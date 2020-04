Der Küchenchef macht Musik, die Nachtwache schneidet die Haare: So verändert die Coronakrise den Alltag im «Haus Vorderdorf» in Trogen In Alters- und Pflegeheimen besteht ein Besuchsverbot. Dies hat Auswirkungen, wie sich beim «Haus Vorderdorf» zeigt. So stellt zurzeit jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter seine Fähigkeiten nebst dem beruflichen Engagement zusätzlich anderweitig zur Verfügung. Jesko Calderara 04.04.2020, 05.00 Uhr

Die Mitarbeitenden des «Haus Vorderdorf» geben in der Coronazeit für die Bewohner Konzerte. Bild: PD

Keine offenen Essensgeschenke, keine Besuche ihrer Liebsten, keine Spaziergänge: Für die 42 Bewohnerinnen und Bewohner des «Haus Vorderdorf» in Trogen hat die Coronakrise einschneidende Folgen. «Vor dem Virus haben sie aber keine Angst», sagt Geschäftsleiter Ilir Selmanaj. Vielmehr gebe es Verständnis für die Situation. Die Heimbewohner würden jedoch ihre Angehörigen vermissen, sagt Selmanaj.

Ilir Selmanaj, Geschäftsleiter «Haus Vorderdorf» Bild: David Scarano

Das Alterswohnheim in der Mittelländer Gemeinde gilt als offene Institution, wo jedermann Anlässe oder das Restaurant besuchen kann. Zudem sind die Heimbewohner regelmässig in Trogen unterwegs. Mitte März hat sich dies allerdings von einem auf den anderen Tag geändert.

Um ältere Menschen als besonders gefährdete Risikogruppe vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, wurde für Alters- und Pflegeheime schweizweit ein Besuchsverbot erlassen. Gäste haben seit diesem Zeitpunkt keinen Zutritt mehr – dies trifft auch auf das «Haus Vorderdorf» zu.

Mitarbeiter zeigen ihre verborgenen Talente

Dort sind im Zusammenhang mit Corona weitere Massnahmen umgesetzt worden. Als erstes wurden die Mitarbeitenden zum Thema Hygienevorschriften geschult. Darüber hinaus mussten genügend Masken und Desinfektionsmittel beschafft werden. Auch organisatorische Angelegenheiten gab es zu klären.

Unter anderem mussten die Termine der Bewohner verschoben werden, etwa jene beim Physiotherapeuten. In einem Schreiben bittet der Heimleiter abgesehen davon die Besucher und Angehörigen, auf offene Essensgeschenke und das Abholen der Wäsche zu verzichten.

Die momentane Notlage hat jedoch auch positive Seiten, so seltsam dies klingen mag. Selmanaj sagt:

«Der interne Zusammenhalt ist noch stärker geworden.»

So stellt zurzeit jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter seine Fähigkeiten nebst dem beruflichen Engagement zusätzlich anderweitig in der Institution zur Verfügung. Die Nachtwache etwa schneidet den Hausbewohnern die Haare, die Leiterin Hotellerie gibt Turnstunden und der Küchenchef musiziert mit dem Pflegefachmann.

Auch der Chef packt mit an: Selmanaj übernimmt die Gottesdienste, in denen er Texte vorliest, welche verschiedene Pfarrerinnen und Pfarrer jeweils schreiben. Dank solcher und weiterer Aktivitäten wie Kinofilmen, Gesprächsrunden oder kreativen Werkstätten entstehen seiner Einschätzung nach andere Beziehungen. Weiterhin möglich sind darüber hinaus Spaziergänge im Garten.

«Weil zurzeit viele Sitzungen ausfallen, nehmen wir uns zudem bewusst Zeit für Gespräche mit den Bewohnern», sagt Selmanaj. Fast wie normal läuft der Mahlzeitendienst für Trognerinnen und Trogner. Die Auslieferung übernehmen jedoch Freiwillige und nicht wie sonst üblich Senioren.

Szenario mit Coronafall wurde geübt

Einen Coronafall gab es im «Haus Vorderdorf» bis anhin nicht. Falls eine Person positiv getestet wird, müsste sie im Haus isoliert werden. Ein solches Szenario wurde intern entsprechend geübt. Das palliative Zentrum KSSG hat in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Hausarztmedizin Empfehlungen herausgegeben, was bei einer Covid-19-Erkrankung zu tun ist. Dabei geht es darum, von den Patienten unerwünschte Spital- und Intensivaufenthalte zu vermeiden sowie in den Heimen eine professionelle Betreuung zu gewährleisten.

Eine zentrale Rolle spielen in diesem Zusammenhang die Angestellten des «Haus Vorderdorf». Sie sind wegen der Coronakrise stark gefordert. Im Team stelle er eine Anspannung fest, sagt Selmanaj. Er zeigt sich aber beeindruckt, wie stark die Mitarbeitenden gerade in diesem Ausnahmezustand die berufsethischen Prinzipien befolgen. Dazu gehört, die Verhaltensregeln des Bundesamtes für Gesundheit besonders konsequent einzuhalten. «Letztlich geht es darum, dass niemand von aussen das Coronavirus ins Haus schleppt», sagt Selmanaj. Deshalb gibt es beim Eingang ins Alterswohnheim eine Schleuse mit Desinfektionsmitteln.