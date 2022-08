Besuch im zuglosen Bahnhof von Waldstatt

Vergessene Plätze Ohne Züge und Schienen: Der Waldstätter Bahnhof steht versteckt in einem Wald in Urnäsch Einsam und verlassen, ohne Schienen und Züge, steht der ehemalige Waldstätter Bahnhof im Bettenloch in Urnäsch. Er gilt als Geheimtipp für Wanderer und Ruhesuchende. Und: Schon alleine wegen seiner ungewöhnlichen Geschichte ist er ein Besuch wert. Astrid Zysset 29.08.2022, 17.00 Uhr

Ein Bahnhof im Nirgendwo: Der ehemalige Waldstätter Bahnhof ist ein beliebter Treffpunkt für Wanderer geworden. Bild: Astrid Zysset

Er liegt versteckt auf einer Lichtung hinter der Alp Gross Gerstengschwend im Urnäscher Bettenloch. Der Weg führt über Wiesen und einem Bachbett entlang durch den Wald. Obwohl: Einen offiziellen Wanderweg zum zuglosen Waldstätter Bahnhof gibt es nicht. Nur einzelne Routen. Ausgeschildert ist das Holzhaus nicht. Und zugänglich ist es nur zwischen Mai und Oktober. Im Winter zählt das Gebiet als Wildruhezone.

Der Bahnhof ohne Schienen und Züge ist ein echtes Schmuckstück. Unerwartet taucht er mitten im Wald auf, thronend auf einer leichten Anhöhe. 1924 kam er hier her. Als Waldstatt einen neuen Bahnhof erhielt, kaufte Landwirt Ulrich Nabulon aus Urnäsch das alte Gebäude und liess es mit Ross und Wagen ins Bettenloch transportieren. Als Unterkunft für die Waldarbeiter, die damals Holz schlugen, sollte es dienen. Doch ein Streit um den Waldbesitz in diesem Gebiet beendete das Unterfangen und der ehemalige Bahnhof geriet in Vergessenheit.

Vorne, wo der heutige Grillplatz sich befindet, befand sich der einstige Wartesaal. Der rutschte jedoch in die Tiefe. Bild: Astrid Zysset

Heute ist er ein beliebter Rastplatz für Wanderer und für solche, welche die Ruhe suchen. Ein Grillplatz mit Brennholz lädt zum Verweilen ein, hinter dem Haus steht ein Brunnen, der jedoch aktuell aufgrund der Trockenheit kaum Wasser enthält. Das Holzhaus ist zweistöckig: Im Erdgeschoss befindet sich ein Essraum, oben lädt ein Strohlager zum Übernachten ein. An einen Bahnhof erinnert nicht mehr viel. Einzig die Stationstafel – gemalt von der Teufner Künstlerin Gret Zellweger – erinnert an die geschichtsträchtige Vergangenheit. Weitere Andenken gibt es nicht. Denn: «Das, was hier noch steht, ist auch eigentlich nur der Stall, der einst für die Kutschpferde genutzt wurde», so Hüttenwart Walter Tanner aus Waldstatt. Überreste des einstigen Wartesaals sind draussen, direkt neben der Grillstelle, nur noch umrisshaft zu erkennen. Vor rund 22 Jahren rutschte dieser Teil des Gebäudes in die Tiefe.

Wiederaufbau erfolgte 2001

Das Material für den Wiederaufbau respektive die Instandstellung des einstigen Stalles stellte der Kanton zur Verfügung. Die Arbeit leisteten Ehrenamtliche. Sie waren es auch, welche den Stall um einen Meter niedriger machten. Die Proportionen des Gebäudes hätten ansonsten ohne den Wartesaal nicht mehr gestimmt. Neben dem Hüttenwart ist es vor allem der Bettenloch-Schuppel und der VSW, der «Verein schöner Waldstätter», welche sich für den Unterhalt des Gebäudes wie auch des Weges engagieren. «Das Gesellige kommt aber nie zu kurz», betont Tanner. Vor einigen Wochen hatte der VSW einen Steg repariert. Nachdem die Akkus der Baumaschinen leer waren, zogen sich die Männer in den Bahnhof zum Bräteln und einem gemütlichen Umtrunk zurück.

Hüttenwart Walter Tanner aus Waldstatt. Bild: Astrid Zysset

Durchschnittlich einmal pro Monat sieht Tanner im alten Bahnhof nach dem Rechten. Die ehrenamtliche Aufgabe hat er von seinem Schwiegervater Werner Zellweger übernommen, der vor einigen Jahren verstarb. Für Tanner eine ehrenvolle Aufgabe, und eine Herzensangelegenheit. «Ich mache das um der Sache willen.» Der Bahnhof gehöre zu Waldstatt. Als Waldstätter sei es für ihn daher selbstverständlich, sich um das Gebäude zu kümmern. Auch mit seiner Familie kam er bereits öfters vorbei, übernachtete gar schon hier.

Ein Schiefertisch, der plötzlich verschwand

Die Gästebücher, die im Erdgeschoss aufliegen, gehen bis ins Jahr 1972 zurück und zeugen von vielen Besucherinnen und Besuchern, welche den zuglosen Bahnhof aufsuchten. Besonders während der Coronazeit kamen viele Leute hier her, so Tanner. Aktuell schauen alle zwei, drei Tage Wanderer in dem Holzhaus vorbei. Als der Hüttenwart die Bücher durchblättert, fällt sein Auge auf einen Eintrag aus dem Jahre 1988. Tanner, in jenem Jahr noch unverheiratet, besuchte den zuglosen Bahnhof mit seiner damaligen Verlobten. Tanner muss selbst schmunzeln: «Ich hatte ganz vergessen, wie lange der Bahnhof schon zu meinem Leben gehört.»

Ein Bahnhof ohne Züge und Schienen, dafür mitten im Wald. Bild: Astrid Zysset

Momente, die ihn an all den Mühen und dem Engagement zweifeln lassen, gibt es aber dennoch. Dann nämlich, wenn die Wanderer Unmengen an Abfall zurücklassen. Stirnrunzeln hinterliess bei Tanner aber auch ein Tag im vergangenen Januar: Er entdeckte, dass ein Schiefertisch aus dem Esszimmer verschwunden war. Dafür stand dort ein Holztisch. «Jemand muss also mit dem Tisch den beschwerlichen Weg durch den Schnee hier rauf gewatet, und mit dem schweren Schiefertisch wieder in die Winterlandschaft verschwunden sein. Das ist für mich nicht nachzuvollziehen.»