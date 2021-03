Nachfolgeregelung Bei der Frehner & Co. AG in Schwellbrunn übernimmt die dritte Generation Wechsel an der Spitze des Transportunternehmens Frehner & Co. AG in Schwellbrunn: Remo Frehner wird neu Geschäftsführer. 01.03.2021, 16.47 Uhr

Peter Frehner übergibt an Remo Frehner. Bild: PD

Das im Jahr 1958 durch Jakob Frehner gegründete Transportunternehmen Frehner & Co. AG aus Schwellbrunn hat rückwirkend auf den 1. Januar seine Nachfolge geregelt. Gemäss Mediencommuniqué des Unternehmens übergibt der bisherige Geschäftsführer Peter Frehner – er hatte die Position 20 Jahre inne – die Verantwortung an die dritte Generation weiter.

Der neue Geschäftsführer, Junior Remo Frehner, ist seit 2012 im Betrieb tätig, hat seither wertvolle Erfahrungen gesammelt und ist nun bereit, die Zügel in die Hand zu nehmen. Peter Frehner wird hingegen in naher Zukunft dem Unternehmen weiter beratend und als Stütze zur Seite stehen, schreibt das Unternehmen.

Mit der getroffenen Nachfolgeregelung bleiben gemäss Mitteilung sämtliche Arbeitsplätze erhalten. Zudem kann der Kundenstamm so weiter auf die Dienstleistungen des Unternehmens aus dem Appenzeller Hinterland zählen. Trotz Coronakrise schaut das Team mit Zuversicht und Respekt in die Zukunft. Die Frehner & Co. AG ist sich aber bewusst, dass es in Zeiten von wirtschaftlichen Unsicherheiten, Marktsättigung und Coronafolgen künftig Idealismus, Engagement und Einsatz brauche, um erfolgreich zu sein. (pd)