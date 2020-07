Fehlende Vorlagen, gestrichene Sitzungen: Der Ausserrhoder Kantonsrat hat zu wenig Arbeit Dieses Jahr fallen insgesamt vier Sitzungen des Kantonsparlaments aus – zwei davon, weil zu wenige Vorlagen bereit für die Beratung sind. Was sind die Gründe dafür? Jesko Calderara 22.07.2020, 05.00 Uhr

Dieses Jahr ein eher seltenes Bild: Der Ausserrhoder Kantonsrat tagt nicht so oft wie gewöhnlich. Bild: Nik Roth

Das ist nicht normal. Die Septembersitzung des Kantonsrates wird ersatzlos gestrichen. Grund dafür ist nicht etwa die Coronakrise, sondern ein Mangel an Vorlagen. Einzig verschiedene Berichte wären behandlungsreif gewesen. Bereits im Februar und während der Pandemie fielen insgesamt drei Sessionen aus. Auch für Margrit Müller-Schoch ist dies eine aussergewöhnliche Situation. Die designierte Kantonsratspräsidentin verweist in diesem Zusammenhang auf die anstehende Augustsitzung, in der sie voraussichtlich zu höchsten Ausserrhoderin gewählt wird. Normalerweise sei dies ein Ersatzdatum, sagt die Hundwiler Gemeindepräsidentin. Dieses Jahr wird sich der Kantonsrat am 24. August definitiv treffen.

Die designierte Kantonsratspräsidentin Margrit Müller-Schoch. Bild: APZ

Müller-Schoch sieht eine Ursache für die dünne Traktandenliste des Kantonsparlaments in der Anpassung der Geschäftsplanung mit Einbezug der ständigen Kommissionen. Diese wurden mit der Einführung des Kantonsratsgesetzes vor einem Jahr geschaffen und sollen die Vorlagen aus den jeweiligen Departementen vorbereiten. Man erhofft sich davon eine professionellere Arbeit des Parlaments. Der Prozess mit den ständigen Kommissionen brauche mehr Zeit als angenommen, bis er richtig funktioniere, glaubt Müller-Schoch. Diesen Aspekt habe man bei der ursprünglichen Planung nicht beachtet.

Zu wenige Vorlagen in der Vernehmlassung

Immer wieder wird auch die laufende Totalrevision der Kantonsverfassung als Grund für den Gesetzesstau genannt. Margrit Müller verneint nicht, dass dieses Projekt die Kantonsverwaltung und insbesondere den Rechtsdienst stark belastet.

Für Jens Weber greifen solche Erklärungen allerdings zu kurz. Der SP-Präsidentin sagt:

«Für die Gesetzesarbeit brauche es Zeit und Wissen.»

SP-Kantonalpräsident und Kantonsrat Jens Weber. Bild: APZ

Daran mangle es anscheinend in den Departementen. Die Regierungs- und Parlamentsreformen, die Totalrevision sowie die Coronakrise sind gemäss Weber temporäre Probleme, weil sie über einen gewissen Zeitraum Ressourcen beanspruchen. Dies gehe aber zu lange so.

Für die SP liegt der Hauptgrund, wieso die Verwaltung den gesetzlichen Bedarf an Erneuerung nicht zu Stande bringt, in den knappen Personalressourcen. «Das Sparen hat dazu geführt, dass diese nicht mehr ausreichen», sagt Weber. Er unterstreicht seine Einschätzung mit der Anzahl an Vernehmlassungen im ersten Halbjahr. Von neun Angekündigten konnten gerade mal drei durchgeführt werden. Gemäss Weber braucht es mehr finanzielle Mittel für die Gesetzesarbeit. Er sieht vor allem die Regierungsräte in der Pflicht. Sie müssten die notwendigen Ressourcen im Finanzplan und im Voranschlag einsetzen.

Dass die Kantonsverwaltung personell tatsächlich «schlank aufgestellt ist», bestätigte Finanzdirektor Paul Signer unlängst in einem Interview mit dieser Zeitung. Teilweise habe man Schwierigkeiten, neu übertragene Aufgaben zu stemmen.

GPK kritisiert die zu optimistische Planung

Weil es bei Gesetzesrevisionen wiederholt Verzögerungen gab, hat sich bereits die frühere Staatswirtschaftliche Kommission (StwK) mit dem Thema beschäftigt. Beispielsweise ortete sie im Bericht 2017 ein Problem darin, dass die frühzeitige Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Departementen und dem Rechtsdienst zu wenig gut oder gar nicht funktionierte. Sie wies zudem auf die besonderen Herausforderungen der in mehreren Bereichen äusserst knappen Personalressourcen hin. Dementsprechend ist nach Ansicht der StwK der Prioritätensetzung bei der Aufgabenerfüllung eine hohe Bedeutung zuzumessen.

Die Gesetzesarbeit auf Kantonsstufe wurde auch im ersten Bericht der neuen GPK thematisiert. Die Aufsichtskommission hat die Sach- und Terminplanung von 2015–2018 untersucht. In diesem Zeitraum wurden von 44 Gesetzesvorhaben nicht weniger als die Hälfte verschoben. Gemäss der GPK ist die Planung in einzelnen Departementen «zu optimistisch». Sie erwartet daher eine realistischere Gesamtplanung. Dies sei auch für die Organisation der Kantonsratsarbeit notwendig, schreibt die GPK.

Diskussionen zum Voranschlag 2021 erwartet

Es gibt nun Stimmen, die für das anstehende Amtsjahr 2020/21 eine prallgefüllte Traktandenliste erwarten. Die neue Kantonsratspräsidentin relativiert solche Befürchtungen. So sind Stand heute keine zusätzlichen oder zweitägigen Sitzungen geplant. Müller rechnet aber wieder mit mehr Gesetzesrevisionen, die zur Beratung anstehen. Sie erwähnt als Beispiele die geplanten und bereits durchgeführten Vernehmlassungen.

Dazu gehören das Behindertenintegrationsgesetz, die Nachführungen der Richtplanungen, bei denen es um die Deponieplanung geht, oder das mit Spannung erwartete Volksschulgesetz. Die Vernehmlassung für die zuletzt genannte Vorlage ist demnächst vorgesehen. Danach steht bei allen Geschäften die erste Lesung im Kantonsrat an. Einige Diskussionen erwartet Margrit Müller-Schoch in der Dezembersitzung, wo es um den Voranschlag 2021 geht. Dieses Geschäft wird ganz im Zeichen möglicher Auswirkungen der Coronapandemie stehen.