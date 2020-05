«Die Details werden derzeit ausgearbeitet»: Kantonsrat, Grosser Rat und Einwohnerrat tagen in Appenzell Ausserrhoden wegen des Coronavirus anders als üblich Kantonsrat, Grosser Rat wie auch der Einwohnerrat müssen aufgrund des geboten 2-Meter-Abstands zwischen den Mitgliedern anderswo tagen. Zusätzliche Schutzmassnahmen gilt es einzuhalten. Astrid Zysset 16.05.2020, 05.00 Uhr

Im Kantonsratssaal fänden mit der Distanzregel nicht mehr alle Mitglieder Platz. Deshalb findet die Juni-Sitzung andernorts statt. Bild: Jesko Calderara (Herisau, 24. September 2018)

Das Schutzkonzept befindet sich zwar erst in der Ausarbeitung, doch bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die Sitzung des Ausserrhoder Kantonsrates am 15. Juni aufgrund der grassierenden Coronapandemie in einem anderen Rahmen als gewohnt stattfinden wird. Auch der Ort wird ein anderer sein. Als klar wurde, dass eine Sitzung im Kantonsratssaal in Herisau unter den gebotenen Abstandsregeln nicht möglich sein wird, suchte man nach einer Alternative.

Der Wunsch des Büros des Kantonsrates war, dass sich diese zur Abwechslung im Mittel- oder Vorderland befinden sollte. Der grösste Saal fand sich schliesslich in Speicher. Dessen Fassungsvermögen: bis zu 400 Personen. Normalerweise.

«Appellieren an die Eigenverantwortung der Sitzungsteilnehmer»

Zwar werde es eng, wenn 65 Kantonsratsmitglieder an Einzeltischen in zwei Metern Abstand zueinander dort untergebracht werden. «Aber es ist machbar», sagt Sabrina Baumgartner, Leiterin Parlamentsdienst. Auch das Mittagessen nehmen die Mitglieder an ihren Tischen ein – sofern es das Wetter nicht zulassen sollte, dass unter freiem Himmel pausiert werden kann.

«Wir appellieren an die Eigenverantwortung der Sitzungsteilnehmer.»

Weiter sagt Baumgartner: «Es wird alles dafür getan, dass die Hygiene- und Distanzregeln eingehalten werden können. Aber wir werden die Mitglieder nicht dahingehend beaufsichtigen, dass sie auch ausserhalb der Sitzung einander nicht zu nahe kommen.» Zu den Hygienemassnahmen der Kantonsratssitzung gehören Desinfektionsmittel am Eingang des Gebäudes wie auch solche beim Eintritt in den Saal. Die Rednerpulte werden zwischendurch gereinigt, ebenso die Mikrofone. Jene werden gegebenenfalls zusätzlich noch mit Plastik abgedeckt.

Session per Livestream ins Internet übertragen

Der Aufwand, die Sitzung ausserhalb des Kantonsratssaals in Herisau stattfinden zu lassen, ist gross. Da Besucherinnen und Besucher nur in beschränkter Anzahl zugelassen sind, wird die Session per Livestream ins Internet übertragen. Zur Frage wie hoch die Zusatzkosten hierfür sind, konnte Sabrina Baumgartner keine Angaben machen. «Aber die Aufwendungen halten sich im Rahmen», versichert sie.

Da die vorangegangenen beiden Sitzungen aufgrund der Pandemie abgesagt werden mussten, hätten Sitzungsgelder eingespart werden können. Und für die Miete des Buchensaals muss nichts gezahlt werden; diesen stellt die Gemeinde Speicher unentgeltlich zur Verfügung.

