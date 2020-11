Der Ausserrhoder Zehnkämpfer Simon Ehammer ist der Überflieger der Saison: «Ab und zu muss ich mich kneifen, um alles zu realisieren» Er ist im Zehnkampf aktuell die Nummer zwei der Jahres-Weltrangliste, er brillierte in Einzeldisziplinen und darf an Olympiaerfolge denken. Simon Ehammer ist nun auch Schweizer Leichtathlet des Jahres. Der Steiner über sein neues Auto, Fotosessions auf der Schwägalp und alkoholfreies Bier.

Lukas Pfiffner 28.11.2020, 05.00 Uhr

Simon Ehammer ist in dieser Saison an die Weltspitze vorgestossen. Bild: Imago

Bundesrätin Viola Amherd darf sich als Chefin des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport doppelt freuen. Auf die Frage, ob er ein besserer Rekrut oder ein besserer Zehnkämpfer sei, sagt Simon Ehammer: «Unentschieden.»

Der 20-Jährige aus Stein, der die Spitzensport-Rekrutenschule in Magglingen absolviert, ist im Zehnkampf aktuell die Nummer zwei der Jahres-Weltrangliste. Er realisierte zudem einen Schweizer Rekord im Siebenkampf, brillierte in Einzeldisziplinen, darf an Olympiaerfolge denken und ist Schweizer Leichtathlet des Jahres. 4800 Leute beteiligten sich online an der Wahl, eine Fachjury gab ebenfalls ihr Urteil ab. Der U20-Europameister von 2019 meint:

«Das ist eine grosse Wertschätzung, die ich erleben durfte.»

Erfolg im Turnverein möglich

«Ab und zu muss ich mich kneifen, um alles zu realisieren. Die 8000 Punkte im Zehnkampf und die 8 Meter im Weitsprung sind schon enorme Marken.» Der TV Herisau mit Beat Schluep, der TV Teufen mit Karl Wyler und die Sportlerschule Appenzellerland mit René Wyler waren respektive sind seine sportliche Basis. «Erfolg ist auch möglich, wenn du in einen Turnverein eingebettet bist und keinem Leichtathletikklub angehörst.» Wichtig sei, richtige Strukturen und kompetente Leute um sich zu haben. «Das ist bei mir der Fall.»

Der junge Mann redet so schnell, wie er rennt. Und formuliert so punktgenau wie der Einstich des Stabes im Stabhochsprung sein muss. Es sei ein Privileg, Militär und Sport in der RS verbinden zu können. Die militärischen Ausbildungsteile bringe er seriös hinter sich. Im Tarnanzug herumzulaufen, sei eine besondere Erfahrung.

Auch ab und zu Einzelstarts

Am Freitag um 14 Uhr hat er jeweils Abtreten. Samstags und sonntags trainiert er. Wettkämpfe stehen im Januar auf dem Programm, im Februar die Hallen-Schweizer-Meisterschaften, im März die Indoor-EM. Wegen Corona ist die Planung unsicher. Obwohl er in Einzeldisziplinen Aussicht auf mehr Starts und Startgelder hätte, bleibt er Zehnkämpfer. «Ich kann trotzdem ab und zu an internationalen Meetings in einer Einzeldisziplin starten.»

Wenn der Zeitplan passte, hat er schon bisher Einzelbewerbe bestritten. Von einem «Schwerarbeiter» und «Irrwisch» schrieb der «Tages-Anzeiger» nach den Landesmeisterschaften: «Wer kann, was der Appenzeller zeigte? Den Sand als Weitspringer abstreifen, schnell über 110 Meter Hürden in 13,48 Sekunden sprinten – dann zurück zur Paradedisziplin und diese mit 7,99 Meter gewinnen.»

Plötzlich im Rampenlicht

Als interessant beschreibt er die neuen Erfahrungen mit Medien. «Ich hatte früher nur mit Zeitungen zu tun. Nun meldeten sich auch Fernseh- und Radiostationen.» Sogar aus der Romandie. Für die «Schweizer Illustrierte» posierte er mit nacktem Oberkörper auf Felsbrocken und sprang über Sträucher. «Die Fotosession auf der Schwägalp war eine coole Sache: Wir hatten es lustig.»

Iso Niedermann, Sportchef und Autor der «Schweizer Illustrierten», sagt:

«Er hat unsere Anliegen sofort erkannt: ihn als Spitzensportler mit schier grenzenlosem Potenzial zu porträtieren und magazinlike seine körperlichen Vorzüge ebenfalls ins Bild zu setzen, aber auch, seine Herkunft aus gewöhnlichen, ländlichen Verhältnissen im Appenzellischen herauszustreichen.»

