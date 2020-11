Der grosse Brocken kommt erst: Gemeinde Schwellbrunn steht vor Investitionen in Millionenhöhe Die Gemeinde Schwellbrunn rechnet für 2021 mit einem Ertragsüberschuss von rund 165'000 Franken. Der Gemeindepräsident spricht von einer aktuell «gesunden» Finanzlage. Ab 2024 werden allerdings negative ordentliche Ergebnisse erwartet. Lukas Pfiffner 22.11.2020, 17.50 Uhr

Gemeindepräsident Ueli Frischknecht führte durch die öffentliche Versammlung Lukas Pfiffner

Als «unspektakulär» bezeich­nete Gemeindepräsident Ueli Frischknecht am Freitag den Voranschlag Schwellbrunns für das Jahr 2021. Dieser sieht bei Aufwendungen von rund 7,84 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von rund 165000 Franken und einen ­unveränderten Steuerfuss von 4,2 Einheiten vor. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer minimen Veränderung (damals 171000 Franken). Der Voranschlag 2021 ­wurde an der öffentlichen Versammlung einstimmig angenommen. 20 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner hatten sich in der Mehrzweckanlage eingefunden. Anträge gab es keine, Wortmeldungen bei der allgemeinen Umfrage nur vereinzelte.