Wahl fürs Präsidium wird auf August verschoben

Traktandiert sind für die Junisitzung vor allem Geschäfte, die eigentlich in den vorherigen Sessionen hätten behandelt werden müssen. So werden die Staatsrechnung, der Rechenschaftsbericht des Regierungsrats wie auch ein Bericht zum Umgang mit der Coronakrise sowie einige dringende Vorstösse Gegenstand der Debatten sein. Die Neuwahl fürs Präsidium wird auf den 24. August verschoben. Turnusgemäss würde dann Margrit Müller, Gemeindepräsidentin von Hundwil, auf die bisherige Präsidentin Katrin Alder folgen. Sabrina Baumgartner gibt an, dass für jenen Tag im August eine Wahlfeier geplant sei.

«Wir rechnen derzeit mit der Durchführung. Es hängt aber davon ab, ob die Massnahmen weiter gelockert werden.»

Einwohnerrat tagt ausnahmsweise im Casino

Auch die Junisitzung des Herisauer Einwohnerrats findet unter geänderten Vorzeichen statt. Diese wird in den Grossen Saal des Casinos verlegt. Jener ist ausreichend gross, um die bis zu 40 Teilnehmenden in ausreichend Abstand zueinander Platz nehmen lassen zu können. Gesprochen wird an einem Mikrofonpult, das regelmässig gereinigt wird. Zudem steht ausreichend Desinfektionsmittel bereit. Protokollführer und Gemeindeschreiber Thomas Baumgartner gibt an, dass ein Schreiben mit den genauen Anweisungen zur Einhaltung der Hygiene- und Distanzregeln erst noch verfasst wird.

«Die Details werden derzeit ausgearbeitet.»

Was aber bereits klar ist, sind die Inhalte der Sitzung. Da diejenige vom 13. Mai abgesagt werden musste, werden zuerst jene Traktanden (Jahresrechnung, Rechenschaftsbericht) am 17. Juni behandelt. Diese Sitzung findet auch noch in alter Zusammensetzung statt. Nach einer Pause folgt dann im Anschluss gleich die erste Sitzung des neuen Amtsjahres. Inklusive Wahlen fürs Präsidium.

Karin Jung wird wohl die Nachfolge von Thomas Forster antreten, der nach zwei Jahren als Präsident nicht mehr wiedergewählt werden kann. Zudem hat er als Mitglied des Einwohnerrats seinen Rücktritt auf Ende dieses Amtsjahres eingereicht. Gemäss Thomas Baumgartner sei es üblich, dass nach der konstituierenden Sitzung im Juni der Gemeinderat den gesamten Einwohnerrat zum Abendessen einlädt. «Das haben wir nun abgesagt», so der Gemeindeschreiber. «Wahrscheinlich wird das Essen nach der Sitzung vom September oder Dezember jedoch nachgeholt.»

Keine Wahlfeier in Appenzell Innerrhoden

In Innerrhoden führt der Grosse Rat gemäss einer Mitteilung die Junisession in der Turnhalle Gringel durch. An dieser wird die Staatsrechnung verabschiedet. Zudem finden die jährlichen Wahlen für die grossrätlichen Kommissionen statt. Deren Mitglieder werden jeweils für ein Jahr gewählt, sodass ihr Mandat im Juni endet. Weil der Grosse Rat im Juni beschlussfähig ist, muss er zur Vermeidung von Lücken Kommissionswahlen vornehmen.

Die Möglichkeit einer Verschiebung des Beginns des neuen Amtsjahrs gibt es im Unterschied zu anderen Kantonen in Appenzell Innerrhoden nicht. Um aber dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Nachfolgerinnen und Nachfolger der zurücktretenden Grossratsmitglieder in den Bezirken erst im September gewählt werden, hat das Büro des Grossen Rats beschlossen, die Kommissionen in einem ersten Schritt nur bis zur Oktobersession zu wählen und dann die Kommissionen für den Rest des Amtsjahrs neu zu bestellen.

Auf die Durchführung der Wahlfeier für den neuen Präsidenten wird hingegen gemäss Schreiben verzichtet. Dieser soll erst zu einem späteren Zeitpunkt geehrt werden.