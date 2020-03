Tiefstwert bei den Drogendelikten: Weniger Straftaten in Appenzell Innerrhoden 2019 wurden in Appenzell Innerrhoden rund 17 Prozent weniger Straftaten erfasst als im Vorjahr. David Scarano 25.03.2020, 12.11 Uhr

Die Innerrhoder Kantonspolizei erfasste 2019 total 331 Straftaten . Daniel Ammann

So wenige Straftaten erfasste die Innerrhoder Kantonspolizei in den vergangenen zehn Jahren noch nie. Die Gesamtzahl betrug 2019 331. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies ein Rückgang von 16,8 Prozent dar. Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Kriminalstatistik hervor.