«Die derzeitige Corona-Regelung schreckt ab»: Den Restaurants im Dorf Wolfhalden fehlen die Gäste Bald gibt es im Dorf Wolfhalden keine Beiz mehr. Denn die Gäste bleiben zunehmend aus. Grund dafür ist unter anderem die ständige Warnungen an die Adresse der Bevölkerung, in Zeiten von Corona möglichst wenige Kontakte wahrzunehmen. Karin Erni 06.11.2020, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Wirtschaften «Adler» und «Krone» in Wolfhalden haben seit längerem zu kämpfen. Symbolbild: Keystone

Das Dorf Wolfhalden hat bald keine Beiz mehr. Der «Adler» schliesst im Dezember und die «Krone» findet seit einem Jahr keinen neuen Pächter. Gemäss Markus Strässle, Präsident von Gastro AR, könnte es solche Fälle bald im ganzen Kanton geben, denn die Gäste bleiben zunehmend aus.

«Die derzeitige Corona-Regelung mit Maskenpflicht und Vierertischen schreckt die Gäste ab.»

Die ständigen Warnungen an die Adresse der Bevölkerung, möglichst wenige Kontakte wahrzunehmen, verunsichere diese zusätzlich.

Kein Weihnachtsessen, keine Familienfeier, keine Klassenzusammenkunft

Kaum jemand wage es noch, ein Weihnachtsessen, eine Familienfeier oder eine Klassenzusammenkunft zu organisieren, sagt der Geschäftsführer des Hotel-Restaurants Krone in Urnäsch. «Bei uns wurden alle bereits getätigte Reservationen storniert. Unsere Auftragsbücher haben sich innert weniger Tage geleert.»

Auch die Stammtischbesucher und Znünigäste möchten sich lieber in einer grösseren Runde austauschen, ist Strässle überzeugt. Die geltenden Regeln sind nicht sonderlich gemütlich: Gäste müssen ihre Kontaktdaten hinterlegen und an ihrem Platz sitzen bleiben. Buffets dürfen nicht mehr angeboten werden.

«Wir Gastgeber sind angehalten, Polizist zu spielen, eine eher undankbare Aufgabe.»

Gastrolandschaft dünnt aus

Die Strategien im Umgang mit den ausbleibenden Gästen sind unterschiedlich. Einige Restaurants bieten wieder Takeaway an. Das «Dorfhus» und der «Gupf» in Rehetobel haben bis auf weiteres geschlossen. Die Wiedereröffnung hänge von den Massnahmen und den Einschränkungen ab, heisst es auf der Homepage. «Das ist deren unternehmerische Entscheidung», sagt Markus Strässle.

«Wir wurden vom Kanton angehalten, das Personal so einzusetzen, dass es Kurzarbeit leisten kann. Diese wird entschädigt.»

Deutschland habe eine beachtenswerte Regelung getroffen, findet der Gastronom. «Dort mussten die Betriebe zwar schliessen, werden im Gegenzug aber grosszügig entschädigt.»

Situation ist schwierig zu bewältigen

Die gegenwärtige Situation sei selbst für langjährige erfolgreiche Gastronomen schwierig zu bewältigen.

«Wenn aber jemand neu angefangen und sein ganzes Geld in den Betrieb gesteckt hat, kann ihm der aktuelle Umsatzeinbruch das Genick brechen.»

Trotz aller Schwierigkeiten gebe es immer noch einige wenige Optimisten, die den Schritt in die Gastronomie wagen, sagt Strässle. «Sie hoffen wahrscheinlich, aus der Krise gestärkt hervorzugehen.» Es werde seitens der Politik immer wieder von einer nötigen Flurbereinigung gesprochen und dass es nicht nur schlecht sei, wenn nicht zukunftsfähige Betriebe schliessen.

«Doch ob es dann wirklich die Richtigen trifft, ist alles andere als sicher.»

Oft könnten sich gerade kleinere Betriebe dank geringem Personalaufwand und wenig Fixkosten noch knapp durchbringen.

Nun trifft es auch ländliche Gebiete

Während im Frühjahr und Sommer mehrheitlich die Hotels und Restaurants in den städtischen Ballungsgebieten unter der Krise litten, sind jetzt alle Betriebe betroffen. Ländliche Regionen haben noch einige Zeit vom Ausflugsverkehr und Feriengästen aus der Schweiz profitieren können. Nun erleben insbesondere jene Gaststätten, die vom organisierten Tourismus wie Carfahrten gelebt haben, einen grossen Einbruch.

Strässle befürchtet eine grössere Konkurswelle mit Hunderten von Arbeitslosen in der Gastronomie, wenn nicht bald etwas passiert. Eine Erleichterung für die gebeutelten Betriebe zeichne sich mit der Härtefallregelung ab, die am 1. Dezember in Kraft treten soll. Der Bund will Unternehmen, die besonders unter der Corona-Krise leiden, finanziell unterstützen. Die Verteilung der Gelder obliegt den Kantonen. «Nächste Woche haben wir einen Termin beim Ausserrhoder Amt für Wirtschaft», sagt Strässle. Dort würden sie ihre Anliegen vorbringen und alle anstehenden Fragen klären.

«Wir hoffen, dass die Hilfsmassnahmen schnell umgesetzt werden können, um die Katastrophe abzumildern.»