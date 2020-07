Viele Bundesfeiern im Appenzellerland fallen Corona zum Opfer: Fackelkreuze und Gipfelerlebnisse gibt es aber Dieses Jahr ist vieles anders: Corona beeinflusst auch die Feierlichkeiten zum 1. August. Die offiziellen Bundesfeiern in den Gemeinden sind allermeist abgesagt. Einige Anlässe werden aber durchgeführt. Eine Übersicht über 1.-August-Veranstaltungen im Appenzellerland. Mea McGhee 06.07.2020, 05.00 Uhr

Auch dieses Jahr wird am 31. Juli die grösste Schweizer Fahne an der Südwand des Säntis aufgehängt. Bild: Urs Bucher (31. Juli 2009)

Aufgrund der Coronakrise haben die meisten Gemeinden dieses Jahr ihre Bundesfeier abgesagt. In Heiden entschied der Gemeinderat gemäss einer Mitteilung auf den Verzicht, da bei einer Durchführung mit zusätzlichen Besuchern aus umliegenden Gemeinden allenfalls mit über 1000 Personen zu rechnen gewesen wäre. Die Heidler sind zudem aufgefordert, das Abbrennen von Feuerwerk auf dem Dunant-Platz oder im Kursaal-Park zu unterlassen.

Anders sieht es in Urnäsch aus. Hier wird auf eine Festwirtschaft verzichtet, um 22 Uhr werden aber auf dem Sportplatz Feld ein Feuerwerk und ein Funken entzündet.

In Urnäsch wird am 1. August ein Funken entfacht. Bild: Benjamin Manser (1. August 2017, St. Gallen)

In Speicher organisiert der Turnverein die Bundesfeier auf Vögelinsegg. Vorgesehen sind eine Festwirtschaft und ein Barbetrieb für maximal 300 Personen und unter Einhaltung eines Schutzkonzeptes. Die Organisatoren behalten sich eine Absage der Feierlichkeiten vor, so Philipp Vestner vom TV Speicher.

Die Bundesfeier und der Bauernhofbrunch in Waldstatt wurden abgesagt. Entzündet wird hingegen von Tourismus Waldstatt das Schweizer Kreuz am Geisshaldenhang. Mit 80 Fackeln wird ein Kreuz mit einer Fläche von 20 auf 20 Meter gebildet. Dieses ist vom Dorf und von Hundwil aus zu sehen.

Feiern in der Höhe

Während die Gemeinden auf Bundesfeiern verzichten, laden die Bergbahnen ein, den 1. August im Alpstein zu feiern. In den Seilbahnkabinen gilt Maskenpflicht. Für Frühstücksangebote und Nachtessen in den Gipfelrestaurants sind Reservationen erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt und die Abstände müssen eingehalten werden.

An der Südwand des Säntis wird am 31. Juli erneut die weltgrösste Schweizer Fahne aufgehängt. Am Nationalfeiertag fährt die Säntisbahn von 5.30 bis 22 Uhr. Im Gipfelrestaurant spielt ab 17 Uhr die Familienkapelle Forrer auf. Im «Säntis – das Hotel» auf der Schwägalp sorgt ab 18 Uhr das Echo vom Säntis für musikalische Unterhaltung.

Ludwig Hasler hält die Festrede

Ludwig Hasler, hier im Oktober 2017 während eines Vortrags im Tröckneturm St. Gallen, ist Festredner auf dem Kronberg. Bild: Benjamin Manser

Etwas für Frühaufsteher bietet traditionsgemäss der Kronberg. Die erste Bergfahrt ist um 4 Uhr, so sind die Gäste zum Sonnenaufgang auf dem Gipfel. Die Sonnenaufgangsfeier wird musikalisch von der «Stegreifgruppe Gonten» und von Alphornbläser Aurel Wyser umrahmt. Festredner ist Philosoph und Publizist Ludwig Hasler. Er spricht um 5.45 Uhr. Im Berggasthaus gibt es ein Zmorgenbuffet. Vor dem alten Berggasthaus bietet ein Stand Verpflegung. Am Abend ab 18 Uhr spielt im Berggasthaus die Kapelle Alpstein zum Tanz. Bergfahrten sind bis 21 Uhr möglich, die letzte Talfahrt ist um 23 Uhr.

Diner im Drehrestaurant

Gipfelerlebnis am Nationalfeiertag auf dem Hohen Kasten. Bild: APZ

Die Seilbahn bringt die Gäste durchgehend bis 23 Uhr auf den Hohen Kasten. Vom Gipfel aus bietet sich eine 360-Grad-Aussicht und der Genuss des Sonnenuntergangs. Auch Kulinarik wird geboten: Das Panoramarestaurant mit Selbstbedienung ist bis 23 Uhr geöffnet. Zwischen den Gängen des Diners im Drehrestaurant sorgt das «Schreck mit Dreh Team» für Unterhaltung.

Im Berggasthaus Ebenalp trifft man sich zum Racletteplausch mit Wein und Aprikosenfladen. Von hier aus lässt sich das Feuerwerk im Tal mit Blick aus der Höhe geniessen. Die Ebenalpbahn fährt bist 23 Uhr zur vollen Stunde.

Von der Ebenalp aus bietet sich ein guter Blick auf das Feuerwerk im Tal. Bild: Paul Broger

Nur ein Brunch auf dem Bauernhof

Einziger Bauernhof im Appenzellerland, der heuer einen 1.-August-Brunch anbietet, ist der «Sunnehof» in Oberegg. Judith und Rolf Bischofberger laden seit vielen Jahren am Nationalfeiertag Gäste auf ihren Hof in Büriswilen ein, diesmal unter Einhaltung der Schutzmassnahmen. Die Infrastruktur biete genügend Raum, um die Schutzmassnahmen einhalten zu können, so die Gastgeberin. Mit den rund zehn Helferinnen und Helfern wird ein reichhaltiges Buffet mit biologischen Produkten angeboten. Rolf Bischofberger nimmt die Gäste zudem auf Hofführungen mit. «Die Freude der Gäste ist Lohn für den grossen Aufwand», sagt Judith Bischofberger.

Reichhaltiges Buffet am 1.-August-Brunch eines Bauernhofs







Bild: Lid.ch/BAD