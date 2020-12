«Die Betriebe sterben auch»: Gastronomen halten eine Mahnwache – auch auf der Waldegg und in Herisau Mit einer Lichteraktion machen die Gastronomen am Donnerstagabend schweizweit auf ihre schwierige Situation aufmerksam. Unter dem Motto «Die Branche brennt!» werden an vielen Orten Kerzen, Fackeln oder Lichter entfacht. Auch die Gastroverbände beider Appenzeller Halbkantone beteiligen sich an der Aktion. Mea McGhee 17.12.2020, 17.00 Uhr

Auf der Waldegg, oberhalb von Teufen, werden heute Abend nach dem Eindunkeln Finnenkerzen angezündet. Sie stehen für die schweizweite Aktion «Die Branche brennt!», mit welcher der Verband Gastro Suisse auf die Lage von Restaurants, Hotels und Bars aufmerksam machen will.

Die Gastroverbände beider Appenzeller Halbkantone beteiligen sich an der Mahnwache und entfachen in Herisau und Teufen Lichter. Markus Strässle, Präsident von Gastro AR, sagt:

«Menschenansammlungen wollen wir vermeiden, daher bleiben die Angaben vage.»

Die 250 brennenden Finnenkerzen auf der Waldegg stehen für die Mitgliederbetriebe aus dem Appenzellerland. «Wir haben uns mit Innerrhoden zusammengeschlossen, damit die Bildsprache aussagekräftiger ist», sagt Strässle.

Schliessungen von Restaurants drohen

Die Situation für die Gastrobetriebe sei schwierig und werde zunehmend anspruchsvoller, so Strässle. Schon der Lockdown im Frühling stellte die Betriebe vor grosse Herausforderungen. Die neuen Einschränkungen seien drastisch – und es droht eine erneute Schliessung der Restaurants – je nach Entscheid des Bundes oder der Kantone.

Weihnachtsessen seien aufgrund der Vier-Personen-Regel pro Tisch abgesagt worden, die Leute arbeiten im Homeoffice und gehen mittags nicht auswärts essen, und seit die Betriebe um 19 Uhr schliessen müssen, fällt der Abendservice aus. Die Gastrobetriebe in Ausserrhoden müssten dennoch offen bleiben, denn um Kurzarbeit anmelden zu können, habe man eine Schadenminimierungspflicht, erklärt der Präsident von Gastro AR. Viele Gastgeber hätten investiert, um den Gästen, der Situation und den Schutzmassnahmen angepasste Angebote machen zu können. Nun brechen die Umsätze weg. «Es droht ein Flächenbrand», heisst es seitens des nationalen Gastroverbandes im Informationsschreiben zur Mahnwache an seine Mitglieder.

Unterstützung braucht es jetzt

Gastro AR sei im Gespräch mit dem Amt für Wirtschaft, ein Massnahmenkatalog wurde vorgeschlagen. Markus Strässle sagt:

«Die Betriebe brauchen Unterstützung – und zwar à fonds perdu und nicht erst, wenn die Betriebe tot sind.»

Die Gastronomen würden die Schutzmassnahmen unterstützen und umsetzen, damit weniger Menschen sterben. «Doch die Betriebe sterben auch», gibt Markus Strässle zu bedenken. Die meisten würden sich momentan durchkämpfen, hofften auf eine Besserung der Lage im nächsten Jahr. Existenzen und Traditionsbetriebe seien gefährdet und nüchtern betrachtet, müssten wohl viele schliessen. Auch bei den Gästen spürt Strässle eine Müdigkeit: gegenüber Vorschriften, wechselnden Konzepten und Einschränkungen.

Einheitliche Lösung nötig

Sollte am Freitag der Bund die Schliessung der Gastrobetriebe verfügen, ändere sich die Situation erneut. Und wenn nicht, gelte es zumindest in der Ostschweiz, die Massnahmen zu koordinieren, so Markus Strässle. In der Westschweiz seien die Gäste auf Betriebe in den Nachbarkantonen ausgewichen. Das gelte es zu vermeiden. Der Präsident von Gastro AR bleibt trotz allem zuversichtlich, sagt aber: «Wir müssen in Zusammenarbeit mit dem Kanton eine gute Lösung finden. Wir brauchen Unterstützung!»