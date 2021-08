Der schillernde Dr. med. sex. Rudolf Fastenrath von Herisau

Porträt Der «Sexdoktor» von Herisau: Rudolf Fastenrath plante vor 120 Jahren den Bau einer Gäbris-Bahn Die schillernde Persönlichkeit baute 1903/04 in der Gemeinde eine Tonhalle. Aufsehen erregte er mit einem Zeitungsinserat. Peter Eggenberger 03.08.2021, 18.49 Uhr

Rudolf Fastenrath hegte Pläne für eine Eisenbahn zwischen Gais und dem Gäbris. Bild: Peter Eggenberger

Mit dem Preussen Rudolf Fastenrath liess sich 1872 eine schillernde, von seiner Mutter begleitete Persönlichkeit in Herisau nieder. Als vielseitig engagierter Einwanderer baute er in der Hinterländer Gemeinde eine Tonhalle und plante vor 120 Jahren den Bau einer Eisenbahn auf dem Gäbris.

Für riesiges Aufsehen sorgte Rudolf Fastenrath (1856–1925) mit einem Inserat in der «Appenzeller Zeitung», in dem er sich als «Dr. med. sex.» bezeichnete und seine ärztlichen Dienste bei Geschlechtskrankheiten anbot. Als Folge der als höchst skandalös empfundenen Werbung entzog die Regierung dem nur gerade 16 Jahre alten «Sexdoktor» die Praxis-Bewilligung. Grund für seine Wahl von Herisau als Wohn- und Arbeitsort war die liberale Haltung Ausserrhodens bezüglich der Heiltätigkeit, konnte doch praktisch jedermann von einer Stunde auf die andere eine naturärztliche Praxis eröffnen. «In der Schulzeit sei Fastenrath durch aussergewöhnliche Intelligenz aufgefallen, und speziell habe ihn die Naturheillehre interessiert», schreibt Historiker Thomas Fuchs.

Bahnpläne gemeinsam mit einem Innerrhoder

Bereits 1874 trat der umtriebige Fastenrath wieder als Heiler in Erscheinung, wobei er sich jetzt auf die Möglichkeiten der Homöopathie konzentrierte. Eine freundschaftliche Verbindung bestand mit dem Innerrhoder Politiker Carl Justin Sonderegger (1842–1906), der unter anderem die Ämter Landammann, National- und Ständerat bekleidete. Beide wurden vom damals grassierenden Eisenbahnfieber erfasst. «Am 21. Mai 1891 reichten der Innerrhoder Politiker Carl Justin Sonderegger und der Herisauer Naturarzt Rudolf Fastenrath ein Konzessionsgesuch für den Bau und Betrieb einer Eisenbahn zwischen Gais und dem früher als ‹Rigi der Ostschweiz› bezeichneten Gäbris ein», schreiben Achilles Weishaupt und Karl Rechsteiner im Buch «Geschichte von Gais». Der Plan blieb dann aber unverwirklicht. Die Finanzierung wäre wahrscheinlich durch die von den beiden Initianten 1891 gegründete Bank C. Sonderegger & Cie. und deren Kunden erfolgt.

Die florierende homöopathische Praxis mit angegliedertem Versandhandel machte Fastenrath zum wohlhabenden Zeitgenossen. Immer wieder engagierte er sich für touristisch-gesundheitliche Einrichtungen, und gemäss dem Historischen Lexikon der Schweiz war er von 1902 bis 1907 Eigentümer der Bad- und Kuranstalt Gontenbad.

Fastenrath lag aber auch das Appenzeller Brauchtum am Herzen. Um volkstümliche Konzerte und sennische Darbietungen zu ermöglichen, liess er 1903/04 an der Eggstrasse in Herisau eine riesige Tonhalle mit einem Saal für 600 Personen erbauen. Von seiner Liebe zum Appenzellerland zeugt ferner seine 1906 erschienene illustrierte Schrift «Grüetz Di Gott, mi Appezell».

Nachdem der erhoffte Erfolg in der Tonhalle weitgehend ausgeblieben war, versuchte er, die Herisauer Vereine zum Kauf der Halle zu bewegen. Als das Vorhaben scheiterte, ging die Liegenschaft 1911 zum Preis von 125000 Franken an das Stickereiunternehmen Sonderegger & Co. über.

Neue Aktivitäten im Tessin

Von Herisau enttäuscht, verlegte Fastenrath seinen Wohnsitz anschliessend nach Magliaso im Tessin, wo er sich für die Förderung des Fremdenverkehrs in der Region Malcantone mit bekannten Orten wie Caslano und Ponte Tresa am Luganersee engagierte. Er baute das regionale Verkehrsbüro als wichtige Anlauf- und Werbestelle auf.

Im Gegensatz zu Herisau schätzte man hier seine Verdienste, wurde er doch von der Gemeinde Magliaso mit dem Ehrenbürgerrecht ausgezeichnet. Im Jahre 1917 und damit acht Jahre vor seinem Tod veröffentlichte er den stark autobiografisch gefärbten Roman «Lebensabend».