Niedermann hat viel Erfahrung im Umgang mit Talenten. «Simon drückt sich nie um eine deutliche Aussage, während andere vielleicht etwas nur verklausuliert zu sagen getrauen. Für einen Schweizer seines Kalibers und mittlerweile auch seiner Bekanntheit ist das sehr erfrischend.»

Er habe noch kaum je einen 20-jährigen Spitzensportler erlebt, der mit klarerem Kopf und extremerer Selbstsicherheit, die aber nichts mit Überheblichkeit zu tun hat, seine Ziele verfolgt. «Und dabei ist er geerdet und verliert den Blick auf die Erfordernisse des Alltagslebens nicht aus den Augen.»

«Im Profisport angekommen»

Seit kurzem lässt sich Ehammer von einem Marketingfachmann beraten. Dieser betreut auch den Schwinger Joel Wicky und den Skifahrer Marco Odermatt. Es geht um Medienanfragen, Sponsoringverträge, Finanzen und das Netzwerk: Da sei der Beizug externer Leute sinnvoll.

«Ich bin in neuen Dimensionen und im Profisport angekommen.»

Als Sportartikelverkäufer hat er bei Sport Baumann in Appenzell eine Ausbildung gemacht, nachher reduziert dort gearbeitet. Er denkt, dass er nach der RS weiter in einem kleinen Pensum im zivilen Beruf tätig ist. Sein bisheriges Fahrzeug, einen Mini, hat er zurückgegeben. Die Firma Fässler aus Appenzell hat ihm nun einen BMW zur Verfügung gestellt. Wie schwer ist es, nicht «grosskotzig» daherzukommen? «Gar nicht. Ich bin der gleiche Typ. Ich brauche ein grosses Auto für die Stäbe.»

Eine Cervelat während des Wettkampfs

Bodenständig sein heisst auch, dass er während des Zehnkampfs manchmal einen Cervelat isst. «Wir haben nicht immer viel Zeit zum Essen. Zwischen dem Weitsprung und dem Kugelstossen kann man es sich leisten, ausnahmsweise einmal etwas weniger Gesundes zu sich zu nehmen.»

Tradition hat zudem, dass er den Wettkampftag im Zehnkampf mit einem alkoholfreien Bier abschliesst. «Es ist für die Regeneration gut und schmeckt fein.» Alkohol trinkt er fast nie. «Früher vielleicht einmal im Ausgang. Das ist jetzt coronabedingt allgemein weniger möglich – und oft bin ich mit dem Auto unterwegs, dann geht es sowieso nicht.»

Eine Rekrutin kommt aus Herisau

Absolvieren gemeinsam die Spitzensport-RS: Der Steiner Simon Ehammer und die Herisauerin Geraldine Ess. Bild: PD

Spitzensport-RS 15 Athletinnen und 35 Athleten aus 17 Sportarten weilen seit dem 26. Oktober in der Spitzensport-RS in Magglingen. Der Frauenanteil ist so hoch wie nie. Zu ihnen gehört die 18-jährige Géraldine Ess aus Herisau. Sie ist Stammspielerin beim FC St.Gallen-Staad in der höchsten Schweizer Liga und Mitglied des U-19-Nationalkaders. Ess kennt Simon Ehammer aus der Sportlerschule, fährt jeweils mit ihm aus Magglingen in die Heimat und zurück.

In den ersten drei Wochen fand die militärische Grundausbildung statt – ohne Waffen. «Wir hatten Lektionen zu verschiedenen Themen: zum Beispiel Sanität, Sicherheit, Beobachtungsposten, Zugschule.» Es folgte die zweiwöchige Ausbildung zum Militärsportleiter. Auch da standen Zeitgefässe für polysportive und fachspezifische Trainings zur Verfügung. Zwei männliche Torhüter und zwei Frauen bilden die Fussballgruppe, die unter Anleitung trainiert. «Wir machen viele technische Einheiten mit dem Ball, können an Schwächen arbeiten.» In den kommenden 13 Wochen steht das intensive Training auf Profibasis im Vordergrund. Ergänzt wird es durch Module wie Ernährungslehre, Medienschulung, Karriereplanung.

Ess hat das Gymnasium Appenzell abgeschlossen und ein Zwischenjahr hinter sich mit Anstellungen in einem Büro und einem Restaurationsbetrieb. Vor der RS hat sie den Numerus clausus für das Medizinstudium bestanden. Sie denkt daran, dieses im kommenden Herbst zu beginnen. Am Freitagabend trainiert Ess jeweils mit dem Team. Diesem gehören mit Anna Sutter, Serena Li Puma und Victoria Bischof drei weitere Ausserrhoderinnen an. St.Gallen-Staad belegt in der NLA eine Runde vor der Winterpause den sechsten Platz unter acht Mannschaften. (pf)