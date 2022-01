Köstliche Appenzeller Stories: Neues Buch von Ueli Bietenhader

Dialekt Köstliche Appenzeller Geschichten: Neues Buch von Ueli Bietenhader Der Altstätter Ueli Bietenhader hat bereits verschiedene Bücher mit vergnüglichen Dialekt-Kurzgeschichten verfasst. In seinem neusten Werk kommen auch das Rotbachtal und das weitere Appenzellerland ausgiebig zum Zug. Peter Eggenberger 03.01.2022, 15.03 Uhr

In Heiden geboren: Autor Ueli Bietenhader. Bild: Max Tinner

1937 in Heiden geboren, hat Ueli Bietenhader seine Jugendjahre in Altstätten verbracht. Hier war er später als Reallehrer und anschliessend – nach dem Musikstudium an den Konservatorien von Feldkirch und Zürich – als Leiter der Musikschule Oberrheintal tätig. Seine engere Heimat beobachtet er liebevoll und auch kritisch, und die Fülle an erstaunliche Begebenheiten und das Verhalten eigenwilliger Zeitgenossen haben zu Kurzgeschichten und Büchern geführt.