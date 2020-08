Die Absage der Abstimmung über den Projektierungskredit für einen Bahntunnel sorgt in Teufen für Unmut – manche fühlen sich bevormundet, andere sprechen von Autokratie Mit der Absage der Abstimmung über einen Projektierungskredit für einen Bahntunnel zwischen Bahnhof und Stofel ist das Thema Ortsdurchfahrt Teufen um ein Kapitel reicher. Nun soll eine Untersuchung verifizieren, dass die Doppelspur tatsächlich das einzig mögliche Projekt ist. Mea McGhee Aktualisiert 14.08.2020, 19.00 Uhr

Die Appenzeller Bahnen wollen die Doppelspur in Teufen realisieren, um langfristig die Anschlüsse an den Fernverkehr gewährleisten zu können. Bild: PD

Die Volksseele in Teufen kocht: «Leben wir in einer Autokratie, in welcher der Chef bestimmt, wo es langgeht?», äussert sich ein Leserbriefschreiber. «Als Stimmbürger fühle ich mich bevormundet», sagt Felix Leu, Präsident der SP Rotbachtal. Und für seinen Amtskollegen von der FDP Teufen, Oliver Schmid, kam der Entscheid «aus heiterem Himmel».

Die Rede ist vom Aus für die Abstimmung zum Projektierungskredit für den Bahntunnel zwischen Bahnhof Teufen und Stofel, über den das Stimmvolk am 27. September hätte befinden sollen. Am Mittwoch erklärten der Kanton und die Appenzeller Bahnen (AB), weshalb die Abstimmung nicht stattfinden kann.

Teufens Gemeindepräsident Reto Altherr betont:

«Wir hätten den Tunnelkredit gerne dem Stimmvolk vorgelegt.»

Viele Einwohner seien über die Absage der Abstimmung verärgert, dafür habe er Verständnis. Auch der Gemeinderat sei alles andere als erfreut. Unter anderem sei der Drucktermin für die Abstimmungsunterlagen bereits reserviert gewesen. «Doch bei allem Verständnis: Die rechtsstaatlichen Gegebenheiten müssen eingehalten werden.»

Projekt unmöglich umsetzbar

Reto Altherr, Gemeindepräsident Teufen. Bild: APZ

Am 9. Juli wurde der Gemeinderat brieflich von Kanton und AB über die Nichtdurchführbarkeit der Abstimmung informiert. Gemäss Eisenbahngesetz könne nur die Bauherrin, sprich die AB, ein Projekt für die Streckenführung durch Teufen einreichen, erklärt Altherr. Die Gemeinde dürfe kein Projekt zur Abstimmung bringen, das nach aktuellem Kenntnisstand unmöglich umsetzbar ist. Die Tatsache, dass die halbstündlichen Anschlüsse in St. Gallen nach der Umsetzung des Fahrplan-Angebotskonzepts 2035 mit einer Tunnellösung nicht realisiert werden können, ist Basis für den Entscheid.

Wie weiter also? In einem nächsten Schritt werden gemäss Altherr die AB eine Verifizierung in Auftrag geben. Diese soll feststellen, ob ab 2035 tatsächlich nur mit einer Doppelspurlösung die Anschlüsse an die Fernverkehrszüge in St. Gallen gewährleistet werden können. Das Ergebnis soll Ende dieses Jahres vorliegen. Wenn die Faktenlage stimmt, ist davon auszugehen, dass die AB das Doppelspurprojekt einreichen wird.

Teure Zwischenlösungen befürchtet

Und was sagen Lokalpolitiker? SP-Präsident Felix Leu stellt Unmut in der Bevölkerung fest. Persönlich überrasche ihn der Entscheid. Die SP Rotbachtal setzt sich für eine Doppelspurlösung ein. Einen Abstimmungskampf hätte der Parteipräsident gerne gesehen. Denn momentan seien vor allem die Doppelspurgegner aktiv. Im Vorfeld des Urnengangs hätten sich auch Befürworter wieder vermehrt einbringen können, was Leu begrüsst hätte. Er fürchtet, dass sich die Umsetzung der Ortsdurchfahrt weiter verzögert, dass vielleicht sogar teure Zwischenlösungen nötig werden, um die Sicherheit entlang der Bahnlinie zu gewährleisten.

Keine Rücksicht auf Lokalinteressen

Zwar hätten Kanton und Bahn stets gesagt, auf Lokalinteressen müssten sie keine Rücksicht nehmen, der Entscheid überrasche nun aber doch, findet FDP-Präsident Oliver Schmid. Der Parteivorstand werde die neue Situation diskutieren. Vorgesehen war, dass die Parteimitglieder an einer Versammlung die Parole zum Tunnel-Projektierungskredit fassen sollten. Schmid stellt fest, dass im Dorf wie in seiner Partei die Meinungen zur Ortsdurchfahrt unterschiedlich sind. Er sagt: «Der Unmut nimmt zu, die Situation ist ungut.» Egal, welches Projekt umgesetzt wird, man müsse sich zusammenraufen. Nicht zuletzt, um eine für das Gewerbe verträgliche Lösung zu finden.

IG Tüüfner Engpass bleibt aktiv

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die Gemüter in Teufen demnächst beruhigen werden. Zumal die IG Tüüfner Engpass angekündigt hat, in den nächsten Tagen zu entscheiden, wie sie sich weiter für eine Tunnellösung einsetzen möchte.

Strassenumfrage: «Ich habe gespürt, dass da etwas nicht nach Plan läuft»

Elisabeth Signer. Bild: Smilla Bühler

Elisabeth Signer, Teufen: «Ich habe gespürt, dass da etwas nicht nach Plan läuft. Ich kann der Entscheidung, die Abstimmung abzusagen, kein Verständnis entgegen bringen und bin immer noch für einen Tunnel. Ausserdem fürchte ich um die Zukunft der lokalen Geschäfte entlang der Schienen. Können diese auch nach dem Bau der Doppelspur weiter existieren?»

Fabio Brocker. Bild: Smilla Bühler

Fabio Brocker, Teufen: «Die Herangehensweise beim Informieren der Bevölkerung war falsch. Zudem hätte ich mir gewünscht, die Entscheidung wäre früher kommuniziert worden. Nichtsdestotrotz bin ich ein Befürworter der Strassenbahn. Die Zukunft des Transports ist ungewiss und Doppelschienen scheinen mir längerfristig vielseitiger zu sein.»

Mariët Baumann. Bild: Smilla Bühler

Mariët Baumann, Appenzell: «Ich gucke natürlich gerne aus dem Zugfenster, wenn ich durch Teufen fahre. Trotzdem verstehe ich die Entrüstung der Bevölkerung und hätte persönlich kein Problem mit einem Tunnelbau. An den Ruckhaldetunnel haben sich mittlerweile ja auch alle gewöhnt. Ohne oberirdische Bahn würde Teufen auch für Fussgänger etwas sicherer werden.»

Ernst Obrist. Bild: Smilla Bühler

Ernst Obrist, Teufen: «Ein Ortskern ohne Schienen wäre etwas Positives! Ich hätte für den Tunnel gestimmt. Es wäre schön, eine Ortsmitte zu erleben, wo man nicht Gefahr läuft, vom Bähnli überfahren zu werden, sobald man einen Fuss vor die Türe setzt. Teufen ist auch ohne Doppelspur schon genug befahren und wir können auf weitere Schienen verzichten.»



Claude Bühler. Bild: Smilla Bühler

Claude Bühler, St. Gallen: «Ich wohne zwar nicht in Teufen, besitze aber ein Atelier hier. Als Aussenstehende verstehe ich beide Seiten: Klar schaue ich auch lieber Häuser statt einer Tunnelwand an. Dennoch sehe ich mehr Vorteile im Bau eines Tunnels. In Teufen herrscht immer reges Treiben und ohne Bahn hätte es bereits wesentlich weniger Verkehr.»