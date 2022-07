In Appenzell öffnet der erste Pop-up-Store

Detailhandel «Ich bin nicht sicher, ob das funktioniert»: In Appenzell öffnet erster Pop-up-Store Vor kurzem zog das Modegeschäft Blackout in die Zielstrasse 23. Vorerst wird der Laden nur ein Jahr bleiben. Bruno Inauen, Verbandspräsident Detailhandel Appenzell, ist skeptisch, ob das Konzept Anklang finden wird. Selina Schmid 27.07.2022, 18.00 Uhr

Eine Kundin durchkämmt die Ausverkaufsartikel des Blackout. Bild: Selina Schmid

Appenzell hat ein neues Modegeschäft. Dort, wo einst der Vögele Shoes und danach der Chicorée eingemietet waren, ist kürzlich die Modekette Blackout eingezogen. Auf 350 Quadratmetern Fläche verkauft sie Jeans, Alltagskleidung und Accessoires. Vorerst sei der Betrieb auf ein Jahr befristet. Gegenüber dem «Appenzeller Volksfreund» sagt Janine Rohner, Gebietsleiterin bei Blackout, sei die Akzeptanz der Bevölkerung entscheidend dafür, wie lange die Kette bleiben wird.

Das Format Pop-up, also ein kurzfristiges und provisorisches Verkaufsgeschäft, ist in Appenzell neu. Das sagt Bruno Inauen, Präsident des Verbands Detailhandel Appenzell und Verkaufsleiter der Appenzeller Filiale der Breitenmoser Metzgerei. Er erinnert sich lediglich an einen anderen Laden, welcher vor einigen Jahren in der Adventszeit geöffnet hatte. Inauen ist skeptisch: «Ich bin nicht sicher, ob das in Appenzell funktioniert. Die hiesige Kundschaft kauft gern in den Läden ein, in denen sie das Sortiment und die Menschen hinter der Theke kennt.» Er sehe Pop-up-Geschäfte eher in Städten wie Zürich anstatt im ländlichen Raum.

Wenig freie Fläche fürs Gewerbe

Ein Grund, weshalb das Format Pop-up kaum in Appenzell bisher kaum auftauchte, dürfte die Verfügbarkeit von Gewerberaum sein. In Appenzell ist etwa im Gegensatz zu Herisau nur wenig Fläche frei. Michael Koller, Präsident des Gewerbeverbands Appenzell Innerrhoden sagt, Gewerbefläche sei generell knapp. «Auch das Bauland ist knapp und teuer, denn die Nachfrage nach Gewerbeflächen ist gross.»

Auch Bruno Inauen weiss nur von wenigen leeren Gewerberäumen. Üblicherweise seien jene, welche den Laden betreiben, auch die Besitzerinnen oder Besitzer des Hauses, wie die Bäckerei Dreikönig oder das Margreiter Erlebnisgeschäft, so Inauen. «Das trägt dazu bei, dass viele Geschäfte sehr lange bleiben.»

Personalmarkt ist ausgetrocknet

Dem Detailhandel gehe es gut, insbesondere den innovativen Geschäften. Inauen sagt: «Wir haben im Dorfkern einen guten Mix aus Gastronomie und Detailhandel, der sich gegenseitig ergänzt.» Das Angebot des Detailhandels sei ausgewogen. Es passe zwischen kleinen Familienbetrieben bis zu grossen Läden wie Coop oder Migros für die Einheimischen und die Touristen.

Ganz sorgenfrei ist der Appenzeller Detailhandel aber nicht. Das passende Verkaufspersonal zu finden, werde schwieriger, sagt Inauen. «Ich höre von Verbandsmitgliedern, dass der Markt für Personal trocken sei und manche Stellen nur schwer zu besetzen seien.» Der Fachkräftemangel sei spürbar, aber nicht alarmierend wie in der Gastronomiebranche. Bruno Inauen sagt: «Wir haben sicher nicht zu viel Personal.»

Insbesondere Lernende seien schwieriger zu rekrutieren. Inauen weiss von mehreren Lehrstellen, welche nicht oder nur schwer zu besetzen waren. «Aber es ist auch Aufgabe der einzelnen Unternehmen, auf ihre Mitarbeitenden zu achten, damit sie gerne zur Arbeit kommen. So hat das Geschäft einen guten Ruf und die Rekrutierung fällt leichter.»