. Claudio Weder 10.11.2020, 05.00 Uhr

Michael Koller übernahm vor zwei Jahren die von seinem Vater Emil Koller gegründete Werbeagentur koller.team in Appenzell. Bild: Claudio Weder

Lange Zeit war ungewiss, ob die diesjährige Hauptversammlung des Innerrhoder Gewerbeverbands (KGV) aufgrund der jetzigen Situation stattfinden kann. Nun ist klar: Wegen Corona wird sie online durchgeführt. Ebenso klar ist, dass der amtierende Präsident Albert Manser, der eigentlich schon 2019 zurücktreten wollte, seine Amtszeit nicht noch einmal um ein Jahr verlängern muss. Denn mit dem 35-jährigen Michael Koller konnte nun jemand gefunden werden, der in Mansers Fussstapfen tritt. Weil keine Gegenkandidaturen vorliegen, dürfte seine Wahl ins Präsidium unbestritten sein.

Im vergangenen Jahr fehlten dem amtierenden Vizepräsidenten Michael Koller noch «die nötigen Kapazitäten», um das Amt per sofort übernehmen zu können. Interesse habe er aber dennoch bekundet und das vergangene Jahr genutzt, um einen Einblick zu erhalten und sich vorzubereiten. Gefragt nach seiner Motivation antwortet Koller:

«Ich bin ein überzeugter Anhänger unseres Milizsystems. Und in Innerrhoden gehört es einfach dazu, irgendwann ein öffentliches Amt zu übernehmen.»

Weiter erhofft sich Koller, neue Kontakte knüpfen zu können: Vor allem durch die Einbettung des KGV in den Schweizerischen Gewerbeverband komme man auch auf nationaler Ebene ungezwungen in Kontakt mit interessanten Persönlichkeiten, sagt der 35-Jährige, der gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern in Eggerstanden wohnt.

«Wir brauchen auch die Alten»

Der KGV gilt als politisch einflussreichster Verband in Innerrhoden. Im Grossen Rat bildet die Gewerbefraktion mit 22 Mitgliedern die grösste Fraktion. Kollers primäres Ziel: «Dafür zu sorgen, dass dies auch so bleibt.» Als neuer Verbandspräsident wird er in erster Linie damit beschäftigt sein, geeignete Personen für politische Ämter zu motivieren, sei es auf kommunaler, kantonaler oder nationaler Ebene.

Dass dies eine schwierige Aufgabe ist, hat auch Michael Koller bemerkt, der seit einem Jahr im Vorstand des KGV aktiv ist. Gerade für die Bezirksgremien sei die Suche nach möglichen Kandidatinnen und Kandidaten heuer harzig gewesen. «Die Leute sind durch Beruf und Familie immer mehr eingespannt. Und wenn sie vor die Wahl gestellt werden, dann möchten sie sich oft lieber mehr im Job engagieren als in der Politik.» Doch Koller glaubt, noch ein weiteres Problem zu kennen: «Heutzutage wird gezielt nach möglichen Personen gesucht. Zum Beispiel nach jungen Leuten.» Eine Entwicklung, die er «gefährlich» findet:

«Man bürdet den Jungen viel zu viel auf – und vergisst gleichzeitig die Alten, welche für die Zukunft des politischen Milizsystems genauso wichtig sind.»

Verbandsführung vor politischer Tätigkeit

Koller will in den kommenden Jahren – dreizehn Jahre wie bei Albert Manser werden es aber wohl nicht sein, sagt er – nicht nur Leute für politische Ämter motivieren, sondern auch neue Verbandsmitglieder gewinnen. Wichtig sei es, als Verband attraktiv zu bleiben. Sowohl für Neuzugänge als auch für die bestehenden 500 Mitglieder. Veranstaltungen wie der Polit-Apéro, die Gewerbemesse, die Landsgemeindeversammlung, die Anlässe im Rahmen der «Arbeitswelt Innerrhoden» oder die kürzlich eingeführten Betriebsbesichtigungen hätten sich bewährt und sollen weiterhin gepflegt werden, so Koller.

Für Koller steht zunächst einmal die Verbandsführung im Vordergrund, weniger die politische Tätigkeit. Es geht ihm vor allem um Strukturen, Prozesse und Abläufe, die er effizienter machen will. Um politisch in Innerrhoden etwas zu bewegen, sei es für ihn ohnehin noch zu früh.

«Die eigene politische Tätigkeit steht für mich nicht an vorderster Stelle. Zumal Albert Manser auch weiterhin im Grossen Rat vertreten sein und dort die Gewerbefraktion leiten wird.»

Von der Käserei in die Werbeagentur

Sich selber bezeichnet Koller als «Macher». Lieber einen Fehler mehr machen, als gar nichts tun, lautet sein Motto. Zudem denkt er positiv und lösungsorientiert. Auch Führungserfahrung bringt der 35-Jährige mit. Der gelernte Mediamatiker und Marketingmanager HF übernahm vor zwei Jahren die von seinem Vater Emil Koller gegründete Werbeagentur koller.team in Appenzell. Zuvor leitete er während sechs Jahren den Bereich Marketing und Verkauf der Urnäscher Milchspezialitäten AG. Er besuchte die Offiziersschule und war bis 2019 OK-Präsident des Appenzeller Ländlerfestes. Und nicht zuletzt weiss Michael Koller auch als Vizedirigent des Jodelchörli Alpsteinblick Abtwil, wie man den Takt angibt.

Politisch positioniert sich Koller gewerbeverbandstypisch als Liberaldenkender rechts der Mitte. Angesprochen auf die «Baustellen» im Kanton Appenzell Innerrhoden, sagt er: «Es braucht endlich Klarheit beim AVZ+.» Er habe sich zwar stets als Spitalgegner geäussert, doch hält er es aus Demokratiegründen für fraglich, wenn man das Projekt nun stoppen würde. Weiter am Herzen liegt ihm der Ausbau des Glasfasernetzes, welches der Kanton bereits vorantreibt. Dieser Schritt sei dringend nötig, weil davon letztlich vor allem die Wirtschaft profitieren könne. Ebenso befürwortet Koller den Ausbau von erneuerbaren Energien auf dem Kantonsgebiet, dazu zähle aber nicht nur die Windenergie, sondern auch die Erzeugung von Strom mittels Solaranlagen.

Doch vor alledem, so findet Koller, gebe es mit der aktuellen Pandemie ein noch dringlicheres Problem zu lösen. «Appenzell Innerrhoden ist gemäss zwei voneinander unabhängigen Studien der zweit- respektive der drittwichtigste Tourismuskanton der Schweiz und wäre von längeren oder dauerhaften Einschränkungen massiv betroffen